Đúng 3 ngày tới (3/8) trúng lộc lớn: 3 tuổi ăn lộc Tổ Tiên tiền vào như nước, chính thức bước vào hàng đại gia

Tuổi Thân

Tử vi 3 ngày tới (3/8) cho biết những người tuổi Thân chính là một trong những con giáp may mắn từ nay tới cuối tuần nhất là vào hai ngày thứ Bảy, Chủ Nhật tới. Trong thời gian này, người tuổi Thân nhận được sự hẫu thuẫn của Bát Tinh nên con đường công danh tỏ rõ đường đi lối lại. Về mặt tài chính do được sao Thiên Giải chiếu mệnh nên cuộc sống của tuổi Thân sẽ không còn quá căng thẳng về mặt tiền bạc. Nếu như trước đó, tuổi Thân do chịu tác động của Tang Môn một ngôi sao xấu về tài chính khiến cho người Thân luôn rơi vào tình trạng tiền ra như nước, tiền vào nhỏ giọt, thì nay cuộc sống của tuổi Thân được cải thiện đáng kể.