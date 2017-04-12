Nghĩ rằng những gì mình nhìn thấy là không sai vào đâu được. Thế nên, cô gái ấy đã bỏ một người đàn ông vô cùng giàu có. Cô với anh quen nhau đến nay cũng đã gần 1 năm. Cô là kế toán của một công ty nhỏ, còn anh thì anh chỉ nói sơ sơ với cô rằng anh làm kiến trúc chứ thật sự cô cũng không thể hiểu và rõ về công việc của anh được.

Cô quen anh trong một đợt tham gia tình nguyện. Ắt hẳn, một người đàn ông tham gia tình nguyện lên tận vùng sâu vùng xa để phát quà cho các em nhỏ thì sẽ là người vô cùng cởi mở và có tấm lòng ấm áp lắm. Cũng vì thế mà anh nhanh chóng chiếm được cảm tình từ cô. Cũng vì bản thân có ngoại hình khá ưa nhìn lại công việc cũng ổn định nên cô khá kén. Cho đến ngày gặp anh thì coi như đã tìm được một nửa của đời mình rồi.

Cô cũng thấy anh đi làm, thấy anh thường xuyên đưa mình đi ăn nhà hàng và ăn các món sang trọng nên không phải lo lắng gì về việc đó cả. Cũng bởi thế nên cô không nghĩ gì nhiều, cô tin tưởng rằng anh là người đàn ông cũng có cho mình công việc ổn định và thu nhập cao.

Tình yêu của cả hai bắt đầu khá nhanh chóng. Vì đã dễ dàng dành được cảm tình của nhau nên tình yêu tiến tới không có chút rào cản nào cả. Tình yêu ấy kéo dài được gần 1 năm. Đợt đó, anh bận bịu hơn với công việc của mình và đang cố gắng thiết kế để xây nên một căn biệt thự dành cho cô vào tương lai để đón cô về một mái nhà.

Anh bận từ khi bắt đầu đào móng. Cả căn biệt thự sang đang được anh thiết kể vô cùng tỉ mỉ từng chút một sao cho hợp lý nhất có thể. Để đẩy nhanh tiến trình công việc, cuối tuần rảnh thay vì qua nhà cô sớm đón cô đi chơi từ sáng thì anh sẽ phụ công nhân xách vữa và đi giúp mọi người một tay.

Chẳng hiểu sao hôm đó có duyên là thế, cô với bạn lại đi qua con đường ấy. Nhìn thấy anh, cô khựng lại. Bạn cô thì bắt đầu châm chọc mỉa mai:

- Gớm, bạn trai làm phụ hồ mà giấu kĩ thế. Tao tưởng làm kiến trúc sư hay gì gì cơ mà. Mày xinh mà sao yêu anh phụ hồ còn kém hơn cả tao thế!

- Kệ tao.

Cô hậm hực lắm gắt lên. Anh nhìn thấy cô khi vừa ngẩng mặt lên nhưng không kịp gọi mà cô đã đi mất. Về đến nhà, thấy có cuộc gọi nhỡ từ anh cô cũng không gọi lại. Cô giận lắm, cô nghĩ rằng mình đã bị anh cho ăn quả lừa suốt cả năm qua. Anh gọi nhiều quá cô bực tức nghe máy thì anh nhẹ nhàng:

- Hôm nay anh thấy em rồi, nhưng mà gọi em thì em đi mất rồi!

- Rồi sao?

- Sao thế, em có chuyện gì à mà khó tính với anh vậy?

- Còn chuyện gì nữa, anh lừa em sao? Anh làm phụ hồ mà còn bảo mình làm kiến trục sư, anh nói thế mà không xấu hổ à?

- Anh… nghe anh nói đã.

- Không phải nói gì nữa. Mình chia tay đi, em không muốn yêu người đàn ông lừa dối em, em cũng không muốn yêu một anh phụ hồ, xinh đẹp như em mà phải yêu gã phụ hồ như anh sao?

- Em, sao em lại nói vậy, anh đang xây nhà…

Chưa cần nghe hết câu cô đã dập máy. Anh cố gọi lại mà cô không chịu nghe. Một lúc sau, anh mới nhận ra rằng mình không nên gọi cho cô nữa. Vì cô đã coi thường anh, thậm chí cô còn không tin tưởng anh nữa.

Đúng 1 tháng sau, căn biệt thự khang trang cũng đã hoàn thành. Anh im lặng không nói gì, còn cô thì cũng tò mò nên thử tìm đến xem anh có còn xây căn biệt thự đó nữa không. Đang đứng ở cửa thì có anh công nhân đi ra, giật mình khi anh ấy hỏi:

- Cô tìm anh chủ nhà à?

- Anh.. anh nào cơ ạ?

- Thì thằng Hoàn đấy, nó chăm chỉ thật. Bảo xây nhà này để lấy vợ mà. Bữa trước còn tự đẩy xô vữa giúp anh em tôi nữa…

Người đàn ông đó cứ thao thao bất tuyệt về sự giỏi giang và chăm chỉ của anh. Cô nghẹn đắng, môi khô khốc không thể nói thêm lời nào. Giờ thì cô có quay lại chắc chắn cũng không được anh chấp nhận nữa, hối hận cũng không thê cứu vãn được gì vào lúc này. Mọi quyết định quá vội vàn đều dễ khiến cho con người ta hối tiếc. Hiện tại thì cô cũng cảm thấy như vậy, cô đã quá vội vàng trong việc rời bỏ một người đàn ông tốt và chu đáo như anh.