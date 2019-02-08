Người vợ khôn ngoan không so sánh chồng mình với chồng người khác

Tâm sự gia đình 08/02/2019 13:50

Đàn bà muốn hạnh phúc và bình yên, đừng nhìn vào sự hào nhoáng của người khác. Hãy trân trọng những gì mình đang có và là người nắm giữ bình yên trong ngôi nhà của mình.

Đàn bà chúng ta thường hay so sánh chồng mình với chồng người khác. Thấy người đàn bà nào có chồng giàu có, chiều chuộng, mua tặng những món quà đắt tiền thì chạnh lòng, tủi thân: “Ước gì chồng mình cũng được như vậy", "giá như chồng mình giỏi giang hơn chút nữa thì tốt hơn biết mấy".

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Phụ nữ thường nhìn vào những người đàn ông khác và so sánh với chồng mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có suy nghĩ như vậy cũng là chuyện thường tình. Nhưng có rất nhiều phụ nữ không khéo léo, đem suy nghĩ ra gây áp lực với chồng: “Sao anh kiếm tiền ít quá vậy? Anh A, anh B đã mua xe hơi, mua nhà lầu cho vợ con sung sướng còn anh sao mãi chỉ đem về cho vài con tháng vài triệu, mãi ở trong căn nhà tồi tàn này?".

Nói một lần đàn ông có thể bỏ qua, nói vài lần đàn ông suy nghĩ, buồn chán. Đàn ông ai cũng có tính sĩ diện. Bị so sánh bản thân với đàn ông khác về sự thành công, sự nghiệp khiến họ rất mất mặt. Nhiều phụ nữ thấy chồng không nói gì, lại liên tục đem chồng ra so sánh, bóng gió khiến anh ta chẳng muốn về nhà, tìm những niềm vui bên ngoài khác. Hôn nhân trục trặc cũng nhiều khi do điều này mà ra.

Đàn bà khôn ngoan sẽ không so sánh chồng mình với chồng người khác. Đàn ông thương vợ con, có ý chí tự khắc anh ta sẽ phấn đấu, mang lại cho vợ con một cuộc sống tốt đẹp hơn, không cần ai phải nhắc. Ngược lại, một người đàn ông an phận, bằng lòng với thực tại dù có nói bao nhiêu lần nữa anh ta cũng không thay đổi.

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Đàn ông bản lĩnh và biết thương vợ, tự anh ta sẽ biết cố gắng vì gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Sau lưng người đàn ông thành công luôn luôn là bóng dáng của một người phụ nữ. Nhưng phải là một người phụ nữ khôn ngoan và hiểu chuyện. Luôn động viên, khuyến khích chồng phấn đấu. Những lúc trục trặc trong công việc, mọi thứ không suôn sẻ, người vợ là nguồn an ủi, là chỗ dựa bình yên cho chồng. Ngược lại, càng chê bai, càng so sánh khiến đàn ông rất dễ thoái chí và chán nản, không còn tìm thấy sự bình yên nơi vợ của mình.

Người đời có câu: “Nhân vô thập toàn”. Những người đàn ông giàu có, nhà cao, cửa rộng, trong túi rủng rỉnh tiền bạc chưa chắc đã có tâm với người đàn bà bên cạnh mình. Hạnh phúc của một người đàn bà không đo lường bằng tiền bạc, son phấn mà chính là cái tâm của người chồng bên cạnh. Bao nhiêu người đàn bà nằm trên nhung lụa vẫn rơi nước mắt vì những dối trá, bạc bẽo của chồng. Đôi khi hạnh phúc giản dị của một người phụ nữ không giàu có lại khiến biết bao nhiêu đàn bà ghen tị.

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Người vợ khôn ngoan hãy là chỗ dựa bình yên cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

Vốn dĩ, đem chồng người khác ra để so sánh với chồng là điều không công bằng với đàn ông. Bởi xuất phát điểm của mỗi người trong cuộc đời khác nhau. Hạnh phúc của ai, người ấy trân trọng. Đàn bà muốn hạnh phúc và bình yên, đừng nhìn vào sự hào nhoáng của người khác. Đàn bà khôn ngoan hãy trân trọng những gì mình đang có và là người nắm giữ bình yên trong ngôi nhà của mình.

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