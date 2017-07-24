Chỉ cần thấy điều này là biết ngay chồng có yêu bạn say đắm hay không!

Đàn ông sinh ra là để là chỗ dựa cho bạn bè, gia đình và những người họ yêu thương. Và việc thể hiện tình cảm nhiều khi sẽ không nam tính như họ muốn

Một số người đàn ông thường khó có thể bộc lộ rõ tình cảm của họ. Có vẻ không dễ để thể hiện những gì họ suy nghĩ hay cảm xúc bằng lời nói. Những người đàn ông như thế thíc hành động hơn là nói.

Chính điều này luôn khiến người phụ nữ của họ tự hỏi “Liệu anh ấy có yêu tôi không?

1. Anh ấy yêu bạn bởi chính bạn, chứ không phải vì vẻ bề ngoài của bạn

Đàn ông thường sẽ chọn người phụ nữ với những gì thuộc về chính họ, hơn là chọn người nhìn đẹp nhất. Đàn bà đẹp quyến rũ thật, nhưng đàn ông lại muốn một người phụ nữ sống thật là chính mình và phụ hợp với họ nhất

Họ yêu bạn chỉ vì bạn là bạn, bởi những điều đặc biệt và hoàn hảo của riêng bạn. Và anh ấy sẽ luôn muốn ủng hộ tất cả mọi thứ bạn mong muốn, là chỗ dựa để bạn thực hiện ước mơ của mình. Vì vậy, cứ hãy là chính mình tốt nhất, vì chồng yêu bạn cũng vì chính bạn mà thôi

2. Anh ấy luôn bảo vệ bạn

Người đàn ông yêu chân thành thường luôn muốn bảo bọc, chở che cho người phụ nữ của mình. Họ luôn muốn chắc chắn rằng sẽ không có tổn thương vật chất hay tinh thần nào có thể ảnh hưởng tới bạn. Anh ấy sẵn sàng đứng ra giúp bạn ngay trong hoàn cảnh tệ nhất, nếu điều đó là cần thiết để đem đến sự an toàn cho bạn. Hơn nữa, anh ấy cũng sẽ không bao giờ có suy nghĩ đánh hay bạo lực với người họ yêu. Với đàn ông, đây vừa thể hiện sự chiếm hữu, vừa bộc lộ tình cảm của họ một cách rõ ràng nhất

3. Anh ấy muốn biết suy nghĩ của bạn

Đàn ông một khi yêu sẽ luôn quý trọng những gì người phụ nữ của họ nói. Dù là quan điểm chính trị hay về tôn giáo, hay màu sắc cho phòng khách của cả hai, họ luôn muốn lắng nghe bạn nói. Vì vậy, chồng một khi yêu bạn sâu đậm sẽ luôn muốn tìm hiểu bạn đang nghĩ gì, bạn thấy thế nào. Đó là vì anh ấy quan tâm đến tâm tư và tình cảm của bạn. Vì vậy đừng thấy khó chịu, hãy thật lòng chia sẻ cùng anh ấy.

4. Anh ấy luôn có thể dừng mọi việc vì bạn

Người đàn ông yêu thật lòng có thể dừng ngay bất kỳ điều gì đang làm, nếu như vợ của anh ấy cần sự giúp đỡ. Bạn luôn là ưu tiên hàng đầu, và nếu có cách để giúp bạn, anh ấy luôn cố gắng để làm. Có thể là chồng sẵn sàng đi cả vòng thành phố chỉ để lấy giúp bạn một vật bạn bỏ quên ở nhà. Hay đơn giản là rời buổi tiệc đang vui vẻ chỉ vì bạn muốn đi đâu đó. Vì điều chồng quan tâm nhất là bạn cảm thấy thế nào, có thoải mái và vui vẻ hay không.

5. Anh ấy luôn tự tin để bạn trở thành một phần trong cuộc sống của anh ấy

Trong cuộc sống, bạn sẽ luôn có nhiều mối quan hệ. Một số người đàn ông sẽ không chịu được việc bạn dành thời gian cho người khác nhiều hơn là cho họ. Nhưng nếu yêu thật lòng và đậm sâu, anh ta sẽ đồng ý dễ dàng điều này. Chính là vì anh ấy tự tin vào tình cảm và mối quan hệ với bạn. Hơn cả ghen tuông hay chiếm hữu, anh ấy tin rằng bạn đã là một phần trong cuộc sống của anh ấy. Vì vậy nghiễm nhiên sẽ không mấy ghen tuông hay ép buộc bạn. Chồng tôn trọng bạn, là vì yêu thương bạn.

Nguồn: Yourtango