Nhà đông con nhưng vợ vẫn quyết đưa đứa bé bị bỏ rơi về nuôi, chồng nhiều lần nghi ngờ vợ ngoại tình, nhưng sự thật chỉ được hé lộ khi người phụ nữ đó tìm đến nhà, khiến chồng chỉ biết khóc

Tâm sự 30/10/2023 15:19

Nhà đã 5 đứa con rồi, anh làm việc nhiều hơn, chị cũng bận bịu hơn. Cứ thế thấm thoắt cũng 10 năm trôi qua. Ngày hôm đó có người phụ nữ đến tìm anh, anh ngỡ ngàng khi gặp lại Hạnh....

Mỗi câu chuyện đều có nguyên nhân. Dĩ nhiên cuộc sống không ai có thể lường trước được chữ ngờ. Trên đời này vẫn có những người phụ nữ thật lòng bao dung dù chồng ngoại tình.

Nhà nghèo, chẳng giàu có gì mà chồng vẫn có nhân tình bên ngoài có lẽ chính là điều khiến người phụ nữ như chị chịu nhiều tổn thương nhất. Chị không thể nào chấp nhận được việc chồng mình ngoại tình. Cảm giác như mọi thứ sụp đổ khi hay tin ấy, thế mà cuối cùng chị lại bao dung đến độ có thể cứu vớt một đứa trẻ khác chẳng phải con mình mà lại là con của người phụ nữ ấy.

Ngày đó, anh chị có đến 4 đứa con rồi. Tất cả đều là con gái. Dĩ nhiên anh cố gắng kiếm con trai nhưng không được. Và chị quá rõ khi anh ngoại tình. Tổn thương thì người phụ nữ nào cũng phải chịu tổn thương mà thôi. Bất kể là ai thì người phụ nữ ấy cũng chịu vô cùng nhiều tổn thương. Bởi thế mới nói, có cố gắng đến đâu thì chị cũng không thể nào không buồn phiền vì điều chồng mình đã làm.

Nhưng rồi, chồng chị cũng trở về bên vợ con sau khi rời bỏ cô nhân tình ấy. Chẳng biết bản thân chị đang nghĩ gì. Nhưng chị cũng có chút vui vì ít nhất 4 đứa con của chị không sống trong gia đình thiếu bố hoặc mẹ. Tấm lòng của người phụ nữ thường bao dung đến thế.

Hôm đó, anh khó chịu vô cùng khi chị cố tình bế đứa con gái bị bỏ rơi ấy về nuôi. Thậm chí anh còn quát nạt chị:

Nhà đông con nhưng vợ vẫn quyết đưa đứa bé bị bỏ rơi về nuôi, chồng nhiều lần nghi ngờ vợ ngoại tình, nhưng sự thật chỉ được hé lộ khi người phụ nữ đó tìm đến nhà, khiến chồng chỉ biết khóc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Em chưa thấy gia đình mình đủ khó khăn mà còn cố đem đứa bé về nuôi làm gì?

- Em thấy, nhưng em không thể nào bỏ đứa bé được.

- Đừng nói với anh đó là con riêng của em.

- Anh nhìn lại đi, em với anh ở với nhau bằng đó năm, đứa bé này mới sinh được mấy tháng chẳng nhẽ em có thai sinh con mà anh không hề hay biết gì sao?

- Anh...

- Đừng có nghĩ linh tinh nữa, dù gì mình có nghèo nhưng có lòng là được cho con bé đỡ cô đơn.

- Nhưng tự dưng thêm một đứa cuộc sống sẽ thêm vất vả.

- Mình có thể cố gắng mà anh.

Nghe lời chị anh cũng đành đồng ý. Nhà đã 5 đứa con rồi, anh làm việc nhiều hơn, chị cũng bận bịu hơn. Cứ thế thấm thoắt cũng 10 năm trôi qua. Ngày hôm đó có người phụ nữ đến tìm anh, anh ngỡ ngàng khi gặp lại Hạnh, đó chính là cô gái anh từng cặp kè trước kia. Anh vội hỏi:

- Em, em đến đây làm gì vậy? Sao lại đến nhà anh?

- Em muốn thăm con một chút thôi.

- Con nào cơ?

- Con gái anh nhận nuôi đó. Đó chính là con của em và anh. Lúc anh bỏ em thì em biết mình mang bầu, vợ anh nói giữ lại đứa bé để nuôi và cô ấy đón bé về em đi làm xa.

- Con gái của anh sao? – nước mắt anh đột ngột rơi xuống, chị từ trong bước ra cười:

- Em đến rồi à, vào nhà với con bé đi chắc nó nhớ mẹ lắm đó.

- Em cảm ơn chị.

- Sao em lại làm khổ mình như thế, anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm vợ à. – anh khóc nức nở, chị tiến đến ôm lấy anh đang nghẹn ngào rồi vỗ về anh:

- Không sao đâu, vợ chồng mình có nghèo, anh có lỗi nhưng đứa bé không có tội. Em nghĩ rằng mình làm thế là đúng.

- Cả đời này anh mang ơn em vợ à.

Chị không nói cứ ôm lấy anh thôi. Có lẽ người đàn ông như anh thật sự không còn muốn nói gì thêm nữa. Có được một người vợ như thế bên cạnh mình nào còn thứ gì hạnh phúc hơn. Một người vợ có thể hi sinh mình, hi sinh đến độ sẵn sàng nuôi con riêng của chồng và nhân tình nên người. Anh chỉ tự hứa sẽ cố gắng làm việc nhiều hơn để vợ đỡ vất vả và sau này sẽ không bao giờ anh phản bội người phụ nữ ấy thêm một lần nào nữa.

Vợ chồng đang háo hức đi xem váy cưới thì xảy ra tai nạn gây vô sinh, không ngờ chồng sắp cưới lại đưa ra quyết định gây sốc khiến ai cũng bàng hoàng

Vợ chồng đang háo hức đi xem váy cưới thì xảy ra tai nạn gây vô sinh, không ngờ chồng sắp cưới lại đưa ra quyết định gây sốc khiến ai cũng bàng hoàng

Chỉ còn 1 tháng nữa là ngày cưới sắp đến, cả Hùng và Ngân đều vô cùng háo hức. Hôm đó, Hùng chở Ngân đi xem váy cưới, nhưng đúng ngày hôm đó chuyện đau lòng đã xảy ra.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng có con riêng chồng ngoại tình phát hiện chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 52 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 2 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu