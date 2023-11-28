Cũng chính vì tính cách khó ở của chị mà anh lại đi mèo mỡ gà đồng ở ngoài. Anh say nắng Trân – người phụ nữ cùng công ty, tính tình nhẹ nhàng rất biết cách chăm sóc người khác. Ở bên Trân, anh tìm được những cảm giác mới lạ và bình yên không giống như khi ở bên vợ. Vậy là, anh mê Trân như điếu đổ. Cuộc sống hôn nhân của anh và chị âm thầm có những rạn nứt. Một lần, anh lén lút trốn chị sang ngủ với con trai. Nửa đêm, cứ tưởng con đã ngủ say, anh thầm thì tâm sự qua điện thoại với Trân.

Do yêu sớm nên mới tốt nghiệp cấp 3 chị đã làm vợ và mẹ. Đến khi con trai – Bo được 12 tuổi, chị chỉ mới ngấp nghé 30 tuổi. Chị có tính hay ghen bóng ghen gió nên khiến cuộc hôn nhân của anh và chị rất khó thở.

Anh không hề biết cuộc nói chuyện đã được bé Bo nghe hết nhưng nó không lên tiếng mà chỉ nằm yên quan sát. Sau khi nói lời chào tạm biệt với cô nhân tình bé bỏng, anh quay sang giật mình khi thấy con trai đã thức từ lúc nào. Anh nhỏ nhẹ hỏi con có nghe được gì không, thằng bé hồn nhiên nói có và biết ba đang có nhân tình.

- Cứ nói chuyện thoải mái đi em, hôm nay anh sang ngủ với con trai, vợ anh không nghe được đâu, đừng lo.

Anh hốt hoảng thỏa thuận với bé Bo rằng sẽ cho tiền và mua thật nhiều đồ chơi để nó không nói lại với mẹ. Vì còn nhỏ nên thằng bé vô tư nhận lời. Nhìn con trai vui vẻ đồng ý anh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau cuộc đàm phán thuận lợi với con trai, anh vẫn qua lại với Trân và còn mua nhà, xe cho cô ta. Những ngày rảnh rỗi, anh thường đến tìm người tình. Ở nhà, chị cứ ghen lồng lộn nhưng không nắm được những chứng cứ ngoại tình của chồng nên chị cũng chỉ hoạnh họe đủ điều rồi thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Anh và chị mải mê lao vào công việc, bỏ bê chuyện chăm lo cho con trai. Trong ngày sinh nhật của bé Bo, anh và chị vẫn bận rộn với guồng quay của công việc, đến khi con trai nhắn tin nhắc nhở vợ chồng anh mới nhớ ra. Chị lập tức bỏ hết công việc và chạy về bên con. Anh thì vẫn mãi mê bên cô nhân tình bé bỏng chưa thể về được.

Bữa tiệc sinh nhật chỉ có hai mẹ con nhưng bé Bo vẫn vui vẻ cười nói rất hạnh phúc. Tuy ở bên con nhưng chị vẫn cứ chú tâm vào công việc. Chị liên tục nhận được nhiều cuộc gọi từ khách hàng. Vừa nhận được một cuộc gọi, chị quay sang nhìn bé Bo với ánh mắt trìu mến rồi nhẹ nhàng căn dặn con.

- Mẹ có việc bận phải đi, mẹ có nhắn ba về với con rồi đó, con ngoan ngoãn ở nhà chờ ba nha.

Bé Bo buồn bã dựa lưng ra ghế, rồi lẩm bẩm.

- Ba bận đi với cô kia rồi, không về đâu.

Nói xong bỗng bé Bo bật dậy chạy lên lầu, chị vô cùng ngạc nhiên vì những hành động của con. Một lúc sau, thằng bé cầm trên tay chiếc hộp rồi đặt trước mặt chị. Chị tò mò mở ra xem, là tiền. Chị quát lớn:

- Sao có nhiều tiền vậy? Con lấy cắp tiền của mẹ phải không?

Bé Bo khóc nức nở.

- Con cho mẹ hết đó, mẹ ở nhà với con đi, đừng đi kiếm tiền nữa. Tiền này là của ba cho con, để con không nói với mẹ là ba có bồ nhí ở ngoài đó.

Chị chết điếng, ôm con vào lòng xoa dịu.

- Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi.

Bé Bo càng khóc lớn hơn, tim chị như có ai đó bóp nghẹt, khó thở vô cùng.

Một lúc sau, anh về, thấy mẹ con ôm nhau khóc, anh hốt hoảng hỏi chuyện. Chị tát anh một cái rõ đau, rồi mắng chửi.

- Anh có còn là con người không? Tại sao chuyện ngoại tình của anh lại cho thằng bé biết, rồi còn dùng những đồng tiền dơ bẩn này để bịt miệng nó nữa. Nó còn nhỏ mà… Tại sao?

Chị uất ức, nước mắt giàn giụa. Anh ôm hai mẹ con vào lòng: “Anh xin lỗi. Anh sai rồi”. Gia đình ba người ôm nhau khóc nức nở.

Con người nghĩ cũng lạ, hạnh phúc ngay trước mắt mà cứ cưỡng cầu đâu cho xa, để rồi kết thúc vẫn chỉ gây ra những vết thương không bao giờ lành.