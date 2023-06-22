Vào 12 ngày kế tiếp (23/6 - 4/7), tài lộc chạm nóc, 3 con giáp chẳng lo cơm ăn áo mặc, hỷ khí rợp trời, tiền về như thác lũ

Tâm linh - Tử vi 22/06/2023 20:23

Những con giáp sau đây sẽ có cuộc sống đáng mơ ước, tiền tiêu xài không hết, lộc lá đổ đầy nhà trong 12 ngày kế tiếp.

Tuổi Tuất

Đúng 12 ngày kế tiếp, con giáp tuổi Tuất không những thu nhập chính vững vàng mà thu nhập phụ cũng thực sự khiến cho người khác không khỏi ngưỡng mộ. Tất nhiên vẫn có những chuyện phát sinh bất ngờ nhưng con giáp này đều xuất sắc vượt qua để sở hữu trong tay số tiền khổng lồ.

Bản mệnh cũng sẽ nhận được vô số cơ hội để thể hiện năng lực cá nhân của mình trong khoảng thời gian này nữa đó. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tuổi Tuất đã gom được cho mình 1 số tiền kha khá luôn rồi đó!

Vào 12 ngày kế tiếp (23/6 - 4/7), tài lộc chạm nóc, 3 con giáp chẳng lo cơm ăn áo mặc, hỷ khí rợp trời, tiền về như thác lũ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong danh sách những con giáp phát tài trong 12 ngày kế tiếp không thể không nhắc đến người tuổi Mão. Bản mệnh là con giáp nắm được số tiền lớn trong tay, cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh đều được lộc trời cho, tiền nhiều tiêu không hết.

Đặc biệt tài vận của tuổi Mão thực sự thăng hoa sẽ mang đến cho con giáp này nhiều cơ may kiếm tiền 1 cách dễ dàng và thuận lợi. "Cờ đến tay ai người đó phất", tuổi Mão hãy cố gắng phát huy hết năng lực của mình để kiếm tiền 1 cách chân chính nhé.

Vào 12 ngày kế tiếp (23/6 - 4/7), tài lộc chạm nóc, 3 con giáp chẳng lo cơm ăn áo mặc, hỷ khí rợp trời, tiền về như thác lũ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 12 ngày kế tiếp, người tuổi Dậu thực sự may mắn trong chuyện tiền bạc. Con giáp này ngồi không cũng bắt được tiền, được Thần Tài ở bên che chở nên làm gì cũng thuận lợi, dù là tiểu nhân cũng không cản được vận thăng hoa của bản mệnh.

Những chú Gà hay lam hay làm lại có chí lớn, chỉ chờ có thời cơ là sẽ nhanh chóng bắt tay thực hiện những kế hoạch ấp ủ đã lâu của mình. Thực tế đã chứng minh là con giáp này hoàn toàn có thể đạt được những thành công lớn hơn thế nữa khi mà tài lộc cứ ùn ùn đổ về nhà, tuổi Dậu giàu sang vô kể.

Vào 12 ngày kế tiếp (23/6 - 4/7), tài lộc chạm nóc, 3 con giáp chẳng lo cơm ăn áo mặc, hỷ khí rợp trời, tiền về như thác lũ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

 

 

Đúng 4 ngày cuối tuần (22/6 - 25/6), 3 con giáp 'ấm túi tiền', bạc vàng phủ phê, may mắn đứng số 2 không ai dám tranh số 1

Đúng 4 ngày cuối tuần (22/6 - 25/6), 3 con giáp 'ấm túi tiền', bạc vàng phủ phê, may mắn đứng số 2 không ai dám tranh số 1

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà, đi đâu cũng gặp quý nhân vào 4 ngày cuối tuần này.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 ngày tới tử vi ngày 22/6/2023 tử vi 12 con giáp tử vi cuối tháng 6 con giap may man tu vi hang ngay tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 49 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 2 giờ 19 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 2 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy