Hé lộ 6 lí do chị em nên 'yêu' đều đặn mỗi ngày

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Wilkes ở Pennsylvania, Mỹ phát hiện rằng, những người có quan hệ tình dục ít nhất 2 lần một tuần sẽ tăng sản xuất kháng nguyên Immunoglobulin A.

Theo một nghiên cứu từ Trường Y Harvard, những người đàn ông thường xuyên xuất tinh sẽ làm giảm nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt 22%. Hiện các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra câu trả lời chính xác cho vấn đề này.

Trong một nghiên cứu của các nhà khoa học người Scotland và bác sĩ tâm thần lâm sàng David Weeks trên 3.500 phụ nữ và nam giới ở Châu Âu và Mỹ cho thấy, những người trông trẻ hơn so với tuổi thật đã quan hệ tình dục 3-4 lần mỗi tuần.

Đây là một kháng nguyên có khả năng chống lại cảm lạnh và cảm cúm hiệu quả, vì vậy hãy thử nghĩ xem cơ thể bạn sẽ khỏe mạnh đến nhường nào nếu quan hệ tình dục đều đặn mỗi ngày.

Bên cạnh đó, nhóm người có quan hệ 2 lần một tuần cũng được nhận xét tốt về ngoại hình, trông rất thoải mái và luôn tràn đầy năng lượng, sự tự tin.

Giảm đau bụng trong chu kỳ kinh nguyệt

Một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2000 cho thấy, 9% trong số 1.900 phụ nữ đang thủ dâm chỉ để loại bỏ cơn đau bụng kinh của họ. Tuy nhiên, quan hệ tình dục còn giúp giảm đau đầu, đau khớp hữu hiệu.

Các nhà thần kinh học tại Đại học Munster ở Đức đã thu thập dữ liệu ở 400 bệnh nhân mắc bệnh đau đầu mãn tính và thấy rằng, 33% số bệnh nhân thường làm “chuyện ấy” trong lúc đau đầu.

Trong đó, 60% số bệnh nhân bị đau nửa đầu, 36% trường hợp mắc chứng đau đầu khu trú đã có dấu hiệu cải thiện rõ rệt triệu chứng.

Giải thích cho tác dụng đặc biệt này, các nhà khoa học đã phát hiện, khi quan hệ tình dục, cơ thể đồng thời giải phóng hormone endorphin. Chúng sẽ giúp giảm đau, kiểm soát huyết áp hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm huyết áp và căng thẳng hiệu quả

Một nghiên cứu năm 2005 cho thấy, những người có quan hệ qua đường âm đạo có chỉ số huyết áp thấp, giảm căng thẳng thần kinh tốt hơn so với những người không quan hệ (hoặc chỉ quan hệ không thâm nhập hay thủ dâm).

Não bộ hoạt động tốt hơn

Các nghiên cứu riêng biệt của các nhà nghiên cứu tại Đại học Maryland và Đại học Konkuk ở Seoul, Hàn Quốc trên chuột cho thấy, những con chuột quan hệ tình dục đều đặn sẽ ít gặp căng thẳng thần kinh hơn. Tình trạng căng thẳng thần kinh sẽ ức chế não bộ, khiến chúng hoạt động ít hiệu quả hơn.

Do đó, về mặt lý thuyết, quan hệ tình dục mỗi ngày sẽ làm cho bạn khỏe mạnh, sống lâu hơn, tăng sức đề kháng và não hoạt động tốt hơn. Vì vậy, nếu không gặp phải bất kỳ khuyến cáo nào từ bác sĩ chuyên khoa thì quan hệ tình dục đều đặn sẽ là chìa khóa cho cuộc sống khỏe.