Đây là điều đàn ông luôn khao khát nhưng không bao giờ dám nói với vợ mình

Tâm sự gia đình 04/02/2017 20:25

Đôi khi, những sự thật mà đàn ông muốn nói sẽ khiến phụ nữ bị tổn thương. Đàn ông không muốn làm bạn đau lòng, họ chỉ muốn thử động viên bạn thay đổi theo hướng tốt hơn mà thôi.

Đôi khi, những sự thật mà đàn ông muốn nói sẽ khiến phụ nữ bị tổn thương. Đàn ông không muốn làm bạn đau lòng, họ chỉ muốn thử động viên bạn thay đổi theo hướng tốt hơn mà thôi. Nhưng nếu làm theo một cách không đúng thì có thể phản tác dụng, khiến mọi chuyện ngày một tệ hơn. Sau đây là 5 điều mà đàn ông luôn rất muốn nói với vợ nhưng lại không biết làm thế nào

1. Em trang điểm nhiều quá

Đây là điều đàn ông luôn khao khát nhưng không bao giờ dám nói với vợ mình - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Chê bai bất cứ điều gì về bề ngoài của phụ nữ luôn châm ngòi cho những cuộc cãi vả sau đó. Đàn ông luôn muốn phụ nữ hiểu rằng cô ấy đẹp tự nhiên chẳng cần phải son phấn. Nếu chồng than phiền điều gì về việc trang điểm của vợ sẽ làm phản tác dụng. Nhưng điều quan trọng mà moị phụ nữ cần biết là khi đàn ông muốn bạn trang điểm ít đi chính là khi anh ấy muốn nhìn thấy con người thật của bạn. Nhiều phụ nữ xem trang điểm như việc làm đẹp không thể thiếu nhưng lắm lúc, nét đẹp của sự tự nhiên cũng sẽ rất ổn mà!

2. Em bị ám ảnh về vóc dáng của mình

Nhiều đàn ông đánh giá cao sự chăm chút của phụ nữ cho sức khỏe và vóc dáng. Việc chăm sóc cho cơ thể và làm thế nào để tốt nhất cho sức khỏe của bạn luôn là điểm quyến rũ ở phụ nữ. Nhưng đừng quá ám ảnh về cân nặng hay hình thể của bản thân quá, đàn ông sẽ không thích điều đó và luôn muốn bạn biết thế. Tự tin với hình thể hiện tại của mình đã là cuốn hút rồi.

Việc phụ nữ cứ liên tục đo lường lượng calo hay đo từng chỉ số cơ thể luôn khiến đàn ông rất khó chịu. Anh ấy muốn bạn hiểu rằng dù bạn có thay đổi thế nào thì anh ấy vẫn yêu bạn.

3. Em quá tốt

Đây là điều đàn ông luôn khao khát nhưng không bao giờ dám nói với vợ mình - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Cuộc sống là sự cân bằng. Và quá nhiều điều tốt đẹp lại là một điều xấu. Người đàn ông của bạn chắc chắn sẽ thích những điều tích cực và thoải mái từ bạn. Bạn làm mọi điều cho người bạn quý và luôn nghĩ cho người khác. Nhưng hãy nhớ rằng đàn ông rất ghét khi thấy cô gái tốt lành của mình bị lợi dụng. Họ muốn nói với bạn rằng bạn phải đứng lên vì lợi ích của mình và đừng trở thành bị hại. Họ muốn bạn hiểu, những điều bạn mong muốn cũng rất quan trọng, hơn là cứ nghĩ cho người khác.

4. Em cần có những người bạn tốt hơn

Sẽ thật không hay khi đàn ông can thiệp vào những quan hệ bạn bè của vợ. Không có người phụ nữ nào muốn nghe những gì đàn ông nghĩ về bạn bè của cô ấy cả. Dù sao thì đàn ông và phụ nữ luôn có những mối quan hệ rất khác nhau. Bạn có thể nghĩ rằng, “Anh ấy biết gì về tình bạn của mình chứ?. Nhưng đó lại là vấn đề đấy. Đàn ông thường nhìn vấn đề ở một khía cạnh khác so với phụ nữ. Và nếu họ tỏ vẻ không thích, bạn nên xem xét điều thật sự họ muốn nói với bạn là gì. Hãy tự hỏi mình rằng, liệu bạn và bạn của bạn có đang chung suy nghĩ, cùng cố gắng để giúp nhau thành công và hoàn thiện hơn không? Người đàn ông tốt luôn chỉ muốn bạn làm bạn với những người cũng tuyệt vời như bạn mà thôi.

5. Em cần sự giúp đỡ

Nói với vợ rằng cô ấy cần người giúp đỡ hay giải vây thiệt chẳng dễ dàng với đàn ông. Đàn ông luôn thừa nhận rằng anh ấy không thể giúp vợ điều cô ấy cần. Và phụ nữ phải nhìn nhận rõ chồng có cái nhìn khách quan hơn. Người chồng tốt sẽ nói với bạn khi nào bạn cần sự giúp sức của anh ấy. Anh ấy không bao giờ để bạn lúng túng trong mớ rắc rối. Vì vậy đừng cố đẩy anh ấy ra xa.

Thật sự thì đàn ông luôn cố gắng thể hiện cảm nhận của mình và giúp vợ trong tầm kiểm soát của anh ấy. Khi người đàn ông của bạn cố gắng nói với bạn về những vấn đề trên, hãy thật bình tĩnh và tiếp nhận nó. Vì anh ấy đã rất nỗ lực và muốn bạn có thể tốt hơn. 

Nguồn: Familyshare

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Từ khóa:   vợ chồng chuyện vợ chồng

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