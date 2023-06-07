Hé lộ 6 lí do chị em nên 'yêu' đều đặn mỗi ngày

Tâm sự 07/06/2023 01:45

Có thể bạn chưa biết nhưng việc 'ân ái' mỗi ngày sẽ mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

Theo một nghiên cứu từ Trường Y Harvard, những người đàn ông thường xuyên xuất tinh sẽ làm giảm nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt 22%. Hiện các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra câu trả lời chính xác cho vấn đề này.

Ngăn ngừa cảm lạnh

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Wilkes ở Pennsylvania, Mỹ phát hiện rằng, những người có quan hệ tình dục ít nhất 2 lần một tuần sẽ tăng sản xuất kháng nguyên Immunoglobulin A.

Đây là một kháng nguyên có khả năng chống lại cảm lạnh và cảm cúm hiệu quả, vì vậy hãy thử nghĩ xem cơ thể bạn sẽ khỏe mạnh đến nhường nào nếu quan hệ tình dục đều đặn mỗi ngày.

Hé lộ 6 lí do chị em nên 'yêu' đều đặn mỗi ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trông trẻ trung hơn

Trong một nghiên cứu của các nhà khoa học người Scotland và bác sĩ tâm thần lâm sàng David Weeks trên 3.500 phụ nữ và nam giới ở Châu Âu và Mỹ cho thấy, những người trông trẻ hơn so với tuổi thật đã quan hệ tình dục 3-4 lần mỗi tuần.

Bên cạnh đó, nhóm người có quan hệ 2 lần một tuần cũng được nhận xét tốt về ngoại hình, trông rất thoải mái và luôn tràn đầy năng lượng, sự tự tin.

Giảm đau bụng trong chu kỳ kinh nguyệt

Một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2000 cho thấy, 9% trong số 1.900 phụ nữ đang thủ dâm chỉ để loại bỏ cơn đau bụng kinh của họ. Tuy nhiên, quan hệ tình dục còn giúp giảm đau đầu, đau khớp hữu hiệu.

Các nhà thần kinh học tại Đại học Munster ở Đức đã thu thập dữ liệu ở 400 bệnh nhân mắc bệnh đau đầu mãn tính và thấy rằng, 33% số bệnh nhân thường làm “chuyện ấy” trong lúc đau đầu.

Trong đó, 60% số bệnh nhân bị đau nửa đầu, 36% trường hợp mắc chứng đau đầu khu trú đã có dấu hiệu cải thiện rõ rệt triệu chứng.

Giải thích cho tác dụng đặc biệt này, các nhà khoa học đã phát hiện, khi quan hệ tình dục, cơ thể đồng thời giải phóng hormone endorphin. Chúng sẽ giúp giảm đau, kiểm soát huyết áp hiệu quả.

Hé lộ 6 lí do chị em nên 'yêu' đều đặn mỗi ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm huyết áp và căng thẳng hiệu quả

Một nghiên cứu năm 2005 cho thấy, những người có quan hệ qua đường âm đạo có chỉ số huyết áp thấp, giảm căng thẳng thần kinh tốt hơn so với những người không quan hệ (hoặc chỉ quan hệ không thâm nhập hay thủ dâm).

Não bộ hoạt động tốt hơn

Các nghiên cứu riêng biệt của các nhà nghiên cứu tại Đại học Maryland và Đại học Konkuk ở Seoul, Hàn Quốc trên chuột cho thấy, những con chuột quan hệ tình dục đều đặn sẽ ít gặp căng thẳng thần kinh hơn. Tình trạng căng thẳng thần kinh sẽ ức chế não bộ, khiến chúng hoạt động ít hiệu quả hơn.

Do đó, về mặt lý thuyết, quan hệ tình dục mỗi ngày sẽ làm cho bạn khỏe mạnh, sống lâu hơn, tăng sức đề kháng và não hoạt động tốt hơn. Vì vậy, nếu không gặp phải bất kỳ khuyến cáo nào từ bác sĩ chuyên khoa thì quan hệ tình dục đều đặn sẽ là chìa khóa cho cuộc sống khỏe.

Hé lộ 6 lí do chị em nên 'yêu' đều đặn mỗi ngày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Thấy con trai bế cháu cho con dâu, mẹ chồng liền nổi trận 'lôi đình' và câu nói của anh chồng khiến vợ bật khóc

Thấy con trai bế cháu cho con dâu, mẹ chồng liền nổi trận 'lôi đình' và câu nói của anh chồng khiến vợ bật khóc

Mẹ chồng bước vào phòng thấy cảnh tượng trước mắt giận tím mặt, bà càng ghét con dâu của mình hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the lợi ích khi yêu

TIN MỚI NHẤT

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tâm sự 25 phút trước
Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tâm sự 27 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Tin tức giải trí 48 phút trước
Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Video 57 phút trước
Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Video 1 giờ 57 phút trước
Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng