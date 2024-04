Vào 4 ngày tiếp theo (24/4 - 28/4), 3 con giáp công danh thuận lợi đủ đường, lộc lá bủa vây, cuộc sống ấm êm viên mãn

Tuổi Thân

Thân vốn lanh lợi, biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Năm 2024 này, tuổi Thân ít nhất sẽ khổ tận cam lai vào 4 ngày tới, con giáp này không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi.

Vận may ập đến dồn dập nên tuổi Thân trở thành một trong 3 con giáp may mắn nhất. Những người tuổi Thân được cát tinh nâng đỡ nên vận khí tăng tiến mạnh mẽ, Thân làm gì cũng suôn sẻ, muốn gì được nấy, đời sống vật chất khá sung túc, tiền hết lại có. Hưởng được vận may nên tử vi học dự báo tuổi Thân sẽ tạm biệt khó khăn trước mắt và tài vận sa sút trước kia, từ đây tài lộc bắt đầu quay trở lại hanh thông hơn.