Nhưng, nếu cứ cố gắng, cứ nỗ lực cứu lấy hạnh phúc vốn như một cái cây đã từ lâu đã héo úa khi nào đàn bà sẽ kiệt sức? Không bàn đến nguyên nhân vì sao vợ chồng ly hôn và tội lỗi của ai lớn nhất bởi xuất phát từ lí do nào thì kết cục chia tay vốn dĩ đã rất đau lòng. Khi cơm không lành, canh không ngọt, ngồi ăn cơm với nhau cũng là sự miễn cưỡng chỉ vì con. Khi vợ chồng cãi vã, cả hai người đã thôi sợ người kia tổn thương, cứ trút lên nhau những lời sỉ vả và miệt thị.

Và thời gian trước khi ly hôn, ai cũng sống trong sự sợ hãi và hoang mang, nhất là với đàn bà. Sợ những ngày sắp tới cuộc đời mình sẽ như thế nào đây? Đàn bà dù là ai cũng luôn cần cảm giác an toàn, ly hôn rồi nghĩa là họ phải đối diện với muôn vàn cô đơn và đau khổ. Và còn những đứa con, chúng sẽ sống ra sao nếu cha mẹ chia tay? Sợ vết thương hôn nhân sẽ hằn lên cuộc đời con trẻ, để con lớn lên thiếu thốn tình thương không bằng bạn bè. Bao nhiêu dằn vặt và câu hỏi đó đủ khiến đàn bà tràn ngập trong cảm giác sợ hãi khi ly hôn.

Khi hình ảnh tốt đẹp về đối phương đã hoàn toàn sụp đổ, giờ đây người kia chỉ còn là một con người đầy tật xấu, lắm lời. Nhiều cặp vợ chồng chung sống với nhau vài năm, tình cảm đã không còn, lúc đó lại mơ tưởng về một bóng hình khác. Cứ níu kéo và sống với nhau trong tuyệt vọng mà hạnh phúc như cái bóng đã rời bỏ, vậy tại sao ta không chọn một con đường hạnh phúc hơn: Ly hôn.

Khi không thể sống cùng nhau nữa, thì ly hôn sẽ mở ra cánh cửa mới - Ảnh minh họa: Internet

Ly hôn bao giờ cũng là hành trình đầy mất mát và đau thương nhất là với phụ nữ nhưng khép cánh cửa đau thương đó lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Và khi đã buông bỏ thật sự, bản thân ta hiểu rằng mọi đau khổ và dằn vặt đã qua, tâm hồn sẽ tìm lại những phút bình yên. Ly hôn sẽ khiến ta cô đơn nhưng sau đó đàn bà sẽ nhận ra mình thật sự tự do. Tự do làm điều mình muốn, mình cần, điều mình đã bỏ quên từ lâu do bị cảm giác đau đớn chi phối.

Sẽ không còn hình ảnh một người đàn bà đêm đêm phải cắn răng khóc thầm bên cạnh người đàn ông của mình. Không còn băn khoăn, dằn vặt buông bỏ hay sợ hãi những mất mát. Con đường sau ly hôn có thể đàn bà sẽ thiệt thòi nhiều khi thiếu vắng bàn tay của người đàn ông nhưng dần dần đàn bà sẽ tìm lại được sự an yên trong tâm hồn. Sống với một cuộc hôn nhân bất hạnh thì ly hôn, đàn bà sẽ được hạnh phúc!