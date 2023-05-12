Cánh mày râu phải bỏ ngay 5 thói quen xấu nếu không muốn 'ham muốn tình dục' suy giảm, khó tìm được 'khoái cảm' khi 'yêu'

Tâm sự 12/05/2023 09:42

Nếu các anh thường xuyên thực hiện những thói quen này thì hãy hạn chế ngay đi nhé, tương lai có thể bị suy giảm 'ham muốn', 'lãnh cảm' trong hôn nhân đấy.

Hút thuốc lá

Hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm ham muốn tình dục ở nam giới. Vì thuốc lá có khả năng ngăn cản quá trình sản xuất oxit nitric trong cơ thể, một chất quan trọng trong việc tăng tốc độ tuần hoàn máu và giữ cho các động mạch không bị tắc nghẽn.

Do vậy khi nam giới có thói quen hút thuốc sẽ làm cho lưu lượng máu đến các cơ quan bị giảm, đặc biệt là cơ quan sinh dục. Điều này không chỉ gây giảm ham muốn, khoái cảm khi ân ái mà còn làm giảm sút chất lượng và số lượng tinh trùng được sản xuất.

Lạm dụng rượu bia

Các đấng mày râu nếu thường xuyên sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn, còn làm tăng nguy cơ rối loạn chức năng sinh dục, teo tinh hoàn, khó kiểm soát khả năng cương cứng và xuất tinh… Do đó, nếu không muốn đời sống tình dục bị ảnh hưởng thì hãy nên từ bỏ thói quen lạm dụng bia rượu.

Cánh mày râu phải bỏ ngay 5 thói quen xấu nếu không muốn 'ham muốn tình dục' suy giảm, khó tìm được 'khoái cảm' khi 'yêu' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngủ không đủ giấc

Giấc ngủ có vai trò rất quan trọng với sức khỏe mỗi người. Ngủ đủ giấc giúp tinh thần minh mẫn, đủ năng lượng cho hoạt động thường ngày, giảm căng thẳng… Khi ngủ không đủ giấc sẽ kéo theo nhiều hậu quả khó lường, bao gồm cả suy giảm khả năng tình dục. Thiếu ngủ sẽ khiến cho cơ thể mệt mỏi, những ham muốn tình dục có thể bị lãng quên.

Các nghiên cứu gần đây cũng đã chỉ ra rằng, nam giới ngủ ít hơn 6 giờ/ ngày hoặc thường xuyên mất ngủ, ngủ không sâu… sẽ có lượng hormone sinh dục testosterone thấp hơn những người ngủ đủ giấc. Giảm testosterone là một trong những nguyên nhân chính gây ra hiện tượng giảm ham muốn tình dục phổ biến ở nam giới hiện nay.

Cánh mày râu phải bỏ ngay 5 thói quen xấu nếu không muốn 'ham muốn tình dục' suy giảm, khó tìm được 'khoái cảm' khi 'yêu' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ít vận động

Vận động thường xuyên có khả năng tăng sức mạnh cơ bắp, tăng lượng testosterone và thúc đẩy tốc độ lưu thông máu, tinh thần sảng khoái… Có thể nói tập thể dục là một cách thức tự nhiên, giúp tăng lượng testosteron, có vai trò quan trọng trong chuyện phòng the ở cả nam và nữ giới.

Do vậy, thói quen lười vận động không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mà còn làm giảm ham muốn tình dục. Nếu cánh mày râu không từ bỏ thói quen xấu này có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình cảm, sự gắn kết trong hôn nhân.

Thường xuyên ăn tối quá muộn

Ăn tối quá muộn cũng là một trong những tác nhân gây suy giảm ham muốn tình dục nam. Bởi khi bổ sung năng lượng quá khuya sẽ khiến cơ quan tiêu hóa phải làm việc tích cực hơn để xử lý thức ăn, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến khoái cảm khi “yêu” của cả hai. Lâu dần sẽ khiến bạn ngại ân ái và cảm giác ham muốn bị bào mòn. Khoảng thời gian tốt nhất để các cặp đôi làm “chuyện ấy” là sau bữa ăn khoảng 2 – 3 tiếng.

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Tôi nghĩ rồi mọi việc cũng sẽ chóng qua, tôi cũng hạnh phúc vì có con chứ không cần đến đám cưới hay danh phận của họ.

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Từ khóa:   tâm sự chuyện phòng the thói quen suy giảm ham muốn

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