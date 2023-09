Phụ nữ hãy ngẩng cao đầu, đừng để vương miện rơi xuống vì một kẻ không ra gì

Nhà cửa gọn gàng, con cái ngoan ngoãn là do người đàn ông đó khéo thương vợ, khéo chăm lo gia đình. Gia đình giàu có, thịnh vượng là do đàn ông giỏi kiếm tiền, giỏi làm ăn. Còn phụ nữ suốt đời chỉ là hậu phương, công lao mấy khi được nhắc đến. Nhưng khi chồng con có chuyện gì xấu thì là tại phụ nữ, do phụ nữ mà ra. Chồng ngoại tình là do vợ không khéo léo, không biết cách giữ. Chồng ăn nhậu, bài bạc là do vợ không biết khuyên ngăn, không biết chiều chồng.

Phụ nữ hãy ngẩng cao đầu để sống cuộc đời kiêu hãnh - Ảnh minh họa: Internet

Trong mọi hoàn cảnh người phụ nữ luôn phải đứng mũi chịu sào. Nhưng phụ nữ ơi, hãy nhớ ngày nay trên đầu bạn đang đội vương miện. Vì vậy hãy ngẩng cao đầu, phải có bản lĩnh để chịu được sức nặng của chiếc vương miện đó, đừng vì bất cứ chuyện gì mà cúi đầu, hạ mình.