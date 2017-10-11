Ngày tôi kể với mẹ về việc tôi đang say nắng một người đàn ông đã có vợ, bà sốc lắm. Bà im lặng một hồi lâu, không nhìn tôi chỉ chăm chăm vào bức hình cưới của bà và ba tôi treo trên tường. Rồi chợt thở dài. Bất chợt khóe mắt bà đỏ ửng rồi quay sang nhìn tôi.

- Anh ấy là người hướng dẫn thực tập của con. Chúng con chỉ mới bắt đầu thôi. Anh ấy nói chán vợ và muốn qua lại với con.

Mẹ lại thở dài rồi im lặng. Đêm đó, mẹ không chợp mắt được. Bà cứ đi lại dưới phòng khách rồi hí hoáy viết một thứ gì đó.

Sáng hôm sau, tôi vẫn thức dậy từ sớm để kịp giờ đi làm và mua đồ ăn sáng cho anh ấy như mọi khi. Bỗng tôi nhìn thấy bức thư đặt trên bàn với dòng chữ “Nếu thương mẹ, con hãy đọc thật kỹ những dòng này”.

"Gửi con gái của mẹ! Có lẽ con không biết mình đã sai ở chỗ nào, đúng không?

Con gái à, mẹ không cấm cản con tìm hạnh phúc cho mình nhưng thứ hạnh phúc đó không phải của con. Nó được tạo dựng bằng chính đôi tay của một người phụ nữ khác, rồi cũng đến một lúc nào đó họ sẽ đến tìm và đòi lại mọi thứ. Khi đó, con sẽ mất tất cả và mang tai tiếng cả một đời.

Mẹ cũng là đàn bà, mẹ thấu hiểu được nỗi đau đánh mất người mình yêu thương đau đớn đến dường nào. Không có người đàn bà nào chịu để yên khi biết chồng mình ngoại tình đâu. Nhưng người họ trút giận lại kẻ thứ ba chứ không phải người đàn ông tệ bạc kia. Đàn ông có vợ như một khối đá khô sẽ làm con buốt tay khi chạm vào. Có còn mang nỗi đau âm ỉ đến suốt cả cuộc đời.

Có một chuyện mẹ chưa kể con nghe đúng không? Hôm nay mẹ sẽ kể hết. Người ba mà con yêu quý, ngày xưa cũng đã từng phản bội mẹ khi mẹ đang mang thai con ở tháng thứ 5. Mẹ đã đau đớn, cố gắng đấu tranh để gìn giữ hạnh phúc gia đình này để con được có cha.

Sao giờ con lại đi cướp cha của một đứa bé vô tội khác? Con nói con yêu người ấy thật lòng, nhưng mẹ nghĩ con chỉ bị vẻ bề ngoài của anh ta hớp hồn mà thôi. Một người đỉnh đạt, thành công, lại phong lưu, đa tình, phụ nữ có lòng dạ sắt đá đến mấy cũng bị đổ gục ngay lần gặp đầu tiên.

Ngày xưa, ba con cũng lăng nhăng như vậy đó, nhưng sau những sóng gió, cuối cùng cũng ông ấy cũng quay về bên mẹ. Con có biết vì sao không? Là vì đa số đàn ông ngoại tình sẽ không bao giờ có tư tưởng bỏ vợ. Họ chỉ cảm nắng nhất thời rồi cũng sẽ buông bỏ cuộc tình chóng vánh đó mà thôi.

Mẹ nghĩ con nên bình tâm lại mà suy nghĩ về mối quan hệ này, con yêu anh ấy vì tình yêu hay chỉ vì vẻ ngoài hào nhoáng kia? Con là cô gái mới chập chững bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, mẹ đoán là con say nắng anh chỉ vì vẻ ngoài bóng bẩy kia thôi. Nếu vậy thì đừng khiến bản thân mình bị nhầm lẫn nữa mà mang tội nghiệt khiến người đời không thể dung tha. Mẹ không muốn nhìn thấy đứa con mình đứt ruột sinh ra lại phải đau khổ vì một người mà còn mang tiếng xấu, bị miệng đời đay nghiến cho đến khi chết đi.

Có lẽ bây giờ con sẽ không hiểu được hết những gì mẹ nói đâu nhưng sau này con sẽ hiểu và thấm thía được mọi thứ. Trong các mối quan hệ, đàn ông sẽ không chịu bất cứ thiệt thòi nào, chỉ có đàn bà là phải gánh chịu tổn thương mà thôi. Con có bao giờ nghe người khác nói 'thứ đàn ông phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác không?' mà thay thế cho danh xưng đó là 'thứ đàn bà...'. Đàn bà dù đúng dù sai cũng mang những lời oái oăm như vậy đó.

Ngày con nói con đang yêu một người có vợ, mẹ như chết lặng, vì mẹ vốn ghét cay ghét đắng thứ đàn bà vô duyên vô cớ chen ngang vào gia đình của người khác. Nhưng mẹ không thể ghét con được, vì con là con của mẹ mà. Giờ đây mẹ không thể làm gì khác ngoài việc tâm sự với con qua bức thư nhỏ này.

Con nên nhớ làm người thứ ba không khác nào là kẻ giết người. Kẻ giết người trả giá cho những tội ác của mình bằng những cực hình đau đớn nhất còn trong tình yêu, kẻ thứ ba chỉ nhận được bản án do tòa án lương tâm phán xét mà thôi. Tuy nó không đau đớn như nỗi đau thể xác nhưng nó sẽ kéo dài mãi.

Rồi sẽ đến một ngày con nhận ra rằng thứ tình yêu đó không xứng đáng đến mức con có thể dành cả tuổi thanh xuân của mình để giành giật. Rồi sẽ có một ngày con hối hận vì đã không để lý trí chen vào cuộc tình vốn dĩ sai lầm này".