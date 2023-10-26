Sau này đi học cấp 3 cùng trường cũng cùng nhau đi, trở nhau đi học cho tiện như đôi tình nhân vậy. Chính sự thân thiết ấy đã khiến cho cả hai không thể nào ngờ được rằng mình lại yêu nhau lúc nào không hay.

Anh với vợ là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Nói là thế chứ anh với cô chơi với nhau từ ngày bé nhưng cũng chẳng ưa gì nhau. Anh và cô cùng lớn lên ở 1 khu phố nhỏ. Khi ấy có mỗi anh với cô bằng tuổi nhau còn lại thì đều là các anh chị khóa trên hoặc các em khóa dưới.

Không ít người thắc mắc rằng tại sao có thể suốt ngày đi chơi với nhau mà không hề thấy chán. Thật ra chán thì có, nhưng những lúc như thế chỉ cần 1 trong hai người pha trò là đủ khiến cả hai lại hòa hợp trở lại.

Tình yêu ấy cứ thế ngày càng bền chặt hơn bao giờ hết. Cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm của quãng đời học sinh, sinh viên rồi đến tận khi cả hai đã cùng nhau tốt nghiệp và ra trường. Anh với cô vẫn quấn quýt bên nhau như thế.

Kết thúc mối tình 10 năm có lẻ là một đám cưới như mơ. Vợ chồng nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình, bà con làng xóm rồi cả bạn bè lẫn đồng nghiệp. Đêm tân hôn phì cười khi anh ôm chiếc bụng đau vì ăn uống linh tinh đi ngủ còn chị thì mệt rã rời ngủ từ sớm. Kết thúc đêm tân hôn đáng ra phải ngọt ngào lại nhạt nhẽo đến vậy.

Anh với cô vẫn giữ cái tính trẻ con của mình nên thường xuyên cãi nhau lắm. Hôm đó chỉ là anh mải đi chơi đá bóng cùng đồng ngiệp ở cơ quan nên không hay biết vợ gọi. Anh cũng có xin lỗi rồi mà vợ cứ giận giận anh cũng không buồn nói nữa.

Sau đó vài ngày vợ chồng hờn dỗi chẳng ai thèm nói với ai câu nào. Cũng có thể cô cảm thấy mình đã quá khắt khe với anh thì phải nên cũng không biết phải làm sao. Nhưng rồi vì anh với cô đang mong móng đứa con đầu lòng lắm. Hôm đó đã mất ngày rồi mà thấy chồng vẫn giận vợ sốt ruột:

Ảnh minh họa: Internet

- Chồng ơi, trứng nó rụng sắp hết đến nơi rồi đây này. – anh chồng bình thản đáp:

- Kệ thôi. – vợ cau có ra ngồi trước mặt anh hỏi lại:

- Kệ thật à chồng? – anh cười nụ cười ma mãnh rồi đáp:

- Thế không kệ thì giờ làm thế nào hả vợ?

- Em, em cũng không biết.

- Vợ không muốn kệ chứ gì? Thế thì chồng chiều vợ luôn nè.

- Nào nào, từ từ đã chứ em còn chưa tắm.

- Cần gì tắm, bẩn cho nó năng suất vợ à.

- Thật ý hả chồng.

- Thật đấy, cứ tin chồng đi.

- Không thật thì làm thế nào?

- Thì cứ kệ đấy chứ làm thế nào được hả vợ?

- Anh thì khôn lỏi lắm.

- Vậy ai khiến anh giận trước hả? Người ta đi chơi tý không cầm điện thoại về xin lỗi rách cả miệng không chịu bỏ qua đến lúc bị dỗi lại sướng chưa?

- Được rồi, vợ biết rồi mà.

Anh hôn lấy vợ rồi cùng nhau có đêm mặn nồng. Hì hục cả tiếng anh thở phào nhẹ nhõm:

-Cuối cùng cũng xong việc rồi đây, may quá cơ.

- Anh nói thế, anh không vui chứ gì?

- Đâu, anh vui mà, hay làm thêm hiệp nữa vợ nhé.

- Thôi đi ông.

- Vợ không cho thì thôi chồng đi ngủ.

Hai vợ chồng ôm lấy nhau ngủ ngon lành. Thế đấy, có giận dỗi cỡ nào nhưng chuyện có em bé là vẫn phải làm. Chẳng phải chính việc đó đôi khi cũng lại là một cách vô cùng hay để giải quyết chuyện giận dỗi của các cặp vợ chồng sao? Đã có cặp vợ chồng nào thử sử dụng cách này để làm hòa như đôi vợ chồng trẻ này chưa?