Đang ngủ thì nghe tiếng rên rỉ bên tai, tôi bối rối khi thấy chồng đang "tự sướng" dù có vợ nằm cạnh

Tâm sự 19/04/2023 19:21

Tôi cắn răng cố không phát ra tiếng động nào, nắm chặt hai mép chăn chịu đựng cho đến khi anh xong cuộc “tự sướng”.

Chồng hơn tôi mười tuổi. Chúng tôi lấy nhau qua mai mối. Khi ấy tôi đã ba mươi tuổi. Thấy anh cũng đứng đắn, đàng hoàng nên tôi chấp nhận hẹn hò rồi cưới sau 6 tháng quen nhau.

Chồng tôi đúng chất là đàn ông nghiêm túc, có lẽ là anh đã đứng tuổi nên tính tình có vẻ chín chắn hơn rất nhiều so với tôi. Lúc còn hẹn hò chúng tôi chưa từng có đụng chạm vào nhau mặc dù tuổi tác có thể đủ để chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm.

Cuộc sống chăn gối vợ chồng với tôi nghĩ là ổn. Một tuần quan hệ 1 đến 2 lần. Có khi 2 tuần mới quan hệ 1 lần. Với độ tuổi của chồng như vậy là vừa. Tôi có đọc tham khảo trên mạng thấy chồng như vậy cũng không ít. Với lại công việc của chồng cũng nhiều nên tôi cũng không đòi hỏi nhiều mặc dù có lúc tôi cũng có ham muốn.

Đang ngủ thì nghe tiếng rên rỉ bên tai, tôi bối rối khi thấy chồng đang 'tự sướng' dù có vợ nằm cạnh - Ảnh 1
Vợ chồng toi một tuần quan hệ 1 đến 2 lần, có khi 2 tuần mới quan hệ 1 lần - Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi không cờ bạc, gái gú, rượu chè chỉ mỗi hơi ít sex. Chuyện đó tôi có thể chấp nhận được nên cũng không phàn nàn gì. Công việc của tôi nhàn, con cũng đi học rồi nên có nhiều thời gian cho bản thân. Nói thật so tôi với chồng thì tôi trẻ đẹp hơn hẳn. Tôi nghĩ mình làm đẹp là để cho chồng hãnh diện, chồng sẽ yêu mình nhiều hơn mà không tơ tưởng đến những cô gái chân dài bên ngoài.

Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Một lần đang ngủ say thì tôi nghe thấy có tiếng rên rỉ bên tai. Tiếng rên lớn quá khiến tôi tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh, tôi không thể tin được. Chồng tôi đang quay lưng lại phía tôi một mình “tự xử”. Gương mặt anh đang trong cơn cảm khoái khiến tôi cảm thấy ghê rợn. Tôi nằm im không dám động đậy phần vì xấu hổ phần vì không biết phải đối diện với anh ra sao. Tôi cắn răng cố không phát ra tiếng động nào, nắm chặt hai mép chăn chịu đựng cho đến khi anh xong cuộc “tự sướng”.

Đang ngủ thì nghe tiếng rên rỉ bên tai, tôi bối rối khi thấy chồng đang 'tự sướng' dù có vợ nằm cạnh - Ảnh 2
Chồng tôi đang quay lưng lại phía tôi một mình “tự xử” - Ảnh minh họa: Internet

Nằm bên cạnh anh, nghe từng hơi thở của anh mà tôi cảm thấy chán nản. Mặc dù tôi cũng biết thủ dâm với đàn ông là chuyện bình thường. Nhưng với trường hợp như chồng tôi thì không bình thường một chút nào.

Chồng tôi không ngoại tình, không bóc bánh trả tiền nhưng lại làm một việc mà tôi không thể nào hiểu nổi. Anh lại “tự xử” mặc dù có tôi nằm sờ sờ bên cạnh. Tôi không làm anh thỏa mãn hay anh chỉ có cảm giác khi “tự xử”? Tôi nghe nói những người thường xuyên thủ dâm sẽ không có cảm giác với người thật nữa. hèn chi mà mãi khi 40 tuổi anh mới lấy vợ. Có phải anh đã làm chuyện đó từ rất lâu rồi không? Tôi thật sự hoang mang lắm!

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