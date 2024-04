Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 16/4/2024, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, Quý Nhân dẫn lối, 'hứng vàng, gom bạc', tài lộc đầy tay, duyên lành ùa đến

Đường tiền bạc của tuổi Tý cũng khởi sắc, nguồn tiền dồi dào. Con giáp này rất giỏi xoay xở nên chẳng mấy khi túng thiếu. Không những thế, bản mệnh còn rất may mắn trong chuyện tình cảm vì biết trân quý bạn bè và gia đình. Những khi gặp khó khăn hay có chuyện buồn, bản mệnh sẽ có con cái an ủi hoặc người thân động viên kịp thời.

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 16/4/2024, Thiên Ấn trợ vận cho biết Sửu khá uy lực và may mắn ở nơi làm việc. Những dự án đang bị tắc nghẽn ý tưởng có thể bắt đầu được khai thông nhờ sự chăm chỉ và khéo ăn khéo nói của bạn. Người chịu khó thì trời thương, đừng ngại nói ra những ý tưởng của mình.

Tài vận đi lên nhờ Tam Hội soi sáng. Cát tinh đưa đến bất ngờ từ những việc bạn không nghĩ tới như tiền hoa hồng, lộc của khách cho. Khuyến khích Sửu chăm ngoại giao khéo léo để thu được mối làm ăn lớn cho mình trong thời gian này.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 16/4/2024, Chính Quan trợ mệnh nên Ngọ bán hàng rất sướng tay, thu về một khoản lợi nhuận rủng rỉnh hơn so với mọi ngày. Hôm nay Ngọ cũng sẽ bất ngờ vì may mắn đến trong những việc như thi cử, xin việc, quan lộ hoặc thăng chức nhanh hơn so với tưởng tượng, bạn có quý nhân đứng sau hỗ trợ.

Bên cạnh đó tiền bạc cũng rủng rỉnh không thua kém ai nhờ có Tam Hợp chiếu cố. Ngọ là con giáp hào phóng và thông minh nên biết tiêu tiền đúng chỗ để đem lợi ích về cho bản thân và gia đình. Làm ăn khấm khá là nhờ lộc của bản thân, bạn chẳng phải là người keo kiệt như lời đồn của một số người chuyên đặt điều nói xấu bạn.

