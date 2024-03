Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 24/3/2024, 3 con giáp Tương Phá án ngữ, nguy cơ đụng độ tiểu nhân, làm ăn thất bát, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 24/3/2024, vận trình của người tuổi Dậu khó được may mắn và thuận lợi do bị Tương Phá án ngữ. Bạn có thể đụng độ tiểu nhân trong những kế hoạch triển khai vào ngày này. Những chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh từ đối phương khiến bạn không thể phát huy hết năng lực của mình. Do đó, hãy luôn tỉnh táo và sáng suốt để tự bảo vệ bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành sinh xuất khiến tình cảm có thể khá trầm lắng và không được may mắn. Việc bạn thiếu lửa trong tình yêu hay quá khô khan trong cách thể hiện tình cảm khiến đối phương thấy chán nản và muốn chấm dứt mối quan hệ. Tình yêu đôi khi cũng cần được thể hiện bằng lời nói để hóa giải những hiểu lầm không đáng.

Con giáp tuổi Mão

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 24/3/2024, tuổi Mão rất dễ gây mất lòng người khác. Cục diện tương hình mang tới những ảnh hưởng tiêu cực, khiến bản mệnh trở nên quá mức kiêu ngạo và chủ quan, không muốn nghe theo ai nên dễ đưa ra quyết định thiếu chính xác. Dù có làm lãnh đạo hay không, nếu muốn góp ý với người khác, con giáp này nên tìm cách diễn đạt nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn để không gây những cảm xúc tiêu cực cho người nghe.

Ảnh minh họa: Internet

Về tình duyên, người còn độc thân vẫn nhớ thương người trong quá khứ, vì vậy mà bạn không sẵn lòng mở cửa trái tim với ai, dù bạn biết đối phương thực sự tốt với mình. Con giáp này không nên để chuyện đã qua ám ảnh mình như vậy nữa.

