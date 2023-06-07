2 lợi ích bất ngờ khi 'quan hệ' vào buổi sáng: Giải tỏa căng thẳng, cung cấp thêm năng lượng cho ngày mới

Tâm sự 07/06/2023 00:53

Nếu biết được những lợi ích của việc 'yêu' và buổi sáng, chắc hẳn bạn và người ấy sẽ siêng 'ân ái' hơn đấy!

Vào năm 2015, công ty đồ chơi tình dục tại Mỹ đã khảo sát 2.300 người trưởng thành về thời điểm họ cảm thấy hưng phấn nhất trong ngày. Theo đó, nam giới có xu hướng khao khát “chuyện ấy” trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 9 giờ sáng và “cậu nhỏ” thường xuyên "chào cờ" vào lúc 7 giờ 30 sáng.

2 lợi ích bất ngờ khi 'quan hệ' vào buổi sáng: Giải tỏa căng thẳng, cung cấp thêm năng lượng cho ngày mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, phụ nữ lại chia sẻ họ thích ân ái trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 2 giờ sáng. Các chuyên gia tình dục cũng chỉ ra rằng, tình dục buổi sáng không chỉ mang lại nguồn năng lượng tích cực mà còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Cung cấp năng lượng cho ngày dài làm việc

Trong một cuộc khảo sát năm 2018, các nhà nghiên cứu đã hỏi gần 1.000 người trong độ tuổi trưởng thành về vấn đề quan hệ tình dục vào buổi sáng. 53% nam giới được hỏi đã tiết lộ, “yêu” buổi sáng đã giúp họ đạt hiệu suất công việc tốt hơn trong ngày.

Vào năm 2015, công ty đồ chơi tình dục tại Mỹ đã khảo sát 2.300 người trưởng thành về thời điểm họ cảm thấy hưng phấn nhất trong ngày. Theo đó, nam giới có xu hướng khao khát “chuyện ấy” trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 9 giờ sáng và “cậu nhỏ” thường xuyên "chào cờ" vào lúc 7 giờ 30 sáng.

2 lợi ích bất ngờ khi 'quan hệ' vào buổi sáng: Giải tỏa căng thẳng, cung cấp thêm năng lượng cho ngày mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, phụ nữ lại chia sẻ họ thích ân ái trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 2 giờ sáng. Các chuyên gia tình dục cũng chỉ ra rằng, tình dục buổi sáng không chỉ mang lại nguồn năng lượng tích cực mà còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Cung cấp năng lượng cho ngày dài làm việc

Trong một cuộc khảo sát năm 2018, các nhà nghiên cứu đã hỏi gần 1.000 người trong độ tuổi trưởng thành về vấn đề quan hệ tình dục vào buổi sáng. 53% nam giới được hỏi đã tiết lộ, “yêu” buổi sáng đã giúp họ đạt hiệu suất công việc tốt hơn trong ngày.

Tiến sĩ Debby Herbenick, chuyên gia tình dục học tại Đại học Indiana (Hoa Kỳ) chia sẻ, oxytocin không chỉ được giải phóng trong cả quá trình thủ dâm và giao hợp, mà còn xuất hiện ngay cả khi hai người âu yếm nhau.

Hơn nữa, mức testosterone ở nam giới sẽ ở mức cao nhất vào sáng sớm. Điều này đồng nghĩa với việc khả năng tình dục của bạn cũng sẽ tăng cao hơn vào thời gian này. Vì vậy nếu cả hai cùng ham muốn thì không có lý do gì để bạn có thể từ chối “cuộc yêu” ngay sau khi thức dậy

2 lợi ích bất ngờ khi 'quan hệ' vào buổi sáng: Giải tỏa căng thẳng, cung cấp thêm năng lượng cho ngày mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Làm sao nếu đối tác của tôi không thích quan hệ buổi sáng?

Bạn có thể thích ân ái vào buổi sáng, nhưng rất có khả năng đối tác của bạn lại không cảm thấy thoải mái. Trong một cuộc khảo sát vào năm 2015, 33% nam giới và 44% nữ giới cho biết, họ đã từng có những đổ vỡ trong chuyện tình cảm do sự khác biệt về nhu cầu tình dục.

Do vậy, sự chia sẻ và tìm thấy sự đồng điệu trong “chuyện ấy” là điều cần thiết cho một mối quan hệ lâu dài. Các chuyên gia tình dục gợi ý rằng, bạn nên phân chia luân phiên các đợt quan hệ tình dục của mình vào cả hai buổi sáng – tối. Vì vậy, cả hai bên đều có thể tận hưởng thời khắc hưng phấn nhất của mình.

Ngoài ra, bạn cũng có thể để dành thời gian ân ái buổi sáng vào những ngày cuối tuần, khi bạn không phải thức dậy sớm và không ai phải căng thẳng về việc phải đi làm đúng giờ.

2 lợi ích bất ngờ khi 'quan hệ' vào buổi sáng: Giải tỏa căng thẳng, cung cấp thêm năng lượng cho ngày mới - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
Mãi chưa được ân ái với vợ, tôi liền lao vào 'xé toạc' áo vợ, nhưng sững người khi thấy những 'vết lạ' trên người cô ấy

Mãi chưa được ân ái với vợ, tôi liền lao vào 'xé toạc' áo vợ, nhưng sững người khi thấy những 'vết lạ' trên người cô ấy

Cho đến tối, cơm nước xong tôi vội kéo vợ vào phòng ngủ. Lúc này cô ấy lại cứ đòi tắt đèn tối om, trong khi đó trước đây vợ chồng tôi luôn có thói quen bật điện sáng mỗi khi ân ái. Hơn nữa lâu không gặp tôi cũng muốn được nhìn cô ấy thật rõ.

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Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the quan hệ buổi sáng

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