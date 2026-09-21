Chồng sốt sắng trông con giúp chị hàng xóm, tôi không ngờ đằng sau lại là chuyện này

Tâm sự 21/09/2026 00:19

Vì tình nghĩa hàng xóm, lại thấy chị ấy một thân một mình nuôi con nên vài ba lần đầu tôi cũng đồng ý. Nhưng đến lần thứ 4 thì tôi từ chối luôn, vì con trai của chị ấy khó dạy bảo quá, lại táy máy tay chân suốt. Thằng bé vô tư đập hết ly cốc trên bàn, khiến tôi dọn dẹp không nghỉ tay. Nhưng chồng tôi cứ thấy thằng bé thì lại nhận lời trông giúp.

Khoảng 2 tháng gần đây, có hai mẹ con mới chuyển đến làm hàng xóm mới của nhà tôi. Mới ngày đầu đến, chị hàng xóm đã mang trái cây sang làm quà. Mấy ngày sau, mỗi khi thấy nhà tôi mở cửa là chị ấy lại vô tư dẫn đứa con trai sang để gửi trông giúp.

Vì tình nghĩa hàng xóm, lại thấy chị ấy một thân một mình nuôi con nên vài ba lần đầu tôi cũng đồng ý. Nhưng đến lần thứ 4 thì tôi từ chối luôn, vì con trai của chị ấy khó dạy bảo quá, lại táy máy tay chân suốt. Thằng bé vô tư đập hết ly cốc trên bàn, khiến tôi dọn dẹp không nghỉ tay. Nhưng chồng tôi cứ thấy thằng bé thì lại nhận lời trông giúp.

Chồng tôi nói thấy tội phụ nữ đơn thân nuôi con một mình cực khổ. Với lại tôi biết anh ấy muốn có con lắm, vì chúng tôi cưới nhau đã 3 năm rồi vẫn chưa có tin vui. Vậy là từ khi có gia đình chị hàng xóm dọn đến, chồng tôi nhận luôn việc trông con cho chị ấy.

Chồng tôi săn sóc thằng bé chu đáo lắm, tôi nhìn còn cảm thấy khó chịu. Anh ấy chăm từng bữa cơm, đến tắm rửa chơi cùng thằng bé. Thậm chí, từ khi có thằng bé, tôi thấy chồng chẳng còn ngó ngàng gì đến tôi. Tôi và chồng cứ càng có khoảng cách. Tôi muốn tìm cách trả thằng bé về nhà, còn chồng tôi thì cứ yêu thương nó hết nấc.

Cũng vì chuyện này mà vợ chồng cãi nhau liên miên, cứ thấy mặt chị hàng xóm và thằng con là chúng tôi lại chiến tranh lạnh với nhau.

Đến một hôm khi đi làm về sớm hơn một ngày, tôi thấy giày của chị hàng xóm đã ở trước cửa. Tôi hé mắt vào xem thì nghe chị ấy nói:

“Vợ anh ngây thơ đến tội. Nhìn anh cư xử như thế với thằng nhóc mà cũng chẳng nhận ra. Đúng là tội ghê!”.

Chồng sốt sắng trông con giúp chị hàng xóm, tôi không ngờ đằng sau lại là chuyện này - Ảnh 1
Gia đình họ dắt tay nhau rời đi mà tôi đau đớn nhìn theo… - Ảnh minh họa: Internet

Tôi lửa giận đùng đùng bước vào ba mặt một lời với hai con người ấy. Ai dè, người phụ nữ tôi xem là hàng xóm lại trơ trẽn khẳng định đứa trẻ kia là con trai của chồng tôi. Cô ta còn nói chuyển đến đây là để cha con gần nhau, để chồng tôi thỏa mong ước có con bấy lâu nay.

Quá sốc trước sự thật trước mặt, tôi đuổi thẳng ả bồ và chồng ra khỏi nhà. Chồng tôi hình như chỉ chờ đến lúc này thì trở mặt. Anh ta bảo chỉ đợi tôi nói ly hôn vì không muốn mất mặt với người khác. Anh ta còn bảo cứ giữ lấy ngôi nhà, anh ta không cần gì ngoài đứa con đã kiếm được.

Tôi quá ngỡ ngàng với những gì xảy ra trước mắt. Chuyện hiếm muộn không phải do lỗi mình tôi, nhưng cuối cùng tôi lại trở thành người thứ ba dư thừa. Gia đình họ dắt tay nhau rời đi mà tôi đau đớn nhìn theo…

Đêm đầu tiên làm dâu, chồng bắt tôi ngủ phòng khách, nghe mẹ chồng nói tôi nghẹn lòng

Đêm đầu tiên làm dâu, chồng bắt tôi ngủ phòng khách, nghe mẹ chồng nói tôi nghẹn lòng

Lúc đầu khi chia tay, Lân cũng dứt khoát gật đầu. Nhưng chỉ 3 tháng sau đó thì anh ấy một mực đòi quay lại với tôi. Nhưng tôi đã dứt tình, không muốn quay lại lần nữa. Tôi cắt đứt mọi liên lạc với Lân, đổi số điện thoại, thậm chí là chuyển nhà. Khoảng một năm sau thì tôi quen và lấy người chồng hiện tại.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vừa báo tin bầu được sếp chuyển ngay 200 triệu, gái trẻ ngã ngửa nghe lời thú nhận cay đắng

Vừa báo tin bầu được sếp chuyển ngay 200 triệu, gái trẻ ngã ngửa nghe lời thú nhận cay đắng

Tâm sự 40 phút trước
Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh con báo lén lút đi ngang qua những người dân nằm ngủ ngoài nhà

Camera giám sát ghi lại được cảnh con báo lén lút đi ngang qua những người dân nằm ngủ ngoài nhà

Video 1 giờ 40 phút trước
Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Sao quốc tế 2 giờ 35 phút trước
Rùng mình khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 2,5 mét bò vào nhà dân

Rùng mình khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 2,5 mét bò vào nhà dân

Video 2 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Video 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau phản ứng vô tình của người chồng trước vóc dáng sau sinh của vợ và cái kết bất ngờ

Sự thật đằng sau phản ứng vô tình của người chồng trước vóc dáng sau sinh của vợ và cái kết bất ngờ

Vừa báo tin bầu được sếp chuyển ngay 200 triệu, gái trẻ ngã ngửa nghe lời thú nhận cay đắng

Vừa báo tin bầu được sếp chuyển ngay 200 triệu, gái trẻ ngã ngửa nghe lời thú nhận cay đắng

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Sự thật đằng sau âm thanh bất thường qua điện thoại và hình ảnh phía sau lưng bố chồng

Sự thật đằng sau âm thanh bất thường qua điện thoại và hình ảnh phía sau lưng bố chồng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng