10 câu chuyện chứng minh bạn không cần siêu anh hùng khi có bố bên cạnh, ai đọc xong cũng lã chã nước mắt!

Bright Side tổng hợp 10 câu chuyện về những ông bố tuyệt vời nhất thế giới được độc giả chia sẻ. Sau khi đọc những câu chuyện này, bạn sẽ được nhắc nhở rằng mọi người đều cần có bố của mình, ngay cả khi tất cả họ đều đã trưởng thành.

Tất cả chúng ta đều nghe rất nhiều câu chuyện ngọt ngào về mẹ, nhưng còn bố thì sao? Các ông bố cũng đáng được chúng ta quan tâm. Vì vậy, để nhắc nhở bạn rằng thật tuyệt vời khi có một người bố, chúng tôi đã sưu tầm một số câu chuyện cảm động và hài hước về những người đàn ông tuyệt vời mang thiên chức đáng tự hào này.

Mọi người luôn kể về mẹ của họ và tôi muốn kể về bố tôi. Mẹ tôi rời bỏ chúng tôi khi tôi lên 5. Năm nay tôi 24 tuổi, một mình bố nuôi dưỡng tôi. Ông ấy dạy tôi cách sửa vòi nước và ổ cắm, cách đóng đinh, cách lái ô tô, cách nướng bánh, v.v.

Nhưng bố tôi cũng là mẹ tôi. Ông ấy biết cỡ quần áo của tôi và thậm chí cả cỡ quần bó của tôi. Ông ấy biết tôi thích loại mỹ phẩm nào và có thể cho tôi biết có nên mua váy hay không. Ông ấy có thể giữ bí mật của riêng tôi và trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi. Ông ấy luôn giúp đỡ tôi và hiểu tôi. Tôi rất tự hào về bố. Và tôi yêu bố rất nhiều!

Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện 2

Tôi sẽ đi làm sau bữa trưa. Thời tiết đẹp, nắng chói chang, tôi tràn ngập những cảm xúc tích cực và bắt đầu hát theo bài hát mình đang nghe. Đột nhiên tôi cảm thấy có ai đó đang nâng tôi lên khỏi mặt đất và hét lên: "Con đang làm cái quái gì ở đây vậy?"

Tôi quay lại và nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đang ôm tôi như thể tôi là một con mèo con. Ông ấy nhìn tôi ngạc nhiên và cẩn thận đặt tôi xuống đất. Người đàn ông bắt đầu lẩm bẩm những lời xin lỗi như "Xin lỗi, tôi rất xin lỗi, tôi tưởng bạn là con gái tôi, chắc giờ nó đang làm bài kiểm tra toán ở trường", - Dashenka, 29 tuổi.

Câu chuyện 3

Bố tôi là một người chơi nhạc punk thực thụ. Ông ấy mặc áo khoác da bất kể mùa nào, ông ấy để kiểu tóc mohawk với nhiều màu sắc khác nhau, cơ thể đầy hình xăm và tai thì xỏ khuyên. Hầu hết mọi người đều nhìn ông ấy với ánh mắt khinh thường và thắc mắc làm thế nào mà "người này" lại có thể nuôi dạy một đứa trẻ, tức là tôi.

Nhưng tôi có thể nói với bạn rằng khi tôi còn nhỏ, "người này" đã đưa tôi đến các viện bảo tàng và rạp hát và ông ấy không quan tâm đến phản ứng của người khác săm soi vẻ ngoài của mình. Ông ấy đã tìm giáo viên riêng cho tôi và cùng tôi học tiếng Pháp từ các bài hát của Edith Piaf. Ông ấy đã lắng nghe cách chơi khập khiễng của tôi khi tôi đang học chơi vĩ cầm và đã dạy tôi cách chơi ghi-ta.

Ông ấy cũng giúp tôi chọn đôi giày cao gót đầu tiên cho mình, ông ấy dạy tôi những kỹ thuật tự vệ cơ bản và cùng tôi đi xem các buổi hòa nhạc rock và nhạc cổ điển. Bây giờ tôi đang mang thai và bố tôi đang học cách đan len để làm những chiếc ủng và khăn quàng cổ ấm áp cho cháu gái của ông và tôi hoàn toàn chắc chắn rằng con gái tôi sẽ có một người ông tuyệt vời nhất thế giới!

Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện 4

- "Mẹ ơi, 'mẹ' nghĩa là gì vậy ạ?", con gái 6 tuổi của tôi hỏi. Tôi bắt đầu giải thích cho con gái về Ai Cập, các vị pharaoh, v.v... nhưng tôi thấy rằng con gái không hiểu bất cứ điều gì tôi đang nói.

- "Thôi, con đi hỏi bố đi", tôi nói.

- "Bố ơi, 'mẹ' nghĩa là gì vậy ạ?", con bé hỏi bố.

- Bố đáp: “Người khô khan!”. À, giờ tôi hiểu hơn về các ông bố rồi!

Câu chuyện 5

Khi còn nhỏ, tôi thường nằm trên con đường băng giá đầy tuyết và để bố kéo chân. Bố tôi thường cười và nói rằng sau này ông sẽ trả thù tôi. Tôi lớn lên. Hôm đó là sinh nhật của mẹ tôi và tôi gặp bố ở ngoài để mua hoa cho mẹ. Chúng tôi mua chúng và đang về nhà thì bố tôi đột nhiên nằm xuống con đường băng giá, duỗi chân về phía tôi và nói: "Hãy kéo bố về nhà đi con, đến lượt con rồi". Thế là tôi kéo ông ấy suốt chặng đường về nhà với một tay cầm hoa và tay kia cầm chân ông ấy. Và bố tôi đã rất vui mừng vì cuối cùng ông đã trả thù được tôi!

Câu chuyện 6

Tôi muốn có con kỳ lân của riêng mình, muốn đến mức tôi sẽ bật khóc khi tôi muốn mà không có nó. Bố tôi nhìn tôi và suy nghĩ trước khi đứng dậy và đi ra ngoài. Gần ba giờ sau, ông ấy trở lại với một con kỳ lân cao một mét, trắng như tuyết với bờm và đuôi màu hồng, cùng đôi mắt màu hoa oải hương. Tôi cảm động đến mức lại bắt đầu khóc. Bố tôi đứng gần đó bối rối một chút rồi vỗ đầu tôi và pha cho tôi trà bạc hà để lấy lại tinh thần.

Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được làm thế nào mà bố tôi, một đại tá rất mạnh mẽ và quyền lực, lại có thể kéo con kỳ lân dễ thương này đi khắp thành phố chỉ để làm cho cô con gái đang mang thai của mình vui hơn một chút trong khi chồng của con gái đi công tác. Tôi nhận ra rằng không ai có thể yêu tôi nhiều hơn bố tôi. Ông ấy vẫn chưa biết rằng chúng tôi sẽ đặt tên con trai mình theo tên ông ấy!

Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện 7

Tôi đang ở trên xe buýt với bố tôi. Ông ấy ngồi sau tôi vài ghế. Một chàng trai tiến về phía tôi và hỏi: "Mẹ em có cần con rể không?" Tôi đáp lại: “Tôi không biết mẹ tôi thế nào, nhưng tôi sẽ hỏi bố tôi”. Ông gần như không nói được lời nào khi tôi hét lên với bố: "Bố ơi, bố có cần con rể không?" Bố tôi nói từ chỗ ngồi của mình: "Này chàng trai, con có thể kéo xà được bao nhiêu lần?" Anh chàng nói: "Ồ, 6 ạ". “Thế còn động tác gập bụng thì sao", bố tôi hỏi. “Khoảng hai mươi ạ", chàng trai trả lời. “Anh có thể cho tôi cái gì để đổi lấy con gái tôi?”. Anh chàng không hề hèn nhát và đưa cho bố một gói kẹo snickers. Bố mở gói, cắn thanh kẹo rồi chậm rãi nói: "Chấp nhận. Con gái của bố giờ là của con. Tất nhiên, con gầy gò nhưng bố sẽ chăm sóc con".

Bố tôi thực sự đã chăm sóc anh ấy, họ bắt đầu mỗi buổi sáng bằng việc chạy bộ, sau đó là các bài tập kéo xà, chống đẩy, v.v. Và cách đây nửa năm, tôi đã cưới một người đàn ông gầy gò nhưng đẹp trai với cơ bắp cuồn cuộn hoàn hảo. Cảm ơn bố!

