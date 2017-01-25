Mỗi người sinh ra trên thế gian này đều có cuộc đời riêng biệt. Với những buồn phiền hay hạnh phúc cũng rất riêng, chẳng ai giống ai điều gì cả. Rồi sẽ có lúc bạn thấy một người sống thật hạnh phúc với những suôn sẻ may mắn. Nhưng lại có người cứ mãi triền miên trong đau khổ, mỏi mệt. Thật ra mọi điều xảy ra đều mang những ý nghĩa rất riêng. Hạnh phúc hay khổ đau ai cũng đều phải trải qua cả. Khác nhau chính là khác cách mỗi người đón nhận nó thế nào. Sống làm sao để có thể tự kéo mình ra khỏi bất hạnh, có hạnh phúc cũng được tăng lên gấp bội. Có như thế thì mới sống được một cuộc đời viên mãn, sống đúng sống đủ. Hãy ghi nhớ những điều này để có thể khiến mình ngày một mạnh mẽ hơn nhé, đàn bà!

“Đừng nhớ về quá khứ, ngay cả khi nó đẹp như cánh hoa hồng”, được không? Dù đó là những hồi ức đã từng đẹp đến thổn thức, đắm say đến thiết tha thì cũng chỉ là quá khứ. Những gì qua rồi mãi mãi chỉ nên để nó ở thì hiện tại, đừng kéo lê nó đến hiện tại hay tương lai. Quá khứ là để nhớ về chứ không phải để sống cùng. Nhưng những trang sách đã đọc qua rồi cũng chẳng thay đổi được gì khác. Nhớ cũng được, một chút hối tiếc cũng không sao, nhưng hãy sống cho hiện tại và tương lai đàn bà à. Có như thế ta mới có thể sống tròn sống đủ cho hiện tại, hạnh phúc cho tương lai

Dành thời gian cho những ai đã làm bạn đau lòng, một vài giây cũng không!

Bạn biết không, những người đã từng làm bạn tổn thương vẫn luôn có thể sẽ tiếp tục khiến bạn đau lòng. Đừng bao giờ cho họ thêm cơ hội làm điều đó một lần nữa. Những gì đã từng thương tổn, đừng bao giờ quay lại, đàn bà à! Một giây một phút trong cuộc đời quý giá này cũng tuyệt đối đừng dành cho họ. Hãy dành thời gian cho những ai yêu quý và ở bên bạn chân thành nhất. Có như thế thì đàn bà mới tránh bớt những bất hạnh, thương tổn do người khác mang lại.

Không tha thứ cho mình, thứ tha cho người

Sẽ luôn có những người không bao giờ biết họ sai điều gì. Đừng vì những người như thế mà bạn mãi dằn vặt chính mình, mãi đợi chờ một lời xin lỗi không đáng như thế. Hãy học cách tha thứ cho chính mình, bao dung cho người khác. Họ tổn thương bạn thì đến một ngày người khác sẽ thương tổn họ. Đó vốn là quy luật nhân quả không thể tránh của cuộc đời này. Còn bạn, hãy tự làm lành vết thương của mình. Hãy sống một cuộc đời vì chính mình, vì hạnh phúc của chính mình. Tha thứ cho bản thân, cũng là cách để sống hạnh phúc và tròn vẹn hơn.

Sống cuộc đời của người khác

Bạn sinh ra với cái tên, cuộc đời và sứ mệnh duy nhất. Bạn mang trong người ý nghĩa tồn tại chẳng giống bất cứ ai. Có nghĩa là, cuộc đời bạn chỉ có thể do bạn quyết định. Bạn không sinh ra để làm điều người khác mong đợi hay phải sống cuộc đời của người khác. Hãy nhớ có thế nào thì bạn cũng chỉ có duy nhất một cuộc đời để sống. Đừng e ngại, đừng sợ sệt hay tạm bợ. Hãy làm điều mình thích, theo đuổi điều bản thân đam mê. Thế nào cũng được, chỉ cần bạn là chính mình, sống thật với chính mình đã là quý lắm rồi, nhớ nhé!

Không ngủ đủ giấc mỗi ngày

Ngủ đủ giấc với phụ nữ luôn rất quan trọng nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được. Những đêm thức vì những muộn phiền trải dài. Bao ngày thâu đêm vì công việc, cuộc sống. Hãy dừng những ngày sống yếu ớt như thế. Cơ thể bạn luôn sẽ biết đền đáng xứng đáng cho bạn nếu bạn nuông chiều nó một chút. Có nghĩa là, chăm chút nó nhiều hơn khi mỏi mệt. Giấc ngủ đủ sẽ giúp bạn đỡ căng thẳng, thoải mái và tinh thần cũng sẽ lạc quan hơn. Hãy yêu bản thân mình nhiều hơn bằng cách cho cơ thể nghỉ ngơi đủ mỗi ngày nhé!