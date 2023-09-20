Đúng 20h ngày 20/9/2023: 3 con giáp xui xẻo đủ đường, đề phòng rủi ro, cẩn thận thị phi vây quanh

Tâm linh - Tử vi 20/09/2023 13:05

Theo tử vi tháng 9/2023, 3 con giáp sau phải hết sức cẩn thận trong công việc và tình cảm.

Tuổi Tỵ 

Tử vi hôm nay ngày 20/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay bận rộn nhiều công việc, cố gắng thay đổi tình cảm cứng nhắc của bản thân. 

Công việc: Người tuổi Tỵ luôn sẵn sàng làm việc, luôn trong trạng thái bận rộn với nhiều công việc khác nhau. 

Tình cảm: Hôm nay tình cảm đã được công nhận, nhưng bạn cần thay đổi mình để cả hai hòa hợp hơn. 

Tài lộc: Cố gắng cải thiện tài chính khi có khả năng, đừng để bản thân quá lo lắng. 

Sức khoẻ: Chú ý trọng tâm sức khỏe, cố gắng cải thiện tình trạng bản thân.

Đúng 20h ngày 20/9/2023: 3 con giáp xui xẻo đủ đường, đề phòng rủi ro, cẩn thận thị phi vây quanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Tư ngày 20/9/2023 hôm nay, trong công việc, tuổi Ngọ phải hết sức cẩn thận. Con giáp này nên dè chừng trong lời ăn tiếng nói, đừng hấp tấp, không nên để bản thân dính vào kiện tụng, tranh chấp. Thời gian này hãy hài lòng với công việc mình đang có, đừng hơn thua với bất cứ ai.

Vận tài lộc của tuổi Ngọ vô cùng rộng mở, điều này đặc biệt có lợi cho người kinh doanh tự do, việc làm ăn thuận lợi, hàng hóa tấp nập. Nếu làm ăn theo hướng chân chính thì uy tín vang xa sẽ còn nhận về nhiều tin vui tiền bạc hơn nữa.

Tình cảm cũng vô cùng tốt đẹp. Bản mệnh và nửa kia đã cùng vượt qua bao khó khăn, trở ngại, hãy trân trọng thời khắc này để cùng nhau gây dựng hạnh phúc lâu bền. Người độc thân hài lòng với cuộc sống hiện tại, bản mệnh quan niệm rằng thà cô đơn mà vui vẻ còn hơn chọn sai người.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Đúng 20h ngày 20/9/2023: 3 con giáp xui xẻo đủ đường, đề phòng rủi ro, cẩn thận thị phi vây quanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Hôm nay (20/9/2023) quả là ngày không may mắn với Sửu khi liên tiếp gặp những trục trặc trong công việc. Dù bạn có cố gắng thế nào cũng không được cấp trên thừa nhận.

Bạn cảm thấy mình như con rối bị kẻ khác lợi dụng, sai khiến. Tuổi Sửu thấy chán nản, muốn từ bỏ công việc này nhưng lại chẳng có công việc nào phù hợp và thu nhập cao hơn.

Tiền bạc cũng vì thế mà hao hụt nhiều. Bạn không nhận được số tiền như dự tính nên có khoản cần đầu tư đã hứa hẹn bây giờ cũng không thể chi tiền. Bế tắc cả công việc kinh doanh bên ngoài khiến Sửu bị thua lỗ nghiêm trọng về tiền bạc.

Tình yêu lại càng thê thảm hơn khi xuất hiện người thứ ba chen vào mối quan hệ của hai người. Bạn rối bời và muốn chấm dứt tất cả.

Đúng 20h ngày 20/9/2023: 3 con giáp xui xẻo đủ đường, đề phòng rủi ro, cẩn thận thị phi vây quanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.  

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (20/9/2023): 3 con giáp trúng đậm lộc trời, tay trái ôm vàng, tay phải lượm bạc, giàu càng thêm giàu

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (20/9/2023): 3 con giáp trúng đậm lộc trời, tay trái ôm vàng, tay phải lượm bạc, giàu càng thêm giàu

Đây là thời điểm 3 con giáp sau đón tài lộc vượng phát, thu nhập dự báo sẽ tăng lên.

Xem thêm
Từ khóa:   tuổi sửu tuổi ngọ tử vi ngày 20/9 tử vi hàng ngày tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 49 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 1 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'