Vận đen quấn thân, tiểu nhân theo sát, 3 con giáp vướng hạn nặng cuối năm Nhâm Dần 2022

Tâm linh - Tử vi 14/05/2022 18:00

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Tuổi Thân

Trong năm tam tai đầu tiên, tuổi Thân được khuyên không nên khởi sự làm những việc lớn như xây nhà, cưới hỏi, đầu tư làm ăn... vì dễ thua lỗ, thất thoát tiền bạc.

Với người tuổi Thân, năm nay cần tránh những rắc rối do đồng nghiệp mang lại. Đây cũng là trở ngại lớn trên con đường thăng tiến của người tuổi Thân trong năm 2022. Bên cạnh đó, người tuổi Thân cũng cần tập trung hơn vào công việc được giao để tránh những bất trắc có thể xảy đến.

Về tiền bạc, cuối năm 2022 không phải là một năm dư dả đối với những người tuổi Thân. Họ nên cân nhắc trong vấn đề đầu tư cũng như chi tiêu của mình. Nếu có ý định làm ăn thì nên chọn những người có uy tín, tránh nghe những lời dụ dỗ của người khác khiến tiền bạc thất thoát.

Tuổi Thìn

Công việc của Thìn trong năm Nhâm Dần 2022 tuy khởi sắc hơn năm Kỷ Sửu 2021 nhưng do ảnh hưởng của tam tai nên chưa thực sự lý tưởng. Về tài chính, Thìn kiếm được nhiều tiền nhưng tiêu cũng nhiều nên chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Điều Thìn cần chú ý nhất trong năm nay là sức khỏe của người thân trong gia đình vì gia đạo có điềm tang chế.

Tuổi Tý

Công việc của Tý có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Bạn làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè. Việc kinh doanh của những người tuổi Tý cũng bết bát, dễ mất tiền, thất thu. Chuyện tình cảm ảm đạm, vợ chồng lục đục, sức khỏe giảm sút.

Vận đen quấn thân, tiểu nhân theo sát, 3 con giáp vướng hạn nặng cuối năm Nhâm Dần 2022 - Ảnh 1
Đối với nhóm tuổi Tý làm chủ, làm ăn riêng cần thận trọng, không được nóng vội.

Nửa đầu năm là thời gian duy trì mọi sự việc như cũ, sáu tháng cuối năm là thời gian phát triển, thử nghiệm những ý tưởng mới. Tuy nhiên, công việc làm ăn của người tuổi Tý nửa cuối năm có khá nhiều biến động, cần hạn chế làm ăn lớn và nên đi từng bước chậm rãi, chắc chắn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!

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