Xem tử vi cuối tuần, được Thần Tài ban phát của cải, người tuổi Tý sẽ có cơ hội chuyển vận. Đó là lý do bạn trở thành một trong những con giáp phát tài vào đúng chủ nhật 4/6.

Đặc biệt, các mối hợp tác làm ăn tốt đẹp sẽ đem đến nhiều lợi nhuận cho bản mệnh ở thời điểm này. Nếu là dân kinh doanh, bạn sẽ có cơ hội phát tài phát lộc, làm ăn suôn sẻ, doanh thu tăng cao nhờ những ý tưởng mới trong đầu tư làm ăn.

Hầu hết các hạng mục công việc vẫn đang tiến triển tốt, không có gì lạ khi bạn liên tục nhận được những lời khen ngợi từ cấp trên. Cũng bởi cách làm việc chỉn chu, nghiêm chỉnh của bạn đã giúp bạn có những thành quả tốt.

Tuổi Sửu

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp vào đúng chủ nhật 4/6, người tuổi Sửu đón tuần mới với trạng thái khá bồn chồn, lo lắng vì thời điểm này có nhiều việc xảy ra không như ý muốn của bản mệnh. Hung tinh Ngũ Quỷ xuất hiện khiến vận trình nhiều biến động, cần có sự chuẩn bị tâm lý để không rơi vào thế bị động.

Bản mệnh sẽ phải rất vất vả do khối lượng công việc nhiều, áp lực cạnh tranh lớn cộng thêm việc cũ còn tồn đọng. Nếu xử lý nóng vội thì rất dễ gặp hậu quả khôn lường. Chẳng những vậy, tuổi Sửu còn phải vất vả lo đối phó với kẻ tiểu nhân giở trò chơi xấu làm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc khiến bạn mất tập trung và gây ra nhiều sai sót.

Sự nghiệp giảm sút cũng kéo theo tài chính có phần ảm đạm. Kế hoạch kiếm tiền không lý tưởng, thậm chí tiền bạc còn có dấu hiệu hao hụt, nhìn chung con giáp này sẽ phải nỗ lực và cạnh tranh rất nhiều thì mới hạn chế được tình trạng hao tốn tiền của. Bạn cũng nên tiết kiệm hơn trong chi tiêu cá nhân.

Thật may là chuyện tình cảm có những bước phát triển hài hòa. Bạn và người ấy thêm tin tưởng và hiểu nhau hơn sau nhiều khó khăn. Cãi vã ở mức độ vừa phải giúp cả hai tháo gỡ được rất nhiều vấn đề. Việc chia sẻ và tâm sự với đối phương nhiều hơn cũng là cách hiệu quả để bạn giải tỏa mệt mỏi.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng phụ nữ tuổi Mùi sống lý trí, chu đáo. Họ là người có tài năng, có thể phát triển tốt trên con đường sự nghiệp. Người này luôn đặt gia đình lên vị trí hàng đầu. Tuổi Mùi luôn hướng về gia đình và sẵn sàng làm mọi thứ để người thân có cuộc sống tốt đẹp.

Sau khi kết hôn, phụ nữ tuổi Mùi có thể lo chu toàn cả việc nước lẫn việc nhà. Họ mang tư duy tiến bộ, không thích lệ thuộc vào người khác.

Người tuổi Mùi có cuộc đời may mắn, nhận nhiều phúc phần trời bạn. Họ có thể biến nguy thành an, gặp dữ hóa lành. Cha mẹ có con tuổi Mùi cũng được hưởng chung vận may.

Phụ nữ tuổi Mùi mang số vượng phu ích tử, là quý nhân của gia đình, giúp sự nghiệp của chồng ngày càng vượng phát.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.