Dạo gần đây, Long còn tệ hơn khi ngoại tình ngay với Ly - người bạn thân của Phương. Cũng chỉ vì anh ta có nhiều tiền mà cô gái nào cũng bất chấp lao vào. Phương biết tin đó thì vô cùng tức giận, cô đã nhắn tin cho Ly thậm chí tới tận nhà để tìm bạn nói cho ra lẽ.

Ban đầu, Phương còn tha thứ cho chồng, vì nghĩ đàn ông nào cũng ham của lạ cả. Nhưng rồi, Long càng ngày càng quá đáng, anh ta cặp bồ không còn lén lút mà thậm chí công khai dẫn cả về nhà rồi thách thức vợ.

Vì sự quá quắt của họ, Phương không thể chịu đựng thêm được nữa, hôm đó, biết chồng hẹn bồ tới, Phương đứng đợi sẵn bên ngoài. Khi Ly vừa phóng xe qua thì Phương cũng lấy xe lao thẳng đến. Ai ngờ “rầm rầm” 2 chiếc xe tông vào nhau khiến 2 người phụ nữu văng ra xa.

Hết nói ngọt nhạt, Phương lôi cả xã hội đen ra dọa nhưng vẫn không làm được gì Ly bởi vì cô ta thừa biết Phương hiền lành lại không có gan đụng tới cô. Hơn nữa, lúc nào cũng có Long bên cạnh bảo vệ, đương nhiên Ly không biết sợ là gì.

Phương chỉ định dọa ả bồ ai ngờ ả ta thấy Phương thì rú ga mạnh hơn định đâm chết Phương. Nghe tiếng động mạnh lại có người la ó tại nạn giao thông, Long vội vàng chạy ra xem thì thấy cả bồ và vợ đang nằm dưới đường máu me be bét.

Khi đó, mặc kệ vợ ú ớ cầu cứu, Long quát:

- Cô chết đi, đồ đàn bà thối.

Cô bồ thì liên tục kêu la:

- Anh ơi, cứu em, em sắp chết rồi.

Long vội chạy lại bế cô bồ lên xe hơi của mình rồi lái đến viện. Trong khi người hàng xóm đã gọi cấp cứu nhưng khoảng 15 phút sau xe mới đến chở Phương đi.

Ảnh minh họa: Internet

Tới bệnh viện, cô bồ được chẩn đoán chỉ bị rạn xương, trong khi đó Phương thì tắc thở ngay trên đường tới viện.

Nghe tin ấy, Long tái mét mặt:

- Vợ anh…nó chết rồi..

Ly không hề có biểu cảm gì, cô ta còn cười nói:

- Thế thì càng may chứ có gì anh phải lo lắng như vậy.

- Em nói sao?

- Thì ả chết chúng ta được đến với nhau dễ dàng hơn, từ nay không ai ngăn cản em và anh nữa rồi. Em đã chờ ngày thay thế nó lâu lắm rồi đấy, nó hơn em ở điểm nào mà có được anh cơ chứ.

Long như bừng tỉnh:

- Chờ 1 thời gian nữa anh sẽ cưới em làm vợ chính thức.

Nói rồi đôi gian phu dâm phụ nhìn nhau cười.

Nhưng tới 49 ngày của Phương, Ly cũng tới giả vờ đau khổ, ai ngờ lão thầy cúng bỗng nhiên lăn đùng ra sàn rồi chỉ mặt Ly nói:

- Con khốn nạn, mày đã cướp chồng tao còn hại mẹ con tao phải chết, đồ giết người.

Biết vợ nhập vào ông thầy bói, Long sốc quá lắp bắp:

- Con..con ư? Em có thai ư?

Ly thì đứng nép 1 góc vẫn bị lão thầy cũng ép sát vào tường:

- Tao sẽ mang đôi gian phu dâm phụ chúng mày đi luôn!

Long và Ly sợ quá quỳ xuống van xin nhưng bỗng nhiên bát hương bốc cháy Ly chạy thục mạng ra đường thì đúng lúc chiếc xe tải lao tới đâm sầm khiến cô ta liệt nửa người từ đó. Còn Long, sau hôm ấy anh phát điên phát dại vì đêm nào vợ cũng hiện về trong giấc mơ khiến anh ám ảnh không thể nào ngủ ngon giấc. Đó là cái giá phải trả cho những kẻ bất lương như họ, không thể trách được ai.