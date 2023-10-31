Yêu nhau 4 năm mà chỉ nắm tay, nghi ngờ giới tính bạn trai, cô gái tung chiêu ‘thử thách’ và cái kết sốc khi sự thật được hé lộ

Tâm sự 31/10/2023 13:22

Ngày hôm đó đi chơi thì Linh cố tình ăn mặc một bộ váy hai dây quyến rũ rồi rủ bạn trai đến công viên vắng vẻ. Linh chắc mẩm lần này lộ ngực kiểu gì Khánh cũng không chịu đựng được. Ấy thế nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại...

Linh và Khánh yêu nhau đến nay đã được 4 năm, ai nhìn vào cũng khen hai người xứng đôi vừa lứa. Thú thật thì Linh cũng thấy mình may mắn khi yêu được chàng trai hoàn hảo như Khánh, còn nhớ ngày đó không phải Khánh trồng cây si và ngược lại chính Linh lại là người chủ động tán tỉnh Khánh. Như nhiều người yêu nhau lâu thì trải qua hết các cung bậc cảm xúc, nhưng với Linh và Khánh chỉ dừng lại ở mức nắm tay rồi ôm hôn ở mức trong sáng.

Nói như vậy không có nghĩa là Linh cấm vận bạn trai này nọ, mà ngược lại thì Linh bật 'đèn xanh' rất nhiều lần nhưng lần nào Linh rủ bạn trai về phòng chỉ có hai đứa là Khánh lại toát mồ hôi hột. Nhìn điệu bộ đó của bạn trai Linh chỉ thấy buồn cười vì không ngờ Khánh lại nhát gái như vậy. Hồi mới yêu thì Linh còn thấy thú vị vì cô nghĩ như vậy sẽ bảo vệ được cái ngàn vàng đến đêm tân hôn.

 

Vậy nhưng yêu tận 4 năm mà chỉ nắm tay thì Linh bắt đầu quay ra lo lắng, lần nào đi tụ tập bạn bè nghe chúng nó kể về việc đi nhà nghỉ với người yêu mà Linh lại nóng ruột.

Yêu nhau 4 năm mà chỉ nắm tay, nghi ngờ giới tính bạn trai, cô gái tung chiêu ‘thử thách’ và cái kết sốc khi sự thật được hé lộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Này chúng mày, một nam một nữ yêu lâu mà không làm gì thì có nghĩa là sao? - Linh hỏi.

- Còn sao nữa. Chắc chắn là con kia phải xấu đến mức xúc phạm người nhìn thì anh kia mới không có hứng...Còn nếu cô kia xinh đẹp mà anh kia không đòi hỏi thì chắc chắn là gay rồi. Trên đời này làm gì có đàn ông nào yêu lâu mà không vào nhà nghỉ chứ? Đừng có nói với tụi tao là mày và lão Khánh yêu 4 năm mà mày vẫn còn "zin" nhé Linh.

- Tất nhiên là không rồi, tao chỉ hỏi chơi thế chứ tao và lão Khánh đi nhà nghỉ suốt. 

Mạnh miệng nói như vậy cho lũ bạn đỡ chê cười chứ thật sự thì Linh lo lắng lắm. Chưa bao giờ cô thấy chán ngán khi mà đến tận lúc này mình vẫn còn cái ngàn vàng, sau mấy đêm suy nghĩ thì lần này Linh quyết định sẽ chủ động gạ gẫm Khánh.

Ngày hôm đó đi chơi thì Linh cố tình ăn mặc một bộ váy hai dây quyến rũ rồi rủ bạn trai đến công viên vắng vẻ. Linh chắc mẩm lần này lộ ngực kiểu gì Khánh cũng không chịu đựng được. Ấy thế nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, dù để lộ vòng một 90 như sắp muốn nhảy ra khỏi áo mà Linh thấy Khánh vẫn chẳng có cảm xúc gì.

- Nhìn em thế này anh có nóng ran khắp người không hả? Anh có muốn chiếm lấy em không?

- Em đang nói với vẩn cái gì thế hả? Mà lần sau em đừng mặc áo hở thế này nữa nhé...nãy giờ đàn ông đi qua cứ nhìn ngực em đấy.

- Họ nhìn...thế sao anh không nhìn hả? Rốt cuộc anh có phải là thằng gay không hả?

- Gay ư? Tất nhiên là không rồi...

- Được rồi, anh nói không gay chứ gì? Vậy thì theo em vào nhà nghỉ để chứng minh xem giới tính của anh là gì? Xem rốt cuộc anh thích đàn ông hay đàn bà.

 Nói rồi Linh hậm hực kéo luôn bạn trai vào nhà nghỉ, còn với Khánh thì anh hoảng hốt lắm. Vào nhà nghỉ đóng cửa lại Linh leo lên giường cởi áo thì Khánh hết lên...

- Đừng cởi....anh xin em đấy...

- Anh nói anh không bị gay mà? Không gay thì cướp cái ngàn vàng của em đi.

- Sao anh cướp được chứ? Chính em nói giữ đến đêm tân hôn mà.

- Đấy là trước kia. Giờ em nghĩ lại rồi...yêu 4 năm chỉ nắm tay anh không chán à? Chứ em thì chán rồi. Vậy nên anh cướp cái  ngàn vàng của em đi...em tự nguyện. Nếu anh bỏ về thì em sẽ chia tay anh luôn.

Thấy Linh nằm hổn hển trên giường như vậy thì Khánh tỉnh bơ.

Yêu nhau 4 năm mà chỉ nắm tay, nghi ngờ giới tính bạn trai, cô gái tung chiêu ‘thử thách’ và cái kết sốc khi sự thật được hé lộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Là em nói đấy nhé...sau đêm nay em đừng có trách anh đấy nhé. Thật ra 4 năm nay anh cũng muốn được "vượt rào" lắm...nhưng mà anh phải nhịn đấy. Giờ thì anh chứng minh cho em biết anh không phải là thằng gay.

Nói rồi Khánh lao vào ôm chặt Linh rồi hì hục. Quả thật thì đêm hôm đó sau 1 tiếng hì hục thì Linh mới hiểu vì sao Khánh lại không đòi hỏi mình trong suốt 4 năm qua. Hóa ra trước khi yêu Linh thì Khánh cũng có một mối tình, vì đòi hỏi cô gái kia vào nhà nghỉ dâng hiến nên cô gái điên tiết đòi chia tay Khánh. Kết quả là Khánh níu kéo rồi cô gái bực mình lao ra đường, kết quả là bị xe tông mất mạng. Chính vì thế mà lần này yêu Linh Khánh phải kiềm chế vì anh sợ Linh cũng lại bỏ mình. Nghe bạn trai thú nhận điều đó mà Linh chỉ biết bật khóc vì cô hiểu rằng Khánh yêu mình nhiều đến mức nào....

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Từ khóa:   thử lòng bạn trai bạn trai chân thành chuyện tình yêu

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