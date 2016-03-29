Đừng bỏ qua 30 triết lý cuộc đời cực kỳ bổ ích này kẻo... hối hận

Dù bạn là ai, bận rộn thế nào đi chăng nữa thì nên bỏ chút thời gian nghiền ngẫm 30 điều triết lý cực đúng, cực sâu sắc sau đây nhé!

1. Anh hùng không hỏi xuất thân. Bất kể bạn xuất thân trong gia đình thế nào, đều không thể oán trời trách người, mà nên nhìn về tương lai. Ngẫm nghĩ xem bạn muốn làm gì, sau đó nhìn về hiện tại, xem bạn có thể làm gì, sau đó từng bước thực hiện ước mơ của mình.



2. Nghiêm túc đối đãi với mơ ước của bạn. Hãy thử mở rộng ước mơ.

3. Biện pháp chi tiêu tốt nhất chính là đi du lịch cùng bạn bè và người thân của mình. Hãy tin rằng không có gì vui vẻ hơn việc đó.



4. Sống ở hiện tại. Đừng nên chán nản và thất vọng về lỗi lầm trong quá khứ, cũng đừng nên chìm đắm trong thành công ở quá khứ, nắm chắc hiện tại mới là điều quan trọng nhất.



5. Lương thiện quan trọng hơn tất cả. Bất kể bạn xinh đẹp ra sao, học vấn cao cỡ nào, nhiệt tình, hài hước với người ta đến đâu, thì nếu không lương thiện, tất cả đều không đáng nói đến.



6. Đừng sợ không hoàn mỹ mà không đi thử. Đừng làm “người khổng lồ về tư tưởng, người lùn về hành động”.



7. Chúng ta là loài có năng lực thích ứng mạnh. Con người là loài có tính dẻo, có thể chịu đựng được nhiều trắc trở. Chúng ta lớn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng nhiều.



8. Nên duy trì sự gọn gàng, ngăn nắp ở mọi thời điểm. Tủ quần áo, văn kiện, bạn bè, phần mềm, hòm thư điện tử… cuộc sống ngăn nắp, trật tự, sạch sẽ mới có thể khiến bạn làm việc hiệu quả hơn.



9. Có những người bạn không liên lạc nữa cũng không sao. Nếu không có họ bạn càng vui vẻ hơn, vậy thì chứng tỏ bạn đã đưa ra quyết định đúng đắn. Đừng nên lãng phí thời gian vì người không quan trọng.



10. Chủ động đi hẹn hò. 30 tuổi đến nhanh hơn bạn tưởng tượng nhiều. Lựa chọn một người đồng hành trong cuộc đời phù hợp, chứ không phải là vì một số nguyên nhân nông cạn mà qua lại với người ta.

11. Khi đưa ra quyết định đừng quá để tâm đến ý kiến của người khác, bao gồm cả ý kiến của cha mẹ bạn. Tiếng nói xuất phát từ đáy lòng bạn luôn là quyết định sáng suốt nhất. Đặc biệt là những vấn đề lớn như hôn nhân, sự nghiệp. Tin tưởng vào bản thân là điều vui vẻ nhất, đừng sợ hãi, cũng đừng bị gò bó bởi khuôn sáo.



12. Phải có lòng tin vào khả năng thiên phú của bản thân. Như vậy thì người khác mới có lòng tin với bạn. Phẩm chất quan trọng nhất để dẫn đến thành công không phải là tài năng thiên phú, không phải là học vấn, mà là sự tự tin.



13. Đừng cho rằng thông qua những điều kiện bên ngoài bạn có thể đạt được hạnh phúc. Tất thảy mọi vui vẻ, bình yên đều đến từ con tim mình.



14. Tiết kiệm tiền rất quan trọng. Nên đầu tư tiền bạc vào những vật phẩm có chất lượng cao, chứ không phải là phung phí vào những vật trang sức xa hoa. Ví tiền, đồng hồ đeo tay, và dây lưng,… nên dùng loại tốt. Bạn có thể dùng nhiều tiền để mua những bộ quần áo chất lượng tốt. Về hàng hóa rẻ tiền? Không cần thiết.



15. Đánh giá của bạn về người khác chính là cảm nhận của bạn về bản thân mình. Trên thực tế, cách nhìn của bạn đối với cả thế giới này cũng sẽ phản ánh cảm nhận của bạn đối với cuộc đời bạn.



16. Hãy chăm đọc sách, đặc biệt là những loại sách văn học. Thông qua việc đọc, chúng ta có thể học được rất nhiều thứ từ người khác, có thể không phải đi rất nhiều đường vòng.

17. Phải học được sự khẳng khái, rộng lượng. Cho đi là chuyện vĩ đại nhất mà chúng ta có thể làm cho bản thân và người khác.



18. Hãy sống ở nơi bạn thích. Nơi đi qua càng nhiều, thì càng có trí tuệ, càng có thể hiểu và thu hút người khác. Bạn càng sống càng trẻ ra.



19. Học cách khoan dung với người khác. Khoan dung có thể mang đến cho bạn sự an ổn và bình yên trong lòng.



20. Hãy nuôi dưỡng một tình bạn đẹp. Bạn tốt là quà tặng xa xỉ nhất trong cuộc đời bạn. Hãy lựa chọn người bạn cùng chí hướng, đồng thời tin tưởng lẫn nhau.



21. Hãy chăm sóc sức khỏe bản thân thật tốt, từ bỏ những thói quen xấu, nuôi dưỡng những thói quen lành mạnh.



22. Không cần thiết phải ghét bỏ ông chủ khiến bản thân phải chịu oan ức một thời gian dài.



23. Hãy phát huy tài năng thiên phú của mình. Bạn có phải muốn học thêm một môn ngoại ngữ hoặc một nhạc cụ? Vậy thì hãy bắt đầu học đi. Tài năng thiên phú của bạn sẽ khiến cuộc sống của bạn phong phú hơn.



24. Thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương, ngoài ra, không còn cách nào khác. Nhưng bạn phải có lòng kiên nhẫn.



25. Hãy học cách chung sống hòa hợp với bản thân mình.

26. Bạn không thể làm tất cả mọi người đều hài lòng về mình, cho nên chỉ cần bạn hài lòng về mình là được. Có lúc có thể ích kỷ một chút, không cần phải quá để tâm đến ánh mắt của người khác. Quá để tâm đến sự chỉ trích của người khác, chỉ khiến bản thân mệt mỏi hơn mà thôi.



27. Biết thế mạnh của mình, phát huy thế mạnh ấy. Phải học cách làm những việc bản thân cảm thấy nên, không nên cả nể.



28. Đừng sợ bị người khác hù dọa. Họ không phải là thần, chỉ là con người bình thường mà thôi.



29. Thất bại không phải là điểm cuối cùng. Thất tình, thất nghiệp… những khó khăn và trắc trở này chỉ là tạm thời, con đường cuộc đời vẫn dài, phải tin rằng, ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.



30. Không muốn tiến hành tuần tự, mà có cách nghĩ và đường đi của mình cũng là điều tốt. Có nhiều khi, chúng ta bị khuôn thước gò bó càng ít, thì càng dễ dàng đạt được thành công không ngờ đến, thu được nhiều kinh nghiệm hơn.

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