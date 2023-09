Cái kết của người vợ hiếm muộn bất ngờ mang thai!

Rồi dạo gần đây anh đột nhiên đi sớm về khuya. Khi tôi gặng hỏi thì anh nói do công việc bận rộn quá và xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gian cho tôi. Những lúc này, tôi thầm cảm thấy mình thật may mắn lắm mới lấy được anh, người chồng hết lòng yêu thương, lo lắng cho vợ. Tôi thấy thương anh, chăm sóc cho anh chu đáo hơn chứ không còn quan tâm nhiều tới cái lý do anh về trễ nữa.

Rồi ông trời cũng không phụ lòng người. Vào một ngày đẹp trời, tôi bỗng thấy cơ thể mình đổi khác. Linh cảm của một người phụ nữ mách bảo rằng tôi đã có tin vui. Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay mà mắt tôi đẫm lệ. Sau bao năm vất vả, cuối cùng tôi cũng đã cảm nhận được giây phút hạnh phúc của một người làm mẹ. Tôi chợt nghĩ đến anh, chắc anh sẽ vui mừng lắm khi biết được tin này.