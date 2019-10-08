Đàn ông ngoại tình sẽ luôn gặp người phụ nữ hư hỏng

Tâm sự gia đình 08/10/2019 13:56

Khi đàn ông ngoại tình, họ sẽ luôn thấy vợ nhàm chán, nhàu nhĩ. Họ luôn thấy những người phụ nữ ngoài kia có sức hút lạ kỳ, đẹp đẽ, gợi cảm, dịu dàng hơn vợ.

Đàn ông ngoại tình sẽ chẳng bao giờ gặp được người phụ nữ tốt. Bởi, chẳng có người đàn bà nào tử tế khi biết đàn ông đã có gia đình vẫn nũng nịu sà vào lòng. Công thức hoàn hảo cho một cuộc ngoại tình sẽ luôn luôn là: Gã đàn ông tham lam đi kèm với đàn bà lẳng lơ. Trời sinh một cặp là vậy!

Trên đời này, người tốt với đàn ông chỉ có vợ. Người dốc tâm dốc sức, toàn tâm vun vén cho đàn ông vẫn chỉ có vợ. Vợ là người đứng sau lưng, làm chỗ dựa vững chắc cho đàn ông gây dựng sự nghiệp. Vợ là người sinh con, phụng dưỡng cha mẹ, hết lòng hết dạ vì giang sơn nhà chồng. Thế nhưng, đàn ông có mấy người nhận ra được điều đó? Khi đàn ông trọng xúc cảm thể xác hơn tình nghĩa vợ chồng, sẽ luôn thấy vợ nhàm chán, nhàu nhĩ. Họ luôn thấy những người phụ nữ ngoài kia có sức hút lạ kỳ, đẹp đẽ, gợi cảm, dịu dàng hơn vợ.

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Không có người phụ nữ nào tốt lại đi ăn nằm với đàn ông có vợ - Ảnh minh họa: Internet

Những gã chồng ngoại tình thấy nhân tình lúc nào cũng tươi mới, dịu dàng, nói những lời ngon ngọt thì thâm tâm nghĩ rằng cô ấy thương mình thật sự. Vợ và nhân tình dường như đứng ở hai bờ đối lập. Vợ nói nhiều, hung dữ bao nhiêu thì nhân tình lại hiền lành, dịu dàng bấy nhiêu. Cô ta chẳng bao giờ lên tiếng chê bai, trách móc, chẳng bao giờ than vãn. Cô ta luôn biết cách chiều chuộng và làm vui lòng đàn ông.

Ví dụ như khi đàn ông hút thuốc, vợ sẽ nhăn mặt than rằng có hại cho sức khỏe, luôn khó chịu, càu nhàu. Còn nhân tình lại chẳng ngại ngần bật lửa cho anh đốt thuốc. Khi anh nhậu nhẹt thâu đêm, vợ trách móc, khuyên nhủ anh đừng làm như thế. Còn nhân tình thì miệng cười, cổ vũ anh uống nhiều hơn. Vợ lúc nào cũng khuyên nhủ, nói nhiều trước những thói hư, tật xấu của anh. Còn nhân tình chẳng bao giờ một tiếng khuyên răn, than vãn.

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Vì quan tâm và thương yêu chồng nên phụ nữ mới than vãn, càu nhàu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thấy vậy, nghĩ nhân tình thật tâm lý và hiểu chuyện. Nhân tình thật sự hiểu những điều mình cần và mình muốn. Nhưng đàn ông không hiểu được rằng, người vợ nói nhiều, than vãn nhiều chính là cô ấy quan tâm và yêu thương anh rất nhiều. Vợ không thể làm ngơ khi thấy anh sa vào tật xấu, không thể im lặng khi thấy anh đang tàn phá sức khỏe của mình. Còn nhân tình thì mặc kệ bởi cô ta có yêu thương anh thật lòng đâu. Điều cô ấy chờ sẽ là hoa, là tiền, là những món đồ sang trọng anh tặng.

Chẳng có người đàn bà nào ăn nằm với chồng người khác mà tốt đẹp cả. Phụ nữ có phẩm hạnh, có lòng tự trọng luôn biết giữ khoảng cách với đàn ông chứ huống hồ gì đàn ông đã có vợ. Thái độ đúng mực, cung cách trang nhã sẽ khiến đàn ông không dám bỡn cợt dù chỉ 1 câu nói. Đàn bà thấy đàn ông có vợ vẫn cứ mồi chài luôn là những người đàn bà lẳng lơ nhất. Và đàn ông nên nhớ, sự lẳng lơ đó sẽ thể hiện với tất cả đàn ông chứ không phải chỉ một người.

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Những lúc gian nan, đàn ông chỉ còn có vợ bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khôn ngoan luôn đặt vợ ở vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời. Bởi anh ta sẽ hiểu rằng những lúc gian nan, cuộc đời nguy khó chỉ có còn vợ ở bên cạnh. Chỉ có đàn ông nông cạn mới lựa chọn ngoại tình. Và người đàn bà lẳng lơ, hư hỏng đó sẽ đẩy cuộc đời của anh xuống vực.

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