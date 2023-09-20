Đúng 20h ngày 20/9/2023: 3 con giáp xui xẻo đủ đường, đề phòng rủi ro, cẩn thận thị phi vây quanh

Tử vi hôm nay ngày 20/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay bận rộn nhiều công việc, cố gắng thay đổi tình cảm cứng nhắc của bản thân.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm đã được công nhận, nhưng bạn cần thay đổi mình để cả hai hòa hợp hơn.

Công việc: Người tuổi Tỵ luôn sẵn sàng làm việc, luôn trong trạng thái bận rộn với nhiều công việc khác nhau.

Tài lộc: Cố gắng cải thiện tài chính khi có khả năng, đừng để bản thân quá lo lắng.

Sức khoẻ: Chú ý trọng tâm sức khỏe, cố gắng cải thiện tình trạng bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Tư ngày 20/9/2023 hôm nay, trong công việc, tuổi Ngọ phải hết sức cẩn thận. Con giáp này nên dè chừng trong lời ăn tiếng nói, đừng hấp tấp, không nên để bản thân dính vào kiện tụng, tranh chấp. Thời gian này hãy hài lòng với công việc mình đang có, đừng hơn thua với bất cứ ai.

Vận tài lộc của tuổi Ngọ vô cùng rộng mở, điều này đặc biệt có lợi cho người kinh doanh tự do, việc làm ăn thuận lợi, hàng hóa tấp nập. Nếu làm ăn theo hướng chân chính thì uy tín vang xa sẽ còn nhận về nhiều tin vui tiền bạc hơn nữa.

Tình cảm cũng vô cùng tốt đẹp. Bản mệnh và nửa kia đã cùng vượt qua bao khó khăn, trở ngại, hãy trân trọng thời khắc này để cùng nhau gây dựng hạnh phúc lâu bền. Người độc thân hài lòng với cuộc sống hiện tại, bản mệnh quan niệm rằng thà cô đơn mà vui vẻ còn hơn chọn sai người.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hôm nay (20/9/2023) quả là ngày không may mắn với Sửu khi liên tiếp gặp những trục trặc trong công việc. Dù bạn có cố gắng thế nào cũng không được cấp trên thừa nhận.

Bạn cảm thấy mình như con rối bị kẻ khác lợi dụng, sai khiến. Tuổi Sửu thấy chán nản, muốn từ bỏ công việc này nhưng lại chẳng có công việc nào phù hợp và thu nhập cao hơn.

Tiền bạc cũng vì thế mà hao hụt nhiều. Bạn không nhận được số tiền như dự tính nên có khoản cần đầu tư đã hứa hẹn bây giờ cũng không thể chi tiền. Bế tắc cả công việc kinh doanh bên ngoài khiến Sửu bị thua lỗ nghiêm trọng về tiền bạc.

Tình yêu lại càng thê thảm hơn khi xuất hiện người thứ ba chen vào mối quan hệ của hai người. Bạn rối bời và muốn chấm dứt tất cả.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.