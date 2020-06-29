Vĩnh biệt vận xui: 3 con giáp song hỷ lâm môn, gánh tiền mỏi vai, cuộc sống viên mãn trong 6 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 29/06/2020 06:26

Nửa đầu năm khá chật vật, thế nhưng từ tháng 7 trở đi những con giáp giàu có này sẽ làm ăn thịnh vượng, bước chân trái tiền ập xuống đầu, bước chân phải vàng chất chật nhà.

Số trời đã định, trong nửa cuối năm Canh Tý 2020 những con giáp giàu có này sẽ đại cát đại lợi, đếm tiền sái tay cũng không xuể.

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Hãy cứ vững bước trên đường công danh, hãy cứ chính trực, trách nhiệm như bấy lâu nay thì bạn ắt được nhận hồng phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sách tử vi 12 con giáp có nói, trong nửa cuối năm 2020 người tuổi Tuất sẽ có bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Thăng tiến nhanh chóng, một bước vươn lên làm sếp nên lương thưởng của Tuất tăng đột biến, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm thì giờ đây Tuất đã có thể hái trái ngọt đời mình. Hãy cứ vững bước trên đường công danh, hãy cứ chính trực, trách nhiệm như bấy lâu nay thì bạn ắt được nhận hồng phúc trời cho.

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Mùi hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, doanh thu vài trăm triệu là điều hiển nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của Mùi sẽ có những tiến triển thuận lợi, được cấp trên nâng đỡ, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng nên làm gì cũng suôn sẻ, hanh thông. Nếu đang ấp ủ kế hoạch mở rộng kinh doanh, thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là cơ hội để Mùi hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, doanh thu vài trăm triệu là điều hiển nhiên.

Đặc biệt, nếu được cấp trên giao phó cho một nhiệm vụ khó nhằn thì Mùi hãy nhận lấy ngay. Đây chính là thời cơ để bạn chứng minh thực lực, thể hiện tài năng của mình.

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Bản mệnh được trời Phật phù trợ, tài lộc thăng hoa, vận khí ngày càng vượng nên Thân dễ dàng mua nhà sắm xe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

con giáp may mắn nhất nhì trong năm Canh Tý 2020 nên ngay từ đầu năm Thân đã liên tục gặp vận đỏ. Công việc suôn sẻ, tình duyên viên mãn, muốn gì được nấy chính là phúc phần trời cao đã an bài cho con giáp giàu sang này.

Bước sang tháng 7/2020 Thân sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Bản mệnh được trời Phật phù trợ, tài lộc thăng hoa, vận khí ngày càng vượng nên Thân dễ dàng mua nhà sắm xe, tận hưởng cuộc sống ngập trong nhung lụa.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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