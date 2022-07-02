Chiêu đánh ghen cực cao tay "nhẹ mà thấm" của đàn bà tuổi 40, chị em nào cũng nên áp dụng!

Tâm sự 02/07/2022 12:57

Đàn bà tuổi này, cứ thâm sâu mà tinh tế, cứ hờ hững mà sâu sắc, cứ hiền lành mà ghê gớm, thì chẳng ai ăn hiếp được mình.

Chuyện phụ nữ đánh ghen, chị chỉ nghe chứ chưa bao giờ nghĩ mình cũng có lúc như thế. Chị 40 tuổi, làm bạn với địa vị, tiền tài mỗi ngày. Chị có con cái ngoan ngoãn giỏi giang, có chồng là niềm mơ ước của nhiều người. Chị hay nói với chồng, chỉ cần anh ấy lo cho con cái gia đình thôi là chị vừa lòng rồi. Nhưng chị quên mất nhắc chồng cũng hãy lo cho chị. Để rồi chồng chị lại đem nỗi lo ấy trao cho một người đàn bà khác.

Chị ghen chứ, ghen điên cuồng. Nhưng phụ nữ đánh ghen thì cũng làm được gì, khóc lóc hay làm lớn chuyện để chồng sợ, cào cấu dằn mặt nhân tình, và còn khiến các con hoảng hốt bất an? Chị hiểu chuyện, bởi thế mà chỉ biết khóc suốt. Chị cứ hỏi bản thân đã làm điều gì sai với chồng? Nhưng chị không tìm được câu trả lời nào để thôi ấm ức. Cuối cùng, chị chỉ nghĩ được là phải làm sao để chồng trở về. Chị không thể nói với gia đình, đành tìm đến bạn bè thân thiết, cũng là những người đàn bà 40 như chị. Trong số họ cũng có người từng trải qua hoàn cảnh như chị lúc này.

Chiêu đánh ghen cực cao tay 'nhẹ mà thấm' của đàn bà tuổi 40, chị em nào cũng nên áp dụng! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn bè chị khuyên đàn bà có chồng ngoại tình cũng cần có tuyệt chiêu, đầu tiên chính là phải biết bình tĩnh. Sau đó, phải tìm được lý do vì sao chồng phản bội, vì sao mình vẫn đẹp đẽ không thua kém ai mà vẫn mất chồng? Cô bạn chị giúp chị liên hệ với thám tử rồi bảo chị cứ yên tâm về nhà, ở yên mà đợi chồng về. Chị còn được khuyên là phải vui vẻ làm vợ, chăm chồng con thật dịu dàng chu đáo, nghe lời hiểu chuyện. Vì đàn bà 40 không thể cứ cáu là hét lên như bọn trẻ, phải từ tốn, phải đợi "thời".

Vậy là mới sau vài ngày, thám tử đem về cho chị những tấm ảnh về cô nhân tình trẻ tuổi của chồng. Mọi khoảnh khắc đều được lưu lại, khi cô ta vào khách sạn với người đàn ông khác, khi cô ta nắm tay một người đàn ông khác nữa, còn cả lúc cô ta đi chơi với chồng chị. Điều này chứng minh cô ta không chỉ có mình chồng chị. Chị chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ viết đơn ly hôn, còn kèm theo cả những tấm hình kia.

Cứ thế mà chị dẫn hai con đi chơi xa, không nói với chồng một lời. Khi biết sự thật, phát hiện vợ con cũng không còn bên cạnh, chồng chị đã lao đi tìm vợ với ăn năn và hối hận. Những ngày xa chồng, chị thật đã từng mong một cuộc gọi từ chồng, để nghe anh ấy nói một lời xin lỗi. Chị biết khi ấy chị chắc chắn sẽ tha thứ cho chồng. Vì chị không muốn mất gia đình này, bỏ hết tháng năm tình nghĩa vợ chồng chỉ vì một ả đàn bà chẳng ra gì.

Chị cuối cùng cũng đã kéo anh về được với mẹ con chị. Anh hối hận tột cùng, vừa xin lỗi chị vừa lắc đầu bảo: “Em thật không vừa, từ nay anh xin chừa, anh xin chừa!”.

Phụ nữ đánh ghen tuổi 40 chính là vậy, càng già lại càng không dễ bị lừa dối. Mà đã bị lừa dối rồi cũng không dễ bị đánh bại. Đàn bà tuổi này, cứ thâm sâu mà tinh tế, cứ hờ hững mà sâu sắc, cứ hiền lành mà ghê gớm, thì chẳng ai ăn hiếp được mình. Chị dần hiểu ra điều đó, như qua một cơn sóng lớn cũng đã khôn ngoan và mạnh mẽ hơn.

Đàn ông tệ bạc khi giàu sang, để đến khi khốn cùng mới biết chỉ có vợ chân tình bên mình

Đàn ông tệ bạc khi giàu sang, để đến khi khốn cùng mới biết chỉ có vợ chân tình bên mình

Đàn ông ở đời sẽ có vài lần thất bại không tránh khỏi. Nhưng hơn nhau chắc là liệu những lúc ở nơi tận cùng tuyệt vọng ấy, có người phụ nữ nào chịu bên bạn không?

Xem thêm
Từ khóa:   đà bà tuổi 40 phụ nữ ghen đánh ghen

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 6 giờ 35 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 10 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 25 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 9 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