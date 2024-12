Được thần tài xướng tên, 4 con giáp rũ sạch vận đen, gánh lộc vào nhà 3 tháng đầu năm 2025

Sách tử vi năm 2020 có nói, top con giáp may mắn này sẽ rũ sạch vận đen, vươn lên làm giàu, đổi đời chỉ trong tích tắc.

Tuổi Hợi

Bản lĩnh, tài năng và cực khôn ngoan nên người tuổi Hợi gặt hái được khá nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng, chính vì quá thành công, ăn nên làm ra nên Hợi bị không ít người ganh ghét, đố kỵ mà hãm hại hết lần nào đến lần khác. Thậm chí, có những lúc con giáp xui xẻo này lâm vào đường cùng, tưởng như bế tắc.

May mắn thay, chỉ cần bước sang tử vi năm 2025 Hợi sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Chẳng những khiến kẻ từng hãm hại mình phải khiếp sợ, tự thấy xấu hổ, con giáp giàu có này còn vươn lên ngoạn mục, làm gì cũng kiếm được bộn tiền, phát tài cực to.

Tuổi Ngọ

Lạc quan, yêu đời và dám nghĩ dám làm nên con giáp này được đối tác, cấp trên và đồng nghiệp kiêng trọng. Càng dấn thân, càng dám theo đuổi đam mê Ngọ càng thành công rực rỡ, tài vận thăng hoa khiến ai cũng hờn.

Bước vào năm 2025 mọi điều không may đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phúc lộc tràn vào nhà con giáp giàu sang này. Vận may theo chân còn giúp Ngọ có 3 năm tới ngập trong nhung lụa, phú quý an nhàn.

Tuổi Tuất

Thẳng thắn, chân thành và có trách nhiệm trong công việc nên Tuất gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Nhờ thế, mỗi khi gặp chuyện không may, xui xẻo ám vận con giáp này đều được bề trên chiếu cố, tai qua nạn khỏi.

Tháng đầu tiên của năm 2025, Tuất sẽ quơ tay là có tiền, không thành rồng cũng thành phụng. Từ giữa năm trở đi Tuất ngày càng thăng tiến, tiền chất từng đồng khiến ngay chính họ cũng ngạc nhiên về những gì mình đạt được.

Tuổi Tỵ

Công danh, sự nghiệp và tài vận của người tuổi Tỵ khá vượng trong năm 2025. Họ có tham vọng vươn lên, dám dấn thân nên càng chăm chỉ cống hiến càng hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, phúc lộc tề tựu.

Canh Tý 2025 vận tình duyên của người tuổi Tỵ sẽ đỏ rực như son. Được sao đào hoa chiếu mệnh nên nếu đang độc thân Tỵ sẽ gặp được chân ái đời mình, nếu đã có đôi có cặp sẽ cùng nhau tận hưởng hạnh phúc viên mãn.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

