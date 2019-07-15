Phụ nữ hãy ngẩng cao đầu, đừng để vương miện rơi xuống vì một kẻ không ra gì

Tâm sự gia đình 15/07/2019 15:57

Phụ nữ hiện đại trên đầu đội vương miện nên đừng cúi xuống, hạ mình vì bất cứ ai, nhất là gã đàn ông mang lại tổn thương cho mình.

Phụ nữ hiện đại không sợ bất cứ thứ gì. Trên đời này không thiếu đàn ông, không thiếu cách để phụ nữ tìm hạnh phúc cho mình. Đừng nghĩ bỏ người này rồi, bạn sẽ không thể tìm được bình yên đúng nghĩa. Hãy nhớ bình yên không đến từ người khác mà chỉ có thể dựa vào bản thân mình.

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Phụ nữ hiện đại không cúi đầu trước bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ vốn mang trên vai nhiều trọng trách. Nào là chồng con, gia đình chồng, anh em nhà chồng, rồi cha mẹ, anh em ruột của mình. Quanh đi quẩn lại phụ nữ gánh vác trăm công ngàn việc nhưng cuối cùng công lao chỉ thuộc về đàn ông.

Nhà cửa gọn gàng, con cái ngoan ngoãn là do người đàn ông đó khéo thương vợ, khéo chăm lo gia đình. Gia đình giàu có, thịnh vượng là do đàn ông giỏi kiếm tiền, giỏi làm ăn. Còn phụ nữ suốt đời chỉ là hậu phương, công lao mấy khi được nhắc đến. Nhưng khi chồng con có chuyện gì xấu thì là tại phụ nữ, do phụ nữ mà ra. Chồng ngoại tình là do vợ không khéo léo, không biết cách giữ. Chồng ăn nhậu, bài bạc là do vợ không biết khuyên ngăn, không biết chiều chồng.

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Phụ nữ hãy ngẩng cao đầu để sống cuộc đời kiêu hãnh - Ảnh minh họa: Internet

Trong mọi hoàn cảnh người phụ nữ luôn phải đứng mũi chịu sào. Nhưng phụ nữ ơi, hãy nhớ ngày nay trên đầu bạn đang đội vương miện. Vì vậy hãy ngẩng cao đầu, phải có bản lĩnh để chịu được sức nặng của chiếc vương miện đó, đừng vì bất cứ chuyện gì mà cúi đầu, hạ mình.

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Đàn bà khổ quá thì rời đi đừng chọn ở lại cam chịu - Ảnh minh họa: Internet

Nếu người đàn ông khiến bạn khổ sở, hãy mạnh dạn buông tay. Đừng bao giờ sống cam chịu, đừng vì làm hài lòng người khác mà bạc đãi bản thân. Phụ nữ nên nhớ không có hạnh phúc nào đến khi bạn cắn răng cam chịu. Càng chịu đựng bạn càng bị kẻ tệ bạc đó làm tổn thương mà thôi. 

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Phụ nữ hãy sống cuộc đời như mình mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ sinh ra cho bạn một hình hài lành lặn, đẹp đẽ, vì vậy đừng để bất cứ ai hành hạ thể xác lẫn tinh thần của mình. Trên đầu đội vương miện, phụ nữ hãy bước đi hiên ngang.

3 KHÔNG, 3 NHIỀU phụ nữ 40 tuổi nhất định phải ghi sâu trong lòng

3 KHÔNG, 3 NHIỀU phụ nữ 40 tuổi nhất định phải ghi sâu trong lòng

Ở mỗi độ tuổi khác nhau, sẽ có những bài học khác nhau dành cho mỗi người. Phụ nữ 40 tuổi nhất định cần phải nhớ và hiểu thấu những điều này.

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