Được mẹ chồng thương yêu như con đẻ, con dâu nghi ngờ có uẩn khúc rồi bàng hoàng khi biết được sự thật đằng sau

Tâm sự 28/04/2023 20:21

Tôi chết lặng trước câu nói của mẹ. Tôi đủ trí thông minh để hiểu mẹ đang nói gì. Tôi bỗng hiểu ra tất cả mọi chuyện. Tại sao mẹ chồng luôn tránh mặt ông bà nội tôi.

Tôi xem ông bà nội như cha mẹ của mình. Từ nhỏ tôi đã ý thức được hoàn cảnh của mình nên luôn cố gắng học thật tốt. Tôi ra trường và xin vào làm cho một công ty tư nhân. Ở đây tôi gặp và yêu chồng tôi bây giờ.

Khác với nhiều cô gái khác khi làm dâu, quan hệ giữa tôi và mẹ chồng rất tốt. Ngày về làm dâu đầu tiên mẹ cứ nhìn tôi mải miết. Thỉnh thoảng tôi nhìn lại thấy mẹ tôi đang nhìn mình, bắt gặp ánh mắt của tôi bà liền quay đi. Gương mặt bà lúc nào cũng phảng phất buồn. Cứ như có một nỗi buồn giấu kín không chia sẻ được.

Tôi có hỏi thăm chồng về mẹ mới biết anh không phải là con ruột của mẹ. Mẹ là mẹ kế của anh. Nhưng tình cảm của hai mẹ con khá tốt. Mẹ chồng cũng khá hiền không giống như nhiều mẹ kế khác. Nói chung nếu không ai nói thì không ai biết họ là mẹ kế con chồng.

Được mẹ chồng thương yêu như con đẻ, con dâu nghi ngờ có uẩn khúc rồi bàng hoàng khi biết được sự thật đằng sau - Ảnh 1
Quan hệ giữa tôi và mẹ chồng rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng thường xuyên hỏi thăm tôi về chuyện nhà tôi. Rằng ông bà có thương tôi không, bố tôi như thế nào? Có thường xuyên thăm tôi không? Lúc đó tôi cảm động lắm. Nhìn bà thấy bà rơm rớm nước mắt. Ngày rước dâu tôi, bà phải vào bệnh viện truyền nước. Chồng tôi nói là do bà lo cho đám cưới của tôi nên kiệt sức. Lúc đó tôi tin.

Một lần bà kêu tôi vào phòng mình rồi hỏi về chuyện con cái. Tôi mới có bầu nên bà rất chăm sóc tôi. Bà không cho tôi làm việc gì. Tôi ngại lắm bởi tôi có bầu nhưng vẫn khỏe mạnh. Tôi may mắn không bị nghén, ăn uống vẫn tốt, ngủ ngon và sức khỏe rất tốt. Nhưng mẹ chồng toàn giành việc không cho tôi làm. Ngay cả rửa bát chén bà cũng giành nhất định tự mình rửa. Tôi thật sự thấy không hợp mắt nên nói bà hãy để tự tôi làm cho. Những việc đó nhẹ nhàng, tôi có thể làm được mà không khó khăn gì.

Bà nắm tay tôi xong tự nhiên bật khóc khiến tôi vô cùng bối rối. Tôi không biết mình đã làm gì sai nên rối rít cúi xuống hỏi thăm bà. Bỗng nhiên bà quỳ sụp trước mặt tôi nói lời xin lỗi. Tôi hoảng quá cũng quỳ xuống theo, đỡ tay bà đứng lên. Nước mắt bà giàn giụa rồi lấy một bức ảnh trong tủ ra đưa cho tôi.

Được mẹ chồng thương yêu như con đẻ, con dâu nghi ngờ có uẩn khúc rồi bàng hoàng khi biết được sự thật đằng sau - Ảnh 2
 “Mẹ xin con hãy để cho mẹ có cơ hội làm trách nhiệm của một người mẹ mà bấy lâu nay mẹ không làm được" - Ảnh minh họa: Internet

Đó là một bức ảnh gia đình. Hai vợ chồng và một đứa trẻ. Bức ảnh này ở nhà tôi cũng có. Đứa trẻ đó chính là tôi. Tôi không biết vì sao mẹ chồng tôi lại có nó. Lòng tôi rối như tơ vò. Tôi lờ mờ hiểu chuyện thì bà nói “Mẹ xin con hãy để cho mẹ có cơ hội làm trách nhiệm của một người mẹ mà bấy lâu nay mẹ không làm được. Xin con hãy để mẹ bù đắp cho con.”

Tôi chết lặng trước câu nói của mẹ. Tôi đủ trí thông minh để hiểu mẹ đang nói gì. Tôi bỗng hiểu ra tất cả mọi chuyện. Tại sao mẹ chồng luôn tránh mặt ông bà nội tôi. Tại sao ngay lần đầu gặp tôi bà đã rơm rớm nước mắt nhìn tôi. Tôi hoang mang lắm! Mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Tôi chưa từng nghĩ  tôi lại gặp lại mẹ đẻ trong trường hợp trớ trêu như thế này.

'Săn' chồng giàu để được sống sung sướng, đêm tân hôn tôi chết lặng khi chồng yêu cầu mình làm điều đáng hổ thẹn

'Săn' chồng giàu để được sống sung sướng, đêm tân hôn tôi chết lặng khi chồng yêu cầu mình làm điều đáng hổ thẹn

Tôi thấy hổ thẹn quá, mới cưới hai tuần mà đòi ly hôn thì không biết người khác sẽ nghĩ thế nào. Còn nếu tiếp tục như vậy tôi e rằng mình không thể chịu nổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự eva Tâm sự gia đình chuyện mẹ chồng nàng dâu

TIN MỚI NHẤT

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Tâm sự 21 phút trước
Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Tâm sự 22 phút trước
Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Tâm sự 23 phút trước
Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Tâm sự 26 phút trước
Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Tâm sự Eva 30 phút trước
Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Tâm sự 31 phút trước
Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Tâm sự 33 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Tâm sự 35 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Tâm sự 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang đưa con đi chơi, tôi tái mặt khi người lạ xin vài sợi tóc của con trai

Đang đưa con đi chơi, tôi tái mặt khi người lạ xin vài sợi tóc của con trai

Đang vui chơi cùng con, tôi giật mình khi một phụ nữ lạ tiến đến xin tóc của con trai

Đang vui chơi cùng con, tôi giật mình khi một phụ nữ lạ tiến đến xin tóc của con trai

Đang căng thẳng xoay tiền, tôi sững người khi mẹ chồng gọi hỏi vay 20 triệu

Đang căng thẳng xoay tiền, tôi sững người khi mẹ chồng gọi hỏi vay 20 triệu

Cho người ăn xin tiền lẻ, tôi không ngờ khoảnh khắc họ ngẩng đầu lại khiến mình nghẹn lời

Cho người ăn xin tiền lẻ, tôi không ngờ khoảnh khắc họ ngẩng đầu lại khiến mình nghẹn lời

Vợ thấy lông mèo dính trên áo chồng, âm thầm điều tra rồi phát hiện bí mật khó tin

Vợ thấy lông mèo dính trên áo chồng, âm thầm điều tra rồi phát hiện bí mật khó tin

Tôi chế giễu vợ cũ vì chiếc xe cũ nát, nào ngờ cuối cùng lại là người mất mặt

Tôi chế giễu vợ cũ vì chiếc xe cũ nát, nào ngờ cuối cùng lại là người mất mặt