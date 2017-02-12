Đàn bà có xinh đẹp giỏi giang thế nào cũng không bằng lấy phải người đàn ông tốt. Đàn bà hơn nhau chính là ở tấm chồng. Vì vậy, t? vi ệc lựa chọn người đàn ông để ở bên mình cả đời lúc nào cũng quan trọng. Đàn bà không muốn bất hạnh, khổ đau cả đời thì phải tránh xa những kiểu đàn ông thế này...

Đây là kiểu người luôn muốn người khác làm theo ý mình. Họ không quan tâm và nhiều lúc sẽ không tôn trọng ý kiến hay quan điểm của người khác. Đàn ông gia trưởng thường chỉ đem lại đau buồn cho vợ con của mình. Phụ nữ có thể nhận biết dấu hiệu một người đàn ông gia trưởng ở cách anh ta đưa ra ý kiến về bạn hay nhiều người xung quanh. Lúc này, bạn nên tỉnh táo, xem xét liệu điều anh ta khuyên có khách quan không hay chỉ thiên về chủ quan và có ý ép bạn phải làm theo điều anh ta muốn. Đàn bà nên lựa chọn người chồng tôn trọng và sẵn sàng lắng nghe ý kiến của vợ, hơn là gia trưởng gò ép mình.

Đàn ông bạo lực

Đừng bao giờ im lặng hay cam chịu khi bạo bị chính người yêu mình bạo lực. Bạo lực không phải là tai nạn, là có chủ ý. Đừng ngụy biện cho nhiều lý do rằng anh ta nóng tính, lỡ tay hay bất cứ điều gì. Người đàn ông thật sự tốt và yêu thương bạn sẽ không bao giờ làm bạn đau, dù là ít hay nhiều đi chăng nữa. Và bạn nên nhớ một người đã từng đánh bạn một lần thì sẽ có nhiều lần sau đó nữa. Đừng khiến việc bạn bị bạo hành là chuyện thường xuyên và đương nhiên. Đàn bà sinh ra là để được yêu thương và chở che. Bạn phải tự lựa chọn người sẽ trân trọng bạn cả đời, hơn là chỉ trút giận lên bạn cho hả dạ. Và cũng đừng nghĩ bạn có thể thay đổi tính xấu này của anh ta. Đừng đánh cược cuộc đời mình với đàn ông không đáng!

Đàn ông không có chí cầu tiến

Với đàn ông, sự nghiệp là quan trọng nhất. Đàn ông có sự nghiệp vững chắc thì mới có thể chăm lo và bảo bọc cho gia đình mình. Khi hẹn hò, bạn đừng nhìn vào việc anh ta chi tiền nhiều thế nào, mà hãy nhìn cách anh ấy tự tay kiếm tiền. Cũng đừng nhìn việc anh ta chi bao nhiêu tiền, mà hãy xem anh ấy sử dụng tiền có đúng đắn hay không. Hiện tại nghèo hay sang của đàn ông không quan trọng, chí cầu tiến vươn lên của anh ấy mới quan trọng. Vì người đàn ông có ý chí sẽ là người dễ thành công hơn những người còn lại. Tuyệt đối đừng chọn người chỉ thích hưởng thụ và không cố gắng nếu bạn không muốn cả đời phải khổ vì anh ấy.

Đàn ông vô tâm

Sự vô tâm của đàn ông thường bị chính tình yêu của phụ nữ che đậy. Cũng vì yêu thương nhiều nên phụ nữ ít khi khẳng định sự vô tâm của đàn ông. Phụ nữ muốn hạnh phúc nên hiểu cưới phải người chồng vô tâm thì cả đời chỉ quẩn quanh với quạnh hiu mà thôi. Cưới đàn ông không nhiều tiền không đáng sợ bằng việc ở bên một người lúc nào cũng vô tâm với mình. Phụ nữ xứng đáng được yêu thương và quan tâm mỗi ngày. Vì vậy, đừng để tình yêu của mình che mờ đi những điều này. Đừng chấp nhận bất cứ lý do nào cho sự vô tâm ấy. Bận rộn, thực tế, vì tương lai...đều chỉ là ngụy biện cho sự thiếu quan tâm mà thôi. Chẳng người đàn ông nào bận rộn đến mức không có lấy vài phút mỗi ngày để hỏi han cho bạn. Chỉ là anh ta vô tâm, chứ không phải không có thời gian dành cho bạn!

Đàn ông không xem trọng gia đình và người thân của bạn.

Người đàn ông tốt là người luôn tôn trọng và quan tâm đến gia đình bạn. Vì họ hiểu nhờ có gia đình mới có được người phụ nữ họ yêu như thế. Đây còn thể hiện một phần sự hiếu thuận của họ với ba mẹ của họ. Họ thiếu thảo với ba mẹ thì cũng sẽ đối xử tốt với ba mẹ bạn. Và một người đàn ông hiếu thuận như thế luôn có thể trở thành người chồng, người cha tốt. Đừng bao giờ lấy người xem thường và không quan tâm đến gia đình bạn. Vì nếu họ như thế thì cuộc sống hôn nhân của bạn sau này sẽ dễ nảy sinh nhiều mâu thuẫn.