Đàn bà không muốn bất hạnh, khổ đau cả đời thì phải tránh xa những kiểu đàn ông thế này...

Tâm sự gia đình 12/02/2017 18:52

Vì vậy, việc lựa chọn người đàn ông để ở bên mình cả đời lúc nào cũng quan trọng. Đàn bà không muốn bất hạnh, khổ đau cả đời thì phải tránh xa những kiểu đàn ông thế này...

Đàn bà có xinh đẹp giỏi giang thế nào cũng không bằng lấy phải người đàn ông tốt. Đàn bà hơn nhau chính là ở tấm chồng. Vì vậy,t? việc lựa chọn người đàn ông để ở bên mình cả đời lúc nào cũng quan trọng. Đàn bà không muốn bất hạnh, khổ đau cả đời thì phải tránh xa những kiểu đàn ông thế này...

Đàn ông gia trưởng

Đàn bà không muốn bất hạnh, khổ đau cả đời thì phải tránh xa những kiểu đàn ông thế này... - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Đây là kiểu người luôn muốn người khác làm theo ý mình. Họ không quan tâm và nhiều lúc sẽ không tôn trọng ý kiến hay quan điểm của người khác. Đàn ông gia trưởng thường chỉ đem lại đau buồn cho vợ con của mình. Phụ nữ có thể nhận biết dấu hiệu một người đàn ông gia trưởng ở cách anh ta đưa ra ý kiến về bạn hay nhiều người xung quanh. Lúc này, bạn nên tỉnh táo, xem xét liệu điều anh ta khuyên có khách quan không hay chỉ thiên về chủ quan và có ý ép bạn phải làm theo điều anh ta muốn. Đàn bà nên lựa chọn người chồng tôn trọng và sẵn sàng lắng nghe ý kiến của vợ, hơn là gia trưởng gò ép mình.

Đàn ông bạo lực

Đừng bao giờ im lặng hay cam chịu khi bạo bị chính người yêu mình bạo lực. Bạo lực không phải là tai nạn, là có chủ ý. Đừng ngụy biện cho nhiều lý do rằng anh ta nóng tính, lỡ tay hay bất cứ điều gì. Người đàn ông thật sự tốt và yêu thương bạn sẽ không bao giờ làm bạn đau, dù là ít hay nhiều đi chăng nữa. Và bạn nên nhớ một người đã từng đánh bạn một lần thì sẽ có nhiều lần sau đó nữa. Đừng khiến việc bạn bị bạo hành là chuyện thường xuyên và đương nhiên. Đàn bà sinh ra là để được yêu thương và chở che. Bạn phải tự lựa chọn người sẽ trân trọng bạn cả đời, hơn là chỉ trút giận lên bạn cho hả dạ. Và cũng đừng nghĩ bạn có thể thay đổi tính xấu này của anh ta. Đừng đánh cược cuộc đời mình với đàn ông không đáng!

Đàn ông không có chí cầu tiến

Đàn bà không muốn bất hạnh, khổ đau cả đời thì phải tránh xa những kiểu đàn ông thế này... - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Với đàn ông, sự nghiệp là quan trọng nhất. Đàn ông có sự nghiệp vững chắc thì mới có thể chăm lo và bảo bọc cho gia đình mình. Khi hẹn hò, bạn đừng nhìn vào việc anh ta chi tiền nhiều thế nào, mà hãy nhìn cách anh ấy tự tay kiếm tiền. Cũng đừng nhìn việc anh ta chi bao nhiêu tiền, mà hãy xem anh ấy sử dụng tiền có đúng đắn hay không. Hiện tại nghèo hay sang của đàn ông không quan trọng, chí cầu tiến vươn lên của anh ấy mới quan trọng. Vì người đàn ông có ý chí sẽ là người dễ thành công hơn những người còn lại. Tuyệt đối đừng chọn người chỉ thích hưởng thụ và không cố gắng nếu bạn không muốn cả đời phải khổ vì anh ấy.

Đàn ông vô tâm

Sự vô tâm của đàn ông thường bị chính tình yêu của phụ nữ che đậy. Cũng vì yêu thương nhiều nên phụ nữ ít khi khẳng định sự vô tâm của đàn ông. Phụ nữ muốn hạnh phúc nên hiểu cưới phải người chồng vô tâm thì cả đời chỉ quẩn quanh với quạnh hiu mà thôi. Cưới đàn ông không nhiều tiền không đáng sợ bằng việc ở bên một người lúc nào cũng vô tâm với mình. Phụ nữ xứng đáng được yêu thương và quan tâm mỗi ngày. Vì vậy, đừng để tình yêu của mình che mờ đi những điều này. Đừng chấp nhận bất cứ lý do nào cho sự vô tâm ấy. Bận rộn, thực tế, vì tương lai...đều chỉ là ngụy biện cho sự thiếu quan tâm mà thôi. Chẳng người đàn ông nào bận rộn đến mức không có lấy vài phút mỗi ngày để hỏi han cho bạn. Chỉ là anh ta vô tâm, chứ không phải không có thời gian dành cho bạn!

Đàn ông không xem trọng gia đình và người thân của bạn.

Người đàn ông tốt là người luôn tôn trọng và quan tâm đến gia đình bạn. Vì họ hiểu nhờ có gia đình mới có được người phụ nữ họ yêu như thế. Đây còn thể hiện một phần sự hiếu thuận của họ với ba mẹ của họ. Họ thiếu thảo với ba mẹ thì cũng sẽ đối xử tốt với ba mẹ bạn. Và một người đàn ông hiếu thuận như thế luôn có thể trở thành người chồng, người cha tốt. Đừng bao giờ lấy người xem thường và không quan tâm đến gia đình bạn. Vì nếu họ như thế thì cuộc sống hôn nhân của bạn sau này sẽ dễ nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   t? vi con giáp ph? n? yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 1 giờ 25 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới