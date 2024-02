Vì sao ngày mùng 6 Tết được chọn khai trương, bắt đầu làm việc lại? Ngày mùng 6 năm 2024 rơi vào thứ mấy?

Bây giờ chúng ta chọn ngày 6 Tết để kết thúc kỳ nghỉ lễ vui chơi Tết và bắt đầu làm việc vào ngày mùng 6, ngày của ngựa và gắn với câu Mã Đáo Thành Công. Bởi thế ngày mùng 6 được cho là ngày đẹp để chọn làm ngày khai trương, bắt đầu một năm mới kinh doanh phát đạt.

Ngày mùng 6 là ngày của ngựa và gắn với câu Mã Đáo Thành Công. Ảnh minh họa: Internet.

Vì sao chọn ngày mùng 6 Tết mở cửa, xông đất, khai trương

Việc chọn ngày mở cửa, xông đất cho năm mới mặc dù mang tính tâm linh là nhiều nhưng với những người làm nghề buôn bán lại là điều rất được coi trọng, vì quan niệm sẽ đem đến may mắn cho cả năm.

Theo truyền thống, người chủ sẽ chọn một người phù hợp làm "lễ” bước vào địa điểm kinh doanh đầu tiên trong năm mới, theo ngày giờ đã được lựa chọn. Người xông đất, mở hàng phải là người hợp tính, hợp tuổi với người chủ của cửa hàng thì việc kinh doanh trong năm mới được “xông” sẽ luôn may mắn, đắt khách.

Theo đó, ngày mùng 6 được nhiều người lựa chọn để khai trương, mở lộc đầu năm. Ngày mùng 6 được nhiều người chọn nhất để khai trương cửa hàng. Một phần đây là ngày cuối cùng của Tết Nguyên đán (ngày Khai Hạ), báo hiệu kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và bắt đầu cho một năm mới, cuộc sống mới bắt đầu theo guồng quay từ ngày này.

Ngày mùng 6 được nhiều người lựa chọn để khai trương, mở lộc đầu năm. Ảnh minh họa: Internet.

Riêng mùng 7, mùng 8 cũng ít ai chọn lựa để khai trương. Bởi theo âm Hán Việt, 7 là thất, 8 là bát, khai trương vào những ngày này sẽ gặp toàn thất bát, kém may mắn trong năm mới. Với những người buôn bán hàng quán hoặc dịch vụ phải làm liên tục từ 30 sang mùng 1 Tết cũng không thể bỏ lỡ cơ hội kinh doanh, lúc đó không thể cúng khai trương vì không đóng cửa, chỉ cần cúng “Thần tài” đơn giản

Một số điều kiêng kị vào ngày mùng 6 Tết

Rất nhiều người Việt cho rằng những ngày đầu năm như thế nào thì cả năm mới sẽ như vậy. Nghĩa là những ngày đầu tiên tốt đẹp, thuận lợi thì cả năm sẽ an lành, may mắn. Do đó, người Việt có nhiều tục lệ kiêng kị vào các ngày đầu năm, thường là từ mùng 1 Tết tới hết tháng Giêng âm lịch.

Nằm trong không khí chung đó, ngày mùng 6 Tết cũng có một số điều kiêng kỵ để tránh xui xẻo và những điều không tốt:

- Kiêng vay mượn tiền và đòi nợ: Không chỉ vào ngày mùng 6 Tết mà gần như suốt cả 3 tháng đầu năm, rất nhiều người Việt kiêng vay mượn tiền và đòi nợ. Lý do vì những việc này được cho là điềm báo tài lộc cả năm bị túng thiếu (nếu đi vay) hoặc tài lộc của bản thân bị thất thoát (nếu cho vay) hoặc vướng vào chuyện rắc rối thị phi (nếu đi đòi nợ).

- Kiêng cau có, gắt gỏng, đánh nhau: Trong bất kì mối quan hệ nào, từ gia đình cho đến bạn bè hay công việc, sự thuận hòa là điều tốt nhất. Do đó, người Việt kiêng đánh nhau, cau có, gắt gỏng từ ngày mùng 1 Tết tới ít nhất là mùng 6 Tết để tránh cả năm sẽ bị rơi vào tình trạng tồi tệ như vậy.

- Kiêng nhặt tiền rơi ngoài đường: Tục lệ này kiêng kị nhặt tiền rơi ngoài đường từ rằm tháng Chạp cho tới tận hết tháng Giêng. Tức là vào ngày mùng 6 Tết, khi du khách đi ra đường và thấy tiền rơi cũng không nên nhặt. Lý do là vì nhiều gia đình làm lễ hóa vàng hết Tết, nhiều nhà còn cúng tiền thật để xua đi những xui rủi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo