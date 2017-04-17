Dù có chân thành đến mấy, phụ nữ cũng đừng dại mà chia sẻ với chồng những điều này

Tâm sự gia đình 17/04/2017 10:01

Đàn bà nên thông minh giữ lại cho mình một chút bí mật, đừng thành thật chia sẻ tất tần tật với chồng.

Chia sẻ với chồng là tốt, nhưng đừng thật thà mà khai hết với chồng những điều này nhé.

Dù có chân thành đến mấy, phụ nữ cũng đừng dại mà chia sẻ với chồng những điều này - Ảnh 1
Hãy giữ bí mật cho riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

1. So sánh chồng với người đàn ông khác

Phụ nữ thường so sánh chồng với những người đàn ông hơn chồng mình. Họ ao ước chồng mình có được những cử chỉ, hành động hay hiểu biết như người này, người kia. Tuy nhiên, nếu muốn quan hệ của vợ chồng yên ấm, phụ nữ hãy khôn ngoan giữ cảm giác này cho riêng mình.

Đừng để chồng biết là bạn đang so sánh anh ấy với người khác. Chồng sẽ cảm thấy vợ không tôn trọng mình, giá trị bản thân đang bị hạ thấp. Có nhiều cách gián tiếp để phụ nữ chia sẻ với chồng về những điều mà mình mong muốn. Đừng ngốc nghếch khi mang chồng ra so sánh trước mặt bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng nhé.

2. Phàn nàn về những món quà chồng tặng

Dù có chân thành đến mấy, phụ nữ cũng đừng dại mà chia sẻ với chồng những điều này - Ảnh 2
Hãy trân trọng những nổ lực của anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng tặng cho bạn một món quà, ngay cả khi bạn không thích nó tẹo nào cũng không nên chê ra mặt và phàn nàn về nó. Là một người vợ khôn ngoan, bạn nên khen sự nỗ lực và lựa chọn của chồng mình. Hãy trân trọng món quà đó và đừng nói điều gì tiêu cực khiến anh ấy tổn thương. Đừng thành thật chê bai món quà của chồng. Anh ấy sẽ không bao giờ mua tặng bạn bất cứ món quà gì nữa.

3. Người yêu cũ

Đừng bao giờ mang chuyện người yêu cũ ra chia sẻ, tâm sự với chồng. Đàn ông luôn ích kỷ, họ chẳng bao giờ chấp nhận được chuyện vợ của mình có những kỉ niệm vui vẻ bên một người đàn ông khác. Nhạy cảm nhất là chuyện chăn gối, nếu bạn lỡ miệng nói về vấn đề này, thì hãy chấp nhận hứng cơn thịnh nộ của chồng.

4. Những điều không hài lòng về gia đình của chồng

Bạn đừng dại dột than phiền với chồng về những điều mình cảm thấy không hài lòng ở nhà chồng. Nó sẽ khiến cả hai xảy ra xung đột, tranh cãi về những điều đó. Trong trái tim chồng, bố mẹ, anh em đều có những vị trí nhất định, anh ấy không muốn ai đó chê bai gia đình mình bất cứ điều gì. Hãy chọn đúng thời điểm và thời gian thích hợp để nhẹ nhàng góp ý với chồng.

5. Suy nghĩ thật về “chuyện ấy”

Dù có chân thành đến mấy, phụ nữ cũng đừng dại mà chia sẻ với chồng những điều này - Ảnh 3
Đàn ông luôn muốn mình là người chủ động trong "chuyện ấy"

Chồng không đủ "mạnh" khi quan hệ, bạn không thể "lên đỉnh" hoặc hứng thú khi làm “chuyện ấy”...đừng thành thật chia sẻ với chồng những điều này. Nếu chồng bạn chưa được khéo trong "chuyện ấy" cũng đừng chê bai anh ấy một cách thẳng thừng hay tỏ vẻ thất vọng, điều đó khiến người đàn ông bị tổn thương và xúc phạm đến bản lĩnh của họ. Nếu bạn có nhu cầu cao và chồng không thể đáp ứng, bạn cũng đừng thật thà mà khai. Đa phần đàn ông đều không thích người phụ nữ của mình tỏ ra quá thiện nghệ hoặc quá đòi hỏi "chuyện ấy". Họ thích họ là người chủ động trong các cuộc "yêu".

6. Những món đồ đắt tiền

Bạn đừng ngây thơ khoe với chồng những món đồ đắt tiền mà mình mới mua về, như váy áo, túi xách, giày cao gót hàng hiệu… Chàng sẽ cực xót khi bạn lại bỏ ra khoản tiền lớn như vậy để mua sắm cho mình. Nếu bắt buộc phải nói, phụ nữ nên giảm trừ nó xuống ở mức thấp nhất có thể để anh ấy được yên lòng. Đàn ông không thích một cô vợ tiêu tiền xả láng, chi tiêu phung phí, trong khi họ phải đi làm rất vất vả để lo cho gia đình. 

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