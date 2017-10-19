Mơ thấy chồng ngoại tình, coi chừng anh ấy có bồ thật

Tâm sự gia đình 19/10/2017 15:37

Đêm qua, trong lúc đang ngủ chị Trang chợt vùng dậy, gào khóc thảm thiết, nước mắt đầm đìa. Anh chồng đang ngủ thấy vậy bèn ôm chặt trấn an vợ. Ngay lập tức chị vung tay tát thẳng mặt chồng, quát ầm lên: Cút đi, đồ phản bội! Chồng nghe thế, sa sầm mặt mày.

Hôm sau đi làm, tâm trạng chị thật sự nặng nề. Chị đi trên đường mà suýt té xe mấy lần. Cũng chỉ vì giấc mơ đêm qua ám ảnh. Trong mơ chị thấy chồng và một người đàn bà lạ mặt trẻ đẹp hơn chị đang ôm ấp nhau trên bãi biển Vũng Tàu. Lấy nhau mười năm, chị chưa bao giờ nghi ngờ gì sự chung thủy của chồng. Không lẽ anh ta phản bội mình thật. Sáng ngủ dậy, thấy chồng cứ tủm tỉm cười, chị càng điên tiết.

Tới công ty, vừa bước vô phòng làm việc, chị đã trút cả bầu tâm sự uất ức lên đầu các đồng nghiệp. Thật bất ngờ, tất cả đều nhao nhao lên bảo vệ chị và khẳng định trăm phần trăm chồng chị có bồ. Nhưng sự thật cứ bán tín bán nghi, không biết thực hư ra làm sao.

Mơ thấy chồng ngoại tình, coi chừng anh ấy có bồ thật - Ảnh 1
Giữ hòa khí gia đình, tuyệt chiêu cho hạnh phúc - Ảnh: Internet

Hầu như mỗi ngày chúng ta đều mơ thấy điều gì đó trong giấc ngủ. Hầu hết các giấc mơ sẽ chẳng có gì đáng sợ, chỉ trừ giấc mơ thấy chồng ngoại tình.

Nhiều người vẫn cho rằng mơ thì có gì đáng lo, trừ khi bắt tận tay day tận mặt mới nên tin. Nhưng đừng vội lơ là. Nhiều người mơ thấy chồng ngoại tình, cuối cùng thì chồng ngoại tình thật.

Đây không phải là điều nhảm nhí mà là sự thật. Sự thật không phải là giấc mơ kia linh nghiệm mà là gia đình bạn đang có những cơn sóng ngầm hoặc đang thực sự trục trặc. Khi bạn sống với người đàn ông mà luôn cảm thấy hoài nghi khiến hai người to tiếng với nhau hoặc chồng đi sớm về khuya, về tới nhà chẳng hỏi han vợ con, chỉ lăn ra ngủ hoặc cầm điện thoại suốt ngày. Đó là những dấu hiệu cơ bản để báo hiệu anh ta đang cảm thấy cuộc sống vợ chồng tẻ nhạt. Trước thực tế ấy, người vợ sẽ thấy bồn chồn, lo lắng, thậm chí nghi kỵ chồng đang có người khác. Sự hoài nghi ấy đi cả vào trong giấc ngủ.

Giấc mơ chồng ngoại tình diễn ra hàng đêm là dấu hiệu cho thấy:

+ Cuộc sống gia đình bạn không còn êm ấm.

+ Bạn đã quá lơ là trong việc quan tâm, chăm sóc chồng, khiến cho chồng thấy mình bị bỏ rơi, sinh ra tâm lý cáu gắt, khó chịu, hờn giận.

+ Bạn không tự tin vào bản thân mình, luôn thấy mình xấu xí, yếu kém so với những người đàn bà khác.

+ Khi bạn có bầu ở thời kì cuối, sự thay đổi của cơ thể như tăng cân, bụng to ra khiến phụ nữ mệt mỏi, mất tự tin. Đó cũng là lí do làm cho bạn nghi ngờ chồng đang chán mình và mơ thấy cảnh chồng ngoại tình.

Đừng lo, đây là giải pháp cho bạn:

+ Lo cho bản thân trở nên khỏe mạnh tỉnh táo như ngủ đủ giấc, uống nhiều nước, biết làm đẹp, thư giãn bằng cách đi nghe nhạc, xem phim, chơi thể thao…

+ Quan tâm hơn nữa tới đời sống vợ chồng, lắng nghe những tâm tư, mệt mỏi của chồng sau mỗi ngày làm việc.

+ Bớt cáu gắt với các thành viên trong gia đình. Nhẹ nhàng với chồng con, không nói những câu nặng nề, chỉ trích.

+ Những bữa cơm thường xuyên, những món ăn ngon mới lạ là cách tuyệt vời nhất để kéo cả gia đình bên nhau. Đây là tuyệt chiêu từ dạ dày tới trái tim.

Làm được những điều đó và tránh được những điều không nên, chắc bạn chẳng bao giờ mơ thấy chồng ngoại tình và cũng chẳng phải nhọc công gặp lại giấc mơ bực mình đó.

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