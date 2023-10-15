Lần đầu hẹn hò với crush, trong bữa ăn anh liên tục vào nhà vệ sinh khiến tôi bực mình lén theo sau thì ngỡ ngàng phát hiện bí mật

Tuần trước, mẹ có gọi điện và muốn giới thiệu cho tôi một chàng trai là con của một người bạn mà mẹ quen. Nghe mẹ nói trong sự hồ hởi và mong chờ nên tôi quyết định đi với mong muốn làm mẹ vui lòng đồng thời cũng nghĩ biết đâu mình sẽ có thêm một người bạn thú vị thì sao. Cuộc sống mà, nên để cho bản thân có những phút giây vui vẻ và thử sức với những điều mới lạ chứ.

Năm nay tôi đã 25 tuổi, cái tuổi mà người ta đã bắt đầu tính đến chuyện kết hôn và yên ổn bên một gia đình nhỏ, thực hiện thiên chức của một người phụ nữ. Tôi cũng đã suy tính đến chuyện sẽ bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc với một ai đó.

Thế nhưng thực sự tôi vẫn có chút e ngại, bởi lẽ trong thâm tâm tôi vốn đã nghĩ đàn ông bây giờ họ thích một người vợ có khuôn mặt xinh xắn, thân hình cân đối. Còn tôi có nhan sắc không có gì là nổi trội cho nên hơi có phần tự ti về bản thân mình.

Được biết, tôi và anh làm việc trong cùng thành phố. Anh làm công việc về lĩnh vực truyền thông, hoàn cảnh gia đình tốt, theo như lời mẹ tôi nhận định. Lời “mama tổng quản” đã “chấm”, tôi cũng yên tâm mà dành cho mối quan hệ này một tia hi vọng nhỏ bé.

Chúng tôi hẹn nhau vào ngay cuối tuần đó. Ngay từ đầu tôi dành một thái độ nghiêm túc cho buổi gặp mặt này nên đã chăm chút hơn cho bản thân. Tôi mặc đẹp hơn ngày thường, trang điểm nhẹ nhàng rồi lái xe đến điểm hẹn với tâm trạng hồi hộp hệt như một thiếu nữ mới lớn vậy.

Bước chân vào nhà hàng, dường như có một linh cảm nào đó mà chúng tôi dễ dàng nhận ra đối phương. Trước mặt tôi là một chàng trai có vẻ thư sinh, ăn nói dễ nghe khiến tôi có chút bối rối nhẹ. Sau màn giới thiệu, chúng tôi bắt đầu gọi món ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Cuộc trò chuyện sẽ rất hoàn hảo nếu như không bị gián đoạn bởi những lần anh ấy đi vào nhà vệ sinh. Tôi chỉ dám thầm nghĩ “Hay là đồ ăn ở đây có vấn đề” nhưng cũng không nói ra bởi sợ anh sẽ xấu hổ. Vì đây là lần đầu tiên gặp mặt nên tôi cũng giữ phép lịch sự tối thiểu, mỗi lần anh xin phép đi vào nhà vệ sinh, tôi chỉ lặng lẽ gật đầu.

Anh liên tục đứng lên quá nhiều lần thực sự trong thâm tâm tôi có chút khó chịu, bởi thực ra tôi là một người phụ nữ hơi nóng tính. Đến lần thứ sáu, khi không thể chịu được nữa tôi lặng lẽ đi theo anh và âm thầm quan sát, đến đây thì tôi thực sự bất ngờ.

Tôi thấy anh dựa vào tường, gương mặt đỏ gay còn tay thì che miệng ho liên tục. Anh phát hiện ra tôi ở phía sau và hơi khựng lại một chút nhưng cơn ho lại kéo đến nên anh ho tiếp trong vẻ mặt có phần xấu hổ.

Tôi nhẹ nhàng hỏi anh “Anh vào đây chỉ để ho à?”. Anh gật đầu nhẹ nhàng và giải thích rằng anh không ăn được ớt nhưng biết tôi thích ăn cay nên món nào anh gọi cũng có chút cay để tôi ngon miệng hơn. Còn về phần mình, anh bảo mỗi lần ăn cay anh lại ho như vậy, sợ mất lịch sự nên anh phải vào nhà vệ sinh.

Trong lòng tôi vô cùng cảm động bởi thực sự người đàn ông trước mặt này đã rất để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất liên quan đến tôi chứng tỏ anh ta nghiêm túc với mối quan hệ này. Ngay lúc này, tôi biết bản thân muốn được tìm hiểu anh, muốn được tiến xa cùng anh – người đàn ông chu đáo và tinh tế.