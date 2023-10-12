Chồng nói đi du lịch 4 ngày 3 đêm với công ty, vợ lén bôi một thứ vào quần áo khiến đêm đầu tiên chồng đã khóc thét chẳng giám rời phòng nửa bước

Ngân là 1 trường hợp như vậy, từ khi yêu Tuấn, cô đã nhiều lần ghen lồng lộn vì thấy anh đi với đứa con gái khác xinh đẹp hơn mình. Ấy vậy, đến khi cả 2 hoàn toàn tin tưởng, cưới nhau rồi, Ngân vẫn không thể nào lơ là trong việc giữ chồng.

Cưới được người chồng đẹp trai tài giỏi là niềm mơ ước của không biết bao cô gái, thế nhưng đó cũng là nỗi lo cho những bà vợ khi mọi lúc mọi nơi đều phải nơm nớp giữ chồng vì thời nay hễ xổng ra là mất chồng như chơi.

2 tuần trước, Tuấn hí hửng vác mấy bộ đồ mới về nhà, Ngân liền liếc hỏi:

- Anh làm gì mua nhiều quần áo thế?

Tuấn trả lời:

- À, anh định nói với em, tuần sau công ty anh đi du lịch ở Phú Quốc 4 ngày 3 đêm, anh mua vài bộ để chuẩn bị đi.

Ngân chau mày:

- Không cho vợ đi cùng à?

Tuấn mỉm cười đáp:

- Đợt này kinh phí công ty hạn hẹp, không cho suất người thân đâu. Với lại em cũng đi Phú Quốc rồi mà, em muốn đi nữa thì anh mua vé cho em đi.

Ảnh minh họa: Internet

Ngặt nỗi, lúc đó Ngân mới đi làm ở công ty khác nên cô không muốn xin nghỉ dài. Đành vậy, cô quyết định cho chồng đi 1 mình. Nhưng cả đêm hôm đó, Ngân trằn trọc mãi không ngủ được.

Sau khi nhắn tin tâm sự với con bạn thân, Ngân đã nảy ra 1 ý định để khiến chồng đi xa mà vẫn hoàn toàn yên tâm không sợ anh gái gú bồ bịch gì.

Tối trước ngày Tuấn lên đường, Ngân vừa xếp đồ cho chồng vừa nói:

- Nghe nói công ty anh nhiều cô xinh đẹp trẻ trung mới vào lắm, mà cái con bé Trang lẳng lơ vẫn còn làm cùng phòng anh nhỉ. Lần này đi kiểu gì chúng nó chả chớp lấy cơ hội để..

Tuấn liền phá lên cười:

- Thôi em ơi, đừng ghen bóng ghen gió nữa, anh là người đã có gia đình, hơn nữa các cô ấy cũng có người yêu cả rồi. Em khỏi lo.

Ngân bĩu môi:

- Có chồng rồi nó còn thả thính nữa là người yêu. À mà thôi, túi quần lót của anh em để dưới cùng đây nhé.

Nghe vợ dặn, Tuấn gật đầu rồi kéo tọt vợ lên giường:

- Thôi chiều anh 1 hôm trước khi đi xa nhé vợ.

Thế là anh lao vào làm cho 5 hiệp mệt rã rời khiến Ngân sướng rơn. Nhưng qua sáng hôm sau, khi chồng vừa đi khỏi, cô lại bắt đầu lo nghĩ linh tinh.

Vừa vào đến nơi, đã thấy chồng check in cùng mấy chục đồng nghiệp có vẻ rất hớn hở. Ngân xem ảnh thì tức lộn ruột khi thấy cô gái trẻ trung mặc bikini ngồn ngộn cứ đứng dí sát vào người chồng khiến cô lòng như lửa đốt không yên.

Đến buổi tối, Ngân đang ngồi thẫn thờ thì chồng gọi về, nhưng vừa bốc máy đã nghe anh kêu trời:

- Em ơi, sao tự dưng vừa mặc quần lót vào mà anh bị ngứa chỗ đó quá, ngứa ngứa rát rát lại còn hôi hôi nữa. Mà cả 10 cái quần lót đều có cái gì là lạ, lúc em xếp đồ có thấy gì không?

Ngân giả vờ sốt ruột:

- Sao? Anh bị ngứa chỗ đó á? Hay là do…ăn ở linh tinh với ai?

Tuấn cáu lên:

- Em đừng đùa nữa, vớ vẩn, á ngứa quá, chắc bị dị ứng rồi. Chết anh rồi em ơi.

Ngân an ủi chồng:

- Không sao đâu mà, ngứa về đây em trị cho, thôi mọi người đi chơi đêm rồi thì anh ở nhà nói chuyện với em nha, dù sao em cũng đang 1 mình còn anh thì đang ngứa.

Tuấn tặc lưỡi:

Ảnh minh họa: Internet

- Đành vậy thôi, người anh cứ bốc mùi hôi lại còn gãi như gãi ghẻ làm sao ra ngoài được.

Tuấn đành ngồi trong phòng buôn chuyện với vợ cả đêm, vừa nói vừa gãi mà không biết vợ anh đã bỏ ớt bột trộn nước mắm trét vào quần lót của anh. Biết làm như vậy là quá đáng nhưng vì quá yêu chồng nên Ngân phải quyết liệt “bảo vệ” anh. Chờ sau khi chồng về, Ngân sẽ thú tội với anh, để xem anh sẽ hỏi tội cô ra sao.