Câu chuyện 8

Tôi, chồng và con gái cần phải đi ra ngoài. Tôi đang mặc quần áo cho đứa con gái 6 tháng tuổi trong phòng của chúng tôi. Chồng tôi đang đợi chúng tôi ở cửa trước với chiếc áo khoác và đôi giày. Trong khi chờ tôi, anh ấy cảm thấy buồn chán. Anh ta bò bằng tay và đầu gối rồi bò vào phòng chúng tôi để không cởi giày. Anh ấy bắt đầu nói chuyện với con gái chúng tôi, và con gái tôi đang nhìn anh ấy với ánh mắt đầy yêu thương! Tôi nói với anh ấy: "Hãy nhìn xem con bé yêu anh biết bao! Nhưng để làm gì?" Chồng tôi bò về phía sau, lẩm bẩm: “Con bé biết ai là người tỉnh táo thương nó nhất nhà mình mà…".

Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện 9

Các con gái của chúng tôi theo học trường múa ba lê và học khá tốt. Nhưng một ngày nọ, chúng bắt đầu phàn nàn và nói rằng con bé chán nơi đó, rằng nó quá sức đối với con bé, không muốn đến đó nữa, v.v. Tôi đã cố gắng nói chuyện với các con gái, mẹ tôi và mẹ chồng tôi cũng cố gắng khuyên, nhưng các con vẫn giữ vững lập trường.

Thế là tôi quyết định nhờ chồng tôi nói chuyện với các con. Có nửa giờ im lặng. Thế rồi một tiếng rưỡi trôi qua. Chỉ sau đó tôi mới nghe thấy tiếng cười của các cô gái và giọng nói sợ hãi của chồng tôi lặp lại: "Không thể nào!" Hóa ra các cô con gái của tôi nói rằng chúng sẽ tiếp tục tham gia các lớp học múa ba lê chỉ khi bố của chúng cũng đồng ý tham gia học múa ba lê.

Tất cả chúng tôi đã cố gắng thuyết phục anh ấy trong một thời gian dài và cuối cùng anh ấy đã nhượng bộ. Bây giờ hình ảnh mà tôi có thể được nhìn thấy ba lần một tuần đó là: các cô con gái trở lại sau buổi tập và vào phòng khiêu vũ để tập thể dục, chồng tôi với một chiếc quần legging cổ tròn và bó sát chạy ngay sau các con, thở hổn hển. Người đàn ông nặng gần trăm kg này cẩn thận thử mọi tư thế, động tác với các cô cô gái. Tôi thấy đây chính là tình yêu của một người bố!

Câu chuyện 10

Khi tôi 18 tuổi, tôi biết được rằng bố tôi thực ra không phải là bố ruột của tôi. Bố ruột của tôi đã bỏ mẹ tôi khi bà đang mang thai. Tôi đã bị sốc. Tôi đã khóc suốt đêm và nghĩ: "Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình? Chúng ta không phải là một gia đình thực sự!".

Nhưng sau đó tôi bắt đầu nhớ lại bố tôi đã ở lại với tôi đến khuya và giúp tôi thực hiện các dự án ở trường khi mẹ tôi đi làm. Tôi nhớ lại khoảnh khắc bố tôi đang giúp bạn mình ở gara, tôi bất ngờ chạy vào trong và nhìn thấy một vật bằng thép nóng đỏ đang di chuyển về phía mình. Bố tôi bắt nó bằng tay không. Vết bỏng trông thật khủng khiếp, nhưng tôi vẫn an toàn.

Tôi nhớ rằng ông ấy chưa bao giờ bỏ lỡ ngày sinh nhật của tôi và mỗi năm đều tặng tôi một bó hoa. Sau khi suy nghĩ, buổi sáng tôi vào bếp lúc bố đang uống cà phê, nhìn vết sẹo bỏng cũ đó, ôm bố và nói rằng tôi chưa bao giờ có một người bố khác. Tôi hiểu tôi yêu bố mẹ đến mức nào và họ cũng yêu tôi đến nhường nào!

Còn bạn, câu chuyện hay nhất của bạn về bố là gì?