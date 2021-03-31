Tài xế tá hỏa tìm mẹ bỉm sữa đãng trí để quên con gái trên xe taxi

Tâm sự Eva 31/03/2021 12:31

Gần đây, một đoạn clip được đăng tải liên quan đến câu chuyện người mẹ bỉm sữa xuống xe, để quên con gái mình cùng tài xế taxi khiến cư dân mạng xôn xao, đưa ra nhiều ý kiến đồng cảm lẫn lên án sự "vô ý" đó.

Mới đây, đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút nhiều xôn xao từ dư luận. Cụ thể, tài xế một hãng taxi tại Việt Nam đã đưa lên đoạn clip ngắn mang chủ đề "chuyến xe đáng nhớ". Được biết, khách hàng của chuyến đi đó là một người phụ nữ và bé gái còn khá nhỏ, cho là hai mẹ con. Điều đặc biệt là sau khi đến điểm dừng, người mẹ đã vô tình để quên con mình lại trên xe taxi.

Tài xế tá hỏa tìm mẹ bỉm sữa đãng trí để quên con gái trên xe taxi - Ảnh 1

Một lúc sau khi người phụ nữ vừa đi, anh taxi phát hiện thấy em bé lúc nãy vẫn đang chơi đùa ở ghế sau, nam tài xế mới tá hỏa, liền gọi điện lên tổng đài nhờ tìm giúp mẹ của bé gái. May mắn, rất nhanh sau đó, bộ phận hỗ trợ đã liên lạc được với người mẹ lỡ bỏ quên con gái trên xe.

Trong đoạn clip được chia sẻ, nam tài xế vui vẻ thổ lộ: "Không hiểu đi xe kiểu gì mà quên luôn cả con. Quên con trên xe, giờ quay lại đón".

Tài xế tá hỏa tìm mẹ bỉm sữa đãng trí để quên con gái trên xe taxi - Ảnh 2

Đoạn clip vừa được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của phần đông cư dân mạng. Đứng trước trường hợp "dở khóc dở cười" đó, luồng ý kiến cũng được phân chia thành 2 chiều.

Với phần lớn đàn ông, họ cho rằng người mẹ kia đã quá vô tâm khi để quên con gái trên xe, tình huống như vậy dễ xảy ra điều đáng tiếc cho bé. Một số người để lại bình luận: "Vô đối thế, con mà cũng quên, lỡ gặp phải người xấu coi như tiêu. Dành cả đời để ân hận chứ không đùa. Con lù lù thế, tội ghê!" hay nhẹ nhàng hơn thì để lại lời khuyên: "Một bài học lớn cho các mẹ đãng trí nhé! Tôi mà là chồng cô này, chắc ngày nào cũng phải gọi điện hỏi đón con chưa". 

Bên cạnh đó, cũng có một số người tỏ ra "đồng cảm" với người mẹ bỉm kia, cho rằng phụ nữ sau sinh sẽ có nhiều thay đổi, không chỉ ngoại hình mà đến cả tâm sinh lý. Thậm chí, còn bị gắn với biệt danh "não cá vàng" vì chuyện nhớ trước, quên sau.

- "Giống em quá chị ơi! Thương chị quá! Đẻ xong, con được một tuổi rồi mà em vẫn cứ tưởng để quên não ở bệnh viện phụ sản ấy chứ"

- "Hôm trước em còn suýt để quên con ở trong nhà tắm. May mà mẹ chồng phát hiện kịp, sau đó cả nhà phải cho đi thư giãn để bớt căng thẳng. Đẻ xong buồn lắm, trí nhớ không nhanh nhạy như xưa nữa rồi"

Thậm chí, một vài chị em trong "hội bỉm sữa" còn lên tiếng bênh vực người mẹ kia trước phản ứng gay gắt của các cánh đàn ông: "Các anh chửi cái gì? Phải là phụ nữ, đẻ xong mới hiểu, khổ lắm! Không chỉ rụng tóc, hết đẹp mà còn đãng trí nữa".

 Hiện tại, câu chuyện về mẹ bỉm sữa xuống xe để quên con, khiến tài xế phải tá hỏa đi tìm đang là chủ đề được bàn tán. Nhiều ý kiến trái chiều vẫn được đưa ra và chưa có hồi kết.

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