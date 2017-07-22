Nhưng thực tế, nếu chàng trai của bạn có những hành động dưới đây thì đừng níu kéo thêm chi cho đau lòng sau này mà nên mạnh dạn “chia tay sớm để bớt đau khổ”.

Trong chuyện tình cảm, phụ nữ thường luôn hướng mình đến những suy nghĩ tích cực và cố trấn an bằng cách cố tin rằng ai cũng có mặt tốt, mặt xấu và luôn bỏ qua những điều không tốt, đặc biệt là với người mình yêu. Tuy nhiên, đôi khi bạn cảm thấy người yêu mình có những hành động lạ nhưng vẫn ngó lơ và không tin vào những gì mình nhìn thấy và cảm nhận.

Trong thời gian yêu nhau, đi ăn uống và hẹn hò, chàng luôn tìm cách ngó lơ hoặc viện cớ bận rộn để tránh mặt bạn.

Đặc biệt, vào mỗi cuộc hẹn, “anh ấy” luôn là người lên lịch và quyết định vào phút cuối sau khi chàng bị bạn bè cho leo cây hoặc bị ai đó hủy hẹn.

Thậm chí, khi đi chơi cùng nhau thì hai bạn cũng chỉ làm những việc mà chàng thích và không hề để ý đến cảm nhận của bạn gái.

“Anh ấy” chỉ muốn thân mật khi hai người gặp nhau

Yêu nhau không chỉ để thỏa mãn nhu cầu mà còn cần đến sự thấu hiểu, quan tâm và đồng điệu tâm hồn. Do đó, nếu anh ấy chỉ chăm chăm vào một mục tiêu là muốn làm “chuyện ấy” với bạn, đặc biệt lúc nào anh chàng cũng xoay quanh vấn đề nhạy cảm đó thì bạn nên thẳng thắn nhìn lại để xem có nên tiếp tục mối quan hệ này không.

Không công khai quan hệ với bất kỳ ai

Nếu người ấy yêu bạn thật lòng thì sẽ muốn công khai tình cảm của mình với cả thế giới. Ngược lại, chàng trai lợi dụng bạn sẽ không muốn công khai mối quan hệ vì anh ta không muốn bị ràng buộc.

Có thể, chàng trai này chỉ muốn lợi dụng bạn trong lúc cô đơn và ngay sau khi anh ta tìm được người khác thì sẽ một đi không trở lại.

Chàng rất lãng mạn và ga lăng khi muốn gì đó

Chị em thử nhớ lại xem, có phải chàng chỉ lãng mạn và ga lăng khi muốn nhờ vả gì đó ở bạn. Và ngay khi bạn giúp người ấy xong thì mọi chuyện lại trở về trạng thái ban đầu.

Do đó, nếu người bạn yêu có những dấu hiệu này thì rõ là anh ta chỉ đang lợi dụng bạn.

Anh ta không bao giờ động tay vì bạn

Nếu bạn không nhờ vả thì anh ấy có tự nguyện hiểu những khó khăn và giúp hay không? Hay “người ấy” không bao giờ giúp bạn nếu không đặt điều kiện... ?

Nếu có những dấu hiệu này thì nhiều khả năng anh chàng chỉ đang lợi dụng chứ không hề yêu thương gì bạn cả đấy!