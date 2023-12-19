Tôi tình nguyên làm 'nhân tình bé nhỏ' của sếp nhận trợ cấp hàng trăm triệu nhưng với một điều kiện cực sốc

Tâm sự 19/12/2023 04:03

Tôi mới vào công ty đã quan hệ bất chính với một cấp trên lớn tuổi hơn để nhận được trợ cấp 752 triệu đồng mỗi tháng, nhưng với điều kiện không được nói ra câu "đặc biệt" này.

Có người cho rằng anh A là con trai của một gia đình giàu có, ngậm thìa vàng mà lớn lên, nhưng thực tế anh A lớn lên trong một gia đình bình thường.

 

Sở dĩ anh A có thể lái một chiếc xe đắt tiền và ăn mặc đồ hiệu sang trọng như vậy là vì anh ta có mối quan hệ bất chính với cấp trên giàu có và lớn tuổi trong công ty.

Đó chính là nữ cấp trên B, nữ cấp trên này mê mệt ngoại hình ấm áp của A nên đã đề nghị ngủ với anh ta với một cái tên gọi lịch sự hơn là “tài trợ” cho anh.

Cấp trên đề nghị gặp anh A khoảng 4 đến 5 lần mỗi tuần và với điều kiện là phải trả cho anh 930,000 Đài tệ mỗi tháng (khoảng 752 triệu đồng).

Tôi tình nguyên làm 'nhân tình bé nhỏ' của sếp nhận trợ cấp hàng trăm triệu nhưng với một điều kiện cực sốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Và còn một điều kiện nữa mà nữ cấp trên B đã yêu cầu với A. Đó chính là điều kiện tuyệt đối không được nói "Anh yêu em".

Nếu vi phạm điều kiện này, hợp đồng sẽ bị chấm dứt ngay lập tức. Anh A vui vẻ đồng ý với điều khoản này và nhận được tài trợ từ nữ cấp trên.

Ngoài số tiền 752 triệu đồng, anh ấy còn nhận được những món quà hàng hiệu từ nữ cấp trên như: xe BMW và biệt thự cao cấp,...

Tuy nhiên, hợp đồng đã sớm bị chấm dứt. Đó là bởi vì anh A bắt đầu thật lòng thích nữ cấp trên. Khi anh A thổ lộ tấm lòng của mình với nữ cấp trên, cô B đã lập tức tuyên bố hủy hợp đồng tài trợ cho A ngay tại chỗ.

Sau khi nghe câu chuyện gây sốc của A, cư dân mạng đã để lại những bình luận như "Chuyện mà tôi chỉ có thể thấy trong phim truyền hình vậy mà thực sự xảy ra ngoài đời thực ", "Bây giờ hãy tỉnh táo lại và đi tìm kiếm tình yêu đích thực đi" và "Thật khó chịu mà".

Cô gái xinh đẹp lao đến đám cưới tát tới tấp vào mặt chú rể, khi biết nguyên nhân cả hội trường hô... ‘đánh tiếp’

Cô gái xinh đẹp lao đến đám cưới tát tới tấp vào mặt chú rể, khi biết nguyên nhân cả hội trường hô... ‘đánh tiếp’

Chú rể chưa kịp phản ứng gì khi thấy người xưa thì đã bị Phương tát tới tấp choáng váng. Phương thấy trên má anh ta đỏ ửng những dấu tay mà còn chưa hả hê.

Xem thêm
Từ khóa:   cặp bồ với sếp quan hệ bất chính tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 25 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 10 giờ 8 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 10 giờ 10 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 10 giờ 13 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 10 giờ 15 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 30 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 11 giờ 15 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 12 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu