7 điều đàn bà sẽ học được sau khi bị đàn ông bội bạc

Phụ nữ yêu 06/01/2018 06:30

Đàn bà bước qua những trận buồn như không thể đứng dậy nổi, những tháng ngày chồng chéo bao nghĩ suy không thể bình yên. Thế rồi, lại tự phải đứng lên mà học cho được những bài học của đàn bà…

Điều tệ nhất trong một mối quan hệ chính là có một ngày bạn biết mình bị lừa dối mà không hề hay biết. Khi đó, vốn dĩ ta vẫn đang yêu cuồng nhiệt nhất, vẫn tin hết mình nhất, vậy mà lại là lúc bị tổn thương ê chề nhất.

Qua những trận buồn như không thể đứng dậy nổi, những tháng ngày chồng chéo bao nghĩ suy không thể bình yên. Thế rồi, lại tự phải đứng lên mà học cho được những bài học của đàn bà

Đó chắc chắn không phải là lỗi của bạn

Họ phản bội bạn, rõ ràng là họ sai và bạn chắc chắn đúng. Và phải hiểu rằng họ dối lừa bạn được lần một rồi sẽ có nhiều lần sau đó. Và việc bạn có thể tha thứ cho họ hay không thì cũng không ai có quyền trách bạn được. Vì tổn thương bạn chịu, buồn đau cũng bạn trải qua, bạn có quyền quyết định mối quan hệ của chính mình. Bạn có thể tha thứ  nhưng hãy nghĩ liệu bạn có đủ lòng tin và liệu đối phương có còn trân trọng bạn khi sẵn sàng tổn thương bạn? Hãy nhớ, có thế nào thì cũng hãy làm điều có thể đem lại hạnh phúc và bình yên nhất cho mình.

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Hãy nhớ, có thế nào thì cũng hãy làm điều có thể đem lại hạnh phúc và bình yên nhất cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Đâu phải đàn ông nào cũng giống nhau

Một người đàn ông tệ bước ra khỏi cuộc đời bạn cũng không có nghĩa là sẽ không có đàn ông tốt đến với bạn. Đừng để quá khứ là bóng ma ảnh hưởng hiện tại và tương lai của bạn. Phải hiểu, đàn bà không thể hạnh phúc khi mang quá nhiều nghi ngờ và thiếu thốn lòng tin. Đừng vì vài lần đau lòng mà không can đảm nắm bắt hạnh phúc thật sự. Điều bạn phải học không chỉ là cách né tránh một người đàn ông tệ mà còn là đợi chờ người thật sự dành cho mình.

Bạn luôn có thể tự lập

Dù rằng đó là mối tình bao nhiêu năm, là cuộc hôn nhân gom gọn cả thanh xuân thì cũng không có nghĩa bạn phải cần anh ta mới có thể sống được. Không ai trên thế gian này cần ai tới mức không thể sống nổi. Bạn luôn có thể tự lập, tự hạnh phúc, tự có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hãy học cách sống một mình vững vàng nhất sau những bội bạc đã qua.

Anh ta đã đánh mất điều quý giá

Bạn đã hy sinh và yêu thương rất nhiều. Khi anh ta phản bội, người mất nhiều nhất là anh ta, chứ không phải bạn. Bạn chỉ mất một người đàn ông tệ, còn anh ta lại mất một người phụ nữ tốt. Đừng tự hạ thấp mình chỉ vì bị một người đàn ông tệ phản bội. Càng qua đau thương, bạn càng phải thấy quý trọng chính mình hơn bao giờ hết. Mỗi ngày đều phải tự khiến mình có giá trị hơn gấp trăm lần. Để đến lúc sẽ có người dùng giá trị trăm lần đó quý trọng mình.

Kẻ thứ ba vốn không có lỗi

Đừng đánh ghen, mắng chửi làm gì, người phụ  nữ kia cũng tổn thương như bạn thôi. Nếu người đàn ông của bạn không cho phép, cô ấy vốn không thể xuất hiện. Cũng đừng nghĩ ai có thể đủ sức dụ dỗ một người trưởng thành có gia đình. Nhà vững do người dụng tâm xây. Nhà lung lay vẫn do lòng người xây ngả nghiêng. Người có lỗi lớn nhất chính là người đàn ông bạn yêu thương, phải nhớ như thế!

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Người có lỗi lớn nhất chính là người đàn ông bạn yêu thương, phải nhớ như thế - Ảnh minh họa: Internet

Đối mặt với sự thật

Đừng vì quá đau lòng mà không dám nhìn thẳng vào sự thật họ đã không còn yêu bạn. Vì họ không còn yêu bạn, họ mới phản bội. Vì họ không còn yêu bạn, họ mới không thể chung thủy. Đừng ngụy biện, đừng cố gắng tìm lý do nào khác, phải đối mặt với sự thật đó. Vì có thể đối mặt với đau lòng, bạn mới có thể bước qua hết thảy.

Và cuối cùng, ai cũng có khi sai lầm

Không ai là hoàn hảo, ai cũng có khi vấp váp sai lầm. Nếu tình yêu của bạn còn, tình cảm của anh cũng chưa vơi đi nhiều, cả hai đều muốn quay lại thì nên cân nhắc. Nhưng hãy nhớ, khi đã tha thứ thì đừng động chạm đến chuyện cũ, cùng họ tạo hồi ức mới.

Đời này, có nhiều bài học chúng ta phải trả những cái giá rất đắt để học được. Dù muốn hay không, chúng ta vẫn phải học, gom góp hết những kinh nghiệm để sống tốt và ý nghĩa hơn.

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