Đàn ông đâu phải ‘con cún’ cho chúng ta dẫn dắt, hỡi đàn bà!

Tâm sự gia đình 17/11/2017 08:25

Đàn ông như một đứa trẻ. Chỉ khi nhẹ nhàng và khích lệ thì ta mới tìm lại được chàng hoàng tử bạch mã lúc ta yêu. Người vợ nào càng hay cằn nhằn, kiểm soát chồng tức là càng đẩy anh ấy rời xa khỏi mình.

Chị có được cuộc sống viên mãn hạnh phúc như hôm nay không phải do phận số tốt. Đàn bà nào cũng vậy, cuộc sống của mình thì mình phải tự xây dựng và lo liệu. Nếu cứ dựa dẫm và ỷ lại vào đàn ông thì cuối cùng họ cũng sẽ rời xa mình mà thôi. Người xưa có câu: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" là vậy.

Như bao người, chị cũng có một tình yêu đẹp và thơ mộng. Tuy chị không thật nổi bật như những cô người mẫu nhưng cũng là một cô gái ưa nhìn và có duyên. Trái lại, anh rất đẹp trai, phong độ và điềm đạm. Sự điềm đạm chín chắn của anh là ước mơ của bao cô gái mà chị là một người trong số đó. Chị có cảm tình với anh nhưng không tiếp cận tấn công anh như mấy cô gái mạnh mẽ khác. Trong lớp, chị học giỏi, thông minh, duyên dáng làm bao chàng trai phải ngước nhìn. Chị không kiêu ngạo mà hòa đồng nên được bạn bè yêu quý. Điểm nổi bật nhất của chị là sự tự tin. Tình yêu đến với họ thật tự nhiên, như đôi "kim đồng, ngọc nữ".

Ra trường, sau khi ổn định công việc là một đám cưới với đông đủ bạn học.

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Đàn bà tự chủ và chấp nhận được cái hư của chồng sẽ có được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Sau thời gian đầu ngọt ngào thì anh chồng sau đó đã hiện nguyên hình là gã đàn ông nguyên bản. Tức là lười, ở bẩn, thích đàn đúm, gia trưởng… Trước kia chị coi anh như vị thánh, anh chiều chị hết lòng thì bây giờ về nhà anh thay bộ quần áo bẩn vứt linh tinh bất kể chỗ nào, có về trước cũng cắm mặt vào điện thoại hay xem ti vi rồi chờ vợ về nấu cơm. Thậm chí, có hôm cơm dọn rồi nhưng mải chơi game mặt vẫn không chịu rời cái máy tính.

Lúc đầu, chị cũng chiều chồng vì nghĩ nhà vợ chồng son, mình là phụ nữ chiều chồng một chút cũng chẳng sao. Nhiều hôm cơ quan nhiều việc, về nhà mệt mỏi thấy chồng thờ ơ như mọi hôm chị bực bội càu nhàu. Nói ít thì anh còn nhúc nhắc nhặt hộ mấy cái áo bẩn của anh bỏ vô máy giặt hay đi đổ hộ thùng rác. Thấy anh làm có nhiêu đó chị lại rền rĩ bài ca cũ… Anh chán chả buồn cãi, phóng xe ra ngoài uống bia với bạn. Nhiều hôm chị gọi về ăn cơm anh còn trả lời ăn trước đi. Chị tức nổ họng mà chả làm gì được vì khi anh về say mèm ngủ khò.

Chị có bầu, anh vui lắm. Cũng chỉ chăm về đúng giờ vài tuần để ăn cùng vợ hoặc chịu để vợ sai việc lặt vặt. Chị hết nghén anh lại chứng nào tật ấy, lười chảy thây và mải chơi. Chị không dám phàn nàn việc vợ chồng với hai bên bố mẹ. Vì chị thấy gia đình chồng và gia đình chị việc nhà cửa toàn do tay phụ nữ thu vén.

Đàn ông là một đứa trẻ

Chị thay đổi chiến thuật, chị nghĩ tình yêu đâu là con cún cho phụ nữ dẫn dắt. Yêu và cưới là hai việc hoàn toàn khác nhau. Sau khi ở ngần ấy thời gian chị hiểu rõ tính đàn ông. Đàn ông như một đứa trẻ. Chỉ khi nhẹ nhàng và khích lệ thì ta mới tìm lại được chàng hoàng tử bạch mã lúc ta yêu. Hóa ra anh không xấu và đáng ghét như chị nghĩ.

Khi chị mệt, chị không cố nữa vì nếu cố sẽ sinh mệt mỏi và mệt mỏi thì hay càu nhàu, mà càu nhàu nhiều đàn ông không thích. Khi mệt chị nằm nghỉ ngơi, thư giãn. Báo cho chồng biết tình trạng sức khỏe và yêu cầu thích ăn gì lập tức anh ấy làm ngay. Đàn ông không giỏi đoán ý phụ nữ nên muốn gì ta hãy dịu dàng nói cho anh ấy biết. Món ăn anh ấy nấu lúc đầu có thể không ngon nhưng phụ nữ hãy khen và cảm thấy hạnh phúc khi được chăm sóc. Đó chính là động lực để anh ấy làm tròn trách nhiệm. Lần này nấu không ngon đảm bảo lần sau sẽ ngon.

Nếu muốn chồng giúp gì nên có  kế hoạch nói cho anh ấy biết trước để anh ấy chủ động. Đừng làm độp một cái đòi hỏi việc này việc kia vì có thể lúc đó anh ấy đang bận việc.

Cũng đừng quản lý tiền bạc kỹ quá khiến anh ấy ngạt thở phải có quỹ đen.

Hãy mời bạn anh ấy đến ăn cơm để anh ấy tự hào có vợ đảm.

Cùng chia sẻ việc nhà, cùng chăm sóc con cái. Sẽ đến lúc đàn ông cũng khéo léo và tỉ mỉ hơn ta tưởng.

Phụ nữ tự tin và thông minh đừng dựa vào chồng, để anh ấy biết anh ấy cũng là chủ gia đình chứ đừng bắt anh ấy làm theo ý mình.

Phụ nữ à, bạn không cần phải quá xinh đẹp, chỉ cần hiểu đàn ông và cho anh ta một cơ hội. Đảm bảo cuộc sống của bạn luôn luôn lãng mạn và hạnh phúc. Có một người vợ như thế anh chồng nào cũng muốn ở bên.

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Từ khóa:   hôn nhân hạnh phúc tâm sự đàn ông triết lý tình yêu

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