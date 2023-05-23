Vào ngày 24/5 đến 1/6, 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, giàu sang vượt bậc, hút hết vận khí trời ban, vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới

Tâm linh - Tử vi 23/05/2023 05:54

Từ ngày 24/5 đến 1/6, 3 con giáp may mắn sau đây sẽ có vận may lội ngược dòng, thần tài liên tục ghé thăm cho lộc lá.

Tuổi Tỵ

Trong cuộc sống, tuổi Tỵ là con giáp phải trải qua nhiều gian truân khổ cực, luôn một mình xông pha với khó khăn. Tuy nhiên, thay vì trốn chạy như những người khác thì tuổi Tỵ lại càng muốn đối mặt trực diện, muốn tự mình vượt qua thử thách, rèn luyện bản thân để ngày càng mạnh mẽ hơn. Đa số những người tuổi Tỵ đều thành công vào giai đoạn trung vận, một khi thăng hoa thì ai cũng phải ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, từ ngày 24/5 đến 1/6, cuộc sống của tuổi Tỵ có nhiều chuyển biến bất ngờ. Con giáp này hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự, tìm được cơ hội làm giàu, không những thế đời sống tinh thần cũng được cải thiện đáng kể. Ngoài ra, từ giờ tuổi Tỵ nếu càng nỗ lực và cố gắng thì sẽ càng thành công hơn, cuối năm có thêm hỷ sự bất ngờ.

Vào ngày 24/5 đến 1/6, 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, giàu sang vượt bậc, hút hết vận khí trời ban, vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

So với những con giáp khác, tuổi Thìn luôn là những người tiên phong, luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách bên ngoài để rèn luyện bản thân ngày càng bản lĩnh và mạnh mẽ hơn, để tìm được cơ hội để đổi đời. Bước vào một giai đoạn nhất định, họ sẽ thành công viên mãn cả tình lẫn tiền. 

Từ ngày 24/5 đến 1/6, cuộc sống tuổi Thìn có nhiều chuyển biến tích cực. Những người làm ăn kinh doanh, sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu. Bên cạnh, với những người làm công ăn lương cũng sẽ có một số khoản thu từ nghề tay trái, mọi khó khăn trước mắt đều được giải quyết, cứ vững tâm tiến về phía trước sẽ xây dựng gia đình viên mãn đủ đầy vào cuối năm.

Vào ngày 24/5 đến 1/6, 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, giàu sang vượt bậc, hút hết vận khí trời ban, vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thời gian qua, tuổi Hợi đã phải đón nhận quá nhiều thương đau, khó khăn và trắc trở, thậm chí mất mát và tổn thất nhiều thứ. Thế nhưng, tử vi học cho thấy, từ ngày 24/5 đến 1/6, cuộc sống của tuổi Hợi sẽ khổ tận cam lai.

Tuổi Hợi sẽ được thần tài ghé thăm cho may vận may bất ngờ. Ngoài ra, họ sẽ tìm được một số cơ hội tốt có lợi trong việc phát triển sự nghiệp cũng như giúp đời sống tinh thần ngày càng tốt đẹp hơn. Con giáp nay có khả năng tiền tài thăng bậc rõ rệt, mọi việc đều công thành danh toại.

Vào ngày 24/5 đến 1/6, 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, giàu sang vượt bậc, hút hết vận khí trời ban, vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi 10 ngày tới tử vi ngày 23/5/2023 tử vi thứ 3 tử vi 12 con giáp con giap may man tu vi hang ngay tử vi cuối tháng 5

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả