Người vợ khôn ngoan không so sánh chồng mình với chồng người khác

Đàn bà chúng ta thường hay so sánh chồng mình với chồng người khác. Thấy người đàn bà nào có chồng giàu có, chiều chuộng, mua tặng những món quà đắt tiền thì chạnh lòng, tủi thân: “Ước gì chồng mình cũng được như vậy", "giá như chồng mình giỏi giang hơn chút nữa thì tốt hơn biết mấy".

Nói một lần đàn ông có thể bỏ qua, nói vài lần đàn ông suy nghĩ, buồn chán. Đàn ông ai cũng có tính sĩ diện. Bị so sánh bản thân với đàn ông khác về sự thành công, sự nghiệp khiến họ rất mất mặt. Nhiều phụ nữ thấy chồng không nói gì, lại liên tục đem chồng ra so sánh, bóng gió khiến anh ta chẳng muốn về nhà, tìm những niềm vui bên ngoài khác. Hôn nhân trục trặc cũng nhiều khi do điều này mà ra.

Đàn bà khôn ngoan sẽ không so sánh chồng mình với chồng người khác. Đàn ông thương vợ con, có ý chí tự khắc anh ta sẽ phấn đấu, mang lại cho vợ con một cuộc sống tốt đẹp hơn, không cần ai phải nhắc. Ngược lại, một người đàn ông an phận, bằng lòng với thực tại dù có nói bao nhiêu lần nữa anh ta cũng không thay đổi.