Vào giữa tháng 4, tài lộc vượng phát, 4 con giáp tài lộc lên hương, công danh thăng tiến, tiền vàng hưởng mãi không hết

Tuổi Mão

Tình cờ đến vào giữa tháng 4, vận rủi trở nên may mắn, được quan thầy ban cho ngôi sao may mắn là Tán tài - Ảnh minh họa: Internet

Tháng trước đối với người tuổi Mão, do các sao Thất Sát, Hỏa Tinh chiếu tới nên nhiều người cảm thấy quý nhân xui xẻo, xung quanh thường có kẻ tiểu nhân hãm hại. Tình cờ đến vào giữa tháng 4, vận rủi trở nên may mắn, được quan thầy ban cho ngôi sao may mắn là Tán tài.

Tuổi Dậu

Cuộc sống của con giáp Dậu là ngũ hành thiên phú là vàng, bản tính khoan dung, nhân ái và tràn đầy năng lượng, giữa tháng 4, vận khí của người tuổi Dậu hội tụ - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống của con giáp Dậu là ngũ hành thiên phú là vàng, bản tính khoan dung, nhân ái và tràn đầy năng lượng, giữa tháng 4, vận khí của người tuổi Dậu hội tụ. Ngoài ra, đối với người tuổi Dậu, trong tuần tới, cung sinh mệnh của họ sẽ vô tình bị hai hung tinh là Hỏa tinh và Quan tinh chiếu mệnh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, vận may không tốt nên phải chú ý đề phòng bệnh thấp khớp. Còn đối với một số bạn, sức khỏe phụ rất nghiêm trọng, cần vận động nhiều hơn, tránh ngồi nhiều để cơ thể khỏe mạnh hơn.