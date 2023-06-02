3 điều nên làm trước khi 'ân ái' để giúp bạn và người ấy 'thăng hoa gấp bội', dễ dàng đạt được 'khoái cảm' trong cuộc yêu

Tâm sự 02/06/2023 15:57

Muốn 'chuyện yêu' của bạn và người thương trở nên đặc sắc hơn thì đừng nên bỏ qua 3 bí quyết trước khi 'lâm trận' này nhé.

Hãy tự tìm hiểu về mình trước

Tự khám phá là chìa khóa để tìm ra những gì dễ khiến bạn lên đỉnh. Tự hiểu bản thân cũng giúp bạn biết cần làm gì để mình hài lòng với bạn đời và dễ dàng truyền đạt lại những điều đó cho họ biết.

Rất nhiều phụ nữ mặc định người đàn ông sẽ giúp mình thăng hoa, nhưng họ không hiểu bản thân muốn gì và cũng chẳng nói ra điều mình mong đợi nên dễ rơi vào thất vọng. Vì vậy muốn được thăng hoa và người kia thỏa mãn trước hết bạn phải biết mình cần gì.

3 điều nên làm trước khi 'ân ái' để giúp bạn và người ấy 'thăng hoa gấp bội', dễ dàng đạt được 'khoái cảm' trong cuộc yêu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cố gắng dành thời gian bên nhau

Thời gian ở bên nhau trước khi nhập cuộc thực sự rất quan trọng. Rõ ràng, nếu cả ngày bạn chẳng hỏi han gì vợ, tối đến có nhu cầu mới ở bên cô ấy thì không thể hiệu quả bằng việc duy trì sự kết nối với nhau suốt cả ngày. Đặc biệt với những đôi đã chung sống lâu, rất dễ hiểu khi nghe một người than vãn.

Theo các chuyên gia, cố gắng dành thời gian với bạn đời, ngay cả khi chẳng có gì liên quan tới sex - có thể cải thiện đời sống chăn gối của bạn.

3 điều nên làm trước khi 'ân ái' để giúp bạn và người ấy 'thăng hoa gấp bội', dễ dàng đạt được 'khoái cảm' trong cuộc yêu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tập trung trong lúc làm chuyện ấy

Nếu phân tán trong lúc làm "chuyện ấy", khó có thể đạt tới kết quả mỹ mãn. Chúng ta thường bị sao nhãng vì rất nhiều điều. Những việc đơn giản như tắm, hít thở sâu và tập trung vào bản thân hay ngồi xuống và nhìn vào mắt bạn đời mang lại tác dụng tốt. Chúng ta thường không làm vậy nhưng đó là một cách hiệu quả để kết nối và thúc đẩy trải nghiệm tình dục.

3 điều nên làm trước khi 'ân ái' để giúp bạn và người ấy 'thăng hoa gấp bội', dễ dàng đạt được 'khoái cảm' trong cuộc yêu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the bí quyết phòng the

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