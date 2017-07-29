Phụ nữ có công mà đàn ông vẫn phụ đó thôi...

Anh với cô quen nhau khi cả hai cùng nhau lên học đại học. Vì yêu thương nhau, anh cũng học vô cùng tốt. Ở nhà, bà ngoại đã dành toàn bộ tiền của mình để gửi lên cho cô để cô học nên người. Thế mà vì tình yêu, cô đã lén lút giấu rằng mình vẫn đi học rồi dành toàn bộ số tiền đó đưa cho anh để anh yên tâm học hành.

Cô tưởng rằng mình hết mình, cố gắng cả một đời để vì người đàn ông ấy. Cả tuổi thanh xuân cũng hi sinh luôn cả rồi. Vậy mà cuối cùng thứ cô nhận lại chỉ cay đắng. Bởi thế mới nói rằng cuộc đời này chẳng có điều gì là vẹn toàn đúng như những gì chúng ta từng mong đợi nó sẽ đến với mình.

Tình yêu của cô chân thành đến mức mà nhìn vào ai cũng nói rằng cô là kẻ ngu ngốc khi chỉ biết nghĩ cho người khác mà không nghĩ đến bản thân mình. Thế rồi, không có tiền đi học nên cô đã đi làm thêm. Cô làm thuê làm mướn từ rửa bát, phục vụ, ô sin cho nhà người ta. Chưa có việc gì là cô chưa trải. 4 năm ròng rã nuôi anh học xong rồi tốt nghiệp đại học với hi vọng anh sẽ kiếm tiền để mình đi học không phụ công mong mỏi của bà. Bởi vì cô chỉ có mình bà mà thôi, bà đã kì vọng vào cháu gái đến thế, cô đã phụ bà 1 lần rồi không thể phụ mãi được.

Thế nhưng, có công đến mấy thì cuối cùng cô vẫn bị người đàn ông đó phụ bạc. Chỉ vì anh ta đã có một mối quan hệ khác có thể hỗ trợ cho anh ta trong công việc sau này. Đó chính là con gái của sếp nơi mà anh đang thực tập.

Cô chưa khi nào nghĩ đến việc anh sẽ phản bội lại mình vì 1 người con gái khác. Cô đã đặt toàn bộ niềm tin của mình vào anh đến thế vậy mà cuối cùng thì thứ mà cô nhận lại chỉ là như thế này. Ngày nhìn thấy anh ôm cô gái lạ trong phòng cô chỉ biết bật khóc. Đợi cô gái kia đi khỏi, cô mới tiến đến để với đôi mắt vẫn còn đẫm nước ngước lên hỏi anh:

- Cô ấy là ai? Nói cho em biết đi cô ấy là ai?

- Anh xin lỗi.

- Tại sao lại xin lỗi, anh nói đi.

- Anh không thể nào ở bên em được nữa. Anh biết mình có lỗi với em nhiều, cũng nợ em nhiều nhưng mà…

- Mà sao, anh nói đi.

- Tại vì anh được sếp đề nghị đi làm với mức lương cao và hứa hẹn nếu lấy con gái ông ta thì sau này anh sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp của mình.

- Vì thế nên anh bỏ em?

- Em cũng biết mà, nhà anh nghèo, bố mẹ anh cần anh lo.

- Vậy còn em, bà em thì sao? Sao anh ích kỉ thế, em đã hi sinh cho anh cả 4 năm, làm việc chỉ vì anh cuối cùng lại thế này là sao chứ?

Cô bắt đầu khóc nấc lên. Anh nhìn cô thương cảm nhưng cũng không ôm cô nữa mà chỉ nói một câu khiến cô thêm đau lòng:

- Anh biết em vì anh mà hi sinh nhiều, anh sẽ kiếm tiền và cố gắng trả em sớm nhất có thể.

- Vậy còn tuổi xuân của em, sự hi sinh của em suốt 4 năm qua thì anh có trả lại được không? Nợ tiền thì có thể trả, nhưng nợ ân tình thì không bao giờ có thể trả được đâu anh à!

- Anh…

Anh không nói gì chỉ nhìn theo cô bước đi dần xa. Xa anh rồi cô mới ngồi thụp xuống 1 góc ngồi khóc. Người ta từng nói nếu có công chắc chắn sẽ được đền đáp. Thế mà may mắn ấy lại chẳng đến với anh. Đừng tưởng có công mà không bị phụ, người phụ nữ có công như cô mà vẫn bị đàn ông là anh phụ đó thôi. Bởi thế mới nói, phụ nữ hãy biết nghĩ cho bản thân mình 1 chút trước khi dành hết mọi thứ cho người khác. Đừng dại dột hi sinh tất cả những gì mình có cho một người đàn ông. Để rồi biết đâu đến 1 ngày có hối hận vì người đàn ông đó không xứng đáng thì cũng đã quá muộn màng.