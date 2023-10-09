Nghi chồng gian díu mập mờ với ô sin, vợ lén lắp camera thì tá hỏa khi sự thật phơi bày

Tâm sự 09/10/2023 11:05

Cả tuần nay, Linh phát hiện bao cao su của 2 vợ chồng để trong hốc tủ mỗi ngày mất đi 1 chiếc. Cô nổi giận đùng đùng, chắc 100 phần trăm là chồng và ô sin có gian díu. Nhưng vì muốn bắt tận tay day tận trán nên Linh đã lén lắp camera theo dõi.

Từ ngày yêu nhau rồi đến cưới nhau, Linh luôn tự hào vì mình có 1 ông chồng lý tưởng, vừa đẹp trai vừa tài giỏi giàu có lại yêu vợ thương con. Có thể nói, Trung là niềm mơ ước của rất nhiều cô gái và Linh may mắn có được trái tim anh. Thế nhưng, cũng chính vì chồng quá hoàn hảo, lúc nào Linh cũng nơm nớp lo sợ sẽ có người cướp mất anh. Đặc biệt là sau khi sinh đứa con đầu lòng, Linh không còn được xinh đẹp như trước kia mà thay vào đó là cả người sồ sề, lúc nào cũng tỏa ra mùi sữa nồng nặc.

Biết vợ tự ti, Trung tối nào cũng ôm vợ nói:

- Không sao đâu, anh yêu em thì lúc nào cũng yêu hết, kể cả em có già có xấu, anh vẫn yêu em.

Linh lườm chồng:

- Lời hứa của đàn ông hình như không đáng tin cho lắm.

Trung mỉm cười:

- Em phải tin anh chứ, anh sẽ không bao giờ phản bội vợ cả.

Yên tâm là như vậy, nhưng từ khi Linh đi làm trở lại, phải thuê ô sin giúp việc. Một mối lo mới lại đến.

Cả tuần nay, Linh phát hiện bao cao su của 2 vợ chồng để trong hốc tủ mỗi ngày mất đi 1 chiếc. Cô nổi giận đùng đùng, chắc 100 phần trăm là chồng và ô sin có gian díu. Nhưng vì muốn bắt tận tay day tận trán nên Linh đã lén lắp camera theo dõi.

Hôm đó, thấy chồng về nhà với vẻ mệt mỏi, anh nói:

- Cho anh ôm em 1 cái đi ngủ, để anh nạp lại năng lượng nhé.

Linh liền đẩy chồng ra:

- Thôi đi, anh đi mà ôm người khác, tôi già tôi xấu anh đừng đụng vào người tôi.

Trung ngớ người:

- Em làm sao đấy? Lại ghen bóng ghen gió gì à? Anh mệt quá đừng làm anh khổ thêm nữa.

Linh lườm chồng:

Nghi chồng gian díu mập mờ với ô sin, vợ lén lắp camera thì tá hỏa khi sự thật phơi bày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Không có gì, mệt thì ngủ đi.

Nói rồi cô đắp chăn lên giường. Sáng hôm sau cô chuẩn bị đi làm, vừa nhìn thấy ô sin gọi ông chủ ra ăn sáng, Linh liền:

- E hèm.

Không thấy ai có biểu hiện gì, cô càng tức mình hậm hực đi tới. Nhìn đống đồ ăn trên bàn, Linh quát lên:

- Nấu nướng thế này à? Đồ ăn thì mặn chát, không có tý chất dinh dưỡng nào cả, cô định hại tôi không có sữa cho con bú phải không?

Cô ô sin ngơ ngác:

- Ơ..em vẫn nấu như mọi khi mà chị.

Linh đạp chiếc ghế rồi bỏ đi. Tối hôm đó, cô cố tình về sớm check camera. Linh hí hửng như sắp bắt được trộm. Nhưng khi màn hình mở ra thì cô..á khẩu.

Hóa ra cô ô sin hôm nào cũng lén rủ anh bơm xe đầu ngõ về nhà làm vài nháy, vì không dám ra ngoài mua bao cao su nên đã lấy cắp của vợ chồng Linh. Hoàn toàn không thấy chồng cô xuất hiện ở trong câu chuyện này.

Biết mình nghi ngờ nhầm chồng, tối đó Linh liền tự tay nấu 1 bữa cơm thật thịnh soạn chờ chồng về ăn khiến anh vô cùng bất ngờ còn cô ô sin thì cứ tủm tỉm cười:

- Đúng là đàn bà, sáng nắng chiều mưa giữa trưa mọc sương mù.

Linh lườm cô ô sin:

- Cô cứ liệu cái thân cô, yêu ai thì nói để tôi còn gả cho, đừng lén lút như vậy.

Cô ô sin giật nảy mình đỏ mặt chạy vội vào nhà trong, Trung không biết chuyện gì cứ hoang mang nhìn vợ. Còn Linh thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra, lén lút lắp rồi lại lén lút tháo chiếc camera ra trong âm thầm.

Ô sin trẻ làm chưa đầy năm đã mua nhà phố, vợ nghi ngờ nên đặt camera trong phòng rồi chết điếng khi phát hiện sự thật phũ phàng

Ô sin trẻ làm chưa đầy năm đã mua nhà phố, vợ nghi ngờ nên đặt camera trong phòng rồi chết điếng khi phát hiện sự thật phũ phàng

Vừa mở camera lên thì Hằng chết điếng khi nhìn thấy ô sin đang cởi dần từng lớp áo trên cơ thể mình xuống. Hằng còn nghĩ chắc lại rủ chàng trai nào đến nhà mình rồi, thế này là phải quán triệt lại ngay. Nào ngờ cô phải tròn mắt kinh ngạc khi người đàn ông lao đến phía ô sin không ai khác lại chính là...

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